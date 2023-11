Io prima di te, diretto da Thea Sharrock al debutto dietro la macchina da presa nel 2016, è un film che fa riflettere. Di genere drammatico/sentimentale, racconta una storia d’amore romantica e dolce, intrecciandola al tema difficile e controverso dell’eutanasia.

Gli interpreti dei ruoli principali, Emilia Clarke e Sam Claflin, perfettamente calati nelle rispettive parti e in perfetta sintonia fra loro, donano alla pellicola uno spessore ed una grazia ancora maggiori. Io prima di te va in onda nella prima serata di Lunedì 20 Novembre su Tv8: noi vi diciamo se il film è tratto da una storia vera oppure no.

Io prima di te: la trama in breve e il cast

Prima di vedere se Io prima di te è tratto o meno da una storia vera, ripercorriamone brevemente la trama e vediamo qual è il cast.

Louisa è una ragazza di ventisei anni che per aiutare la famiglia passa da un lavoro precario all’altro. La svolta arriva, in tutti i sensi, quando le viene proposto di diventare l’assistente del ricco Will Traynor, un giovane ed affascinate banchiere rimasto sulla sedia a rotelle dopo un incidente avvenuto un paio di anni prima.

Affiancano i bravissimi Emilia Clarke e Sam Claflin, fra gli altri, Charles Dance, Matthew Lewis, Samantha Spiro, Vanessa Kirby, Jenna Coleman, Brendan Coyle, Janet McTeer e Henry Lloyd Hughes.

Il film è tratto da una storia vera?

Ed eccoci arrivati al dunque: Io prima di te racconta una storia vera o è frutto di fantasia? Ebbene, il film è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Jojo Moyes, un vero bestseller, ma l’autrice stessa ha dichiarato di aver tratto ispirazione da fatti e persone reali, familiari e non.

In particolare, la scrittrice ha detto di aver sentito un giorno alla radio di uno sportivo rimasto tetraplegico che aveva scelto per sé l’eutanasia e ciò le aveva dato la spinta decisiva per cominciare l’opera. Il romanzo, attraverso la narrazione di una storia d’amore, spinge ad una profonda riflessione su una tematica delicata e complessa e su una decisione personale che non può essere giudicata da altri.