Manca pochissimo a ‘Io Canto Generation‘ che vede dopo 10 anni il ritorno in tv dello show che punta a lanciare giovanissimi talenti musicali. La nuova edizione verrà condotta da Gerry Scotti e avrà quattro giudici speciali a valutare le performance dei concorrenti. Vediamo insieme chi sono e quando andrà in onda la nuova edizione di ‘Io Canto‘.

“Io Canto Generation”, tutte le novità

Gerry Scotti, tra un quiz e uno show, è pronto a condurre ‘Io Canto Generation‘ che andrà in onda in prima serata su Canale 5 da mercoledì 8 novembre 2023. Il presentatore al settimanale ‘Tv, sorrisi e canzoni‘ ha spiegato il nome del programma e la scelta di aggiungere la parola ‘generation’ al titolo. Se prima tra una generazione e l’altra passavano 25 anni, ora ne bastano 10, così come il periodo di pausa tra la messa in onda di ‘Io canto‘ e il suo ritorno in tv. Le prime quattro edizioni infatti furano trasmesse dal 2010 al 2013.

La novità più grande di ‘Io Canto Generation‘ è rappresentata dall’età dei concorrenti: non ci saranno più bambini ma ragazzi che vanno dai 10 ai 14 anni. A giudicare le loro esibizioni ci sarà una giuria composta da quattro personaggi del mondo dello spettacolo mentre i ragazzi saranno seguiti da vicino da sei capi squadra che sono Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Gerry Scotti ha spiegato come i ragazzi siano ormai abituati a mettersi in gioco ma rispetto alle generazioni passate si sono persi tante cose. Ed è questo (‘Che cosa vi siete persi’) il titolo del suo primo libro che ha pubblicato tra la registrazione di un programma e un altro.

Chi sono i quattro giudici star

Tornando a ‘Io Canto Generation‘, le esibizioni canore saranno valutate da una giuria d’eccezione composta da quattro membri. Si tratta dell’attore Claudio Amendola, dell’esperta Orietta Berti, di Al Bano (che è pronto a regalare suggerimenti) e di Michelle Hunziker. Quattro star che decideranno anche chi eliminare dallo show.