Come sono andati gli ascolti tv di “Io Canto Generation” andato in onda ieri, mercoledì 22 novembre 2023 in prima serata su Canale 5? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv.

È andata in onda ieri, mercoledì 22 novembre 2023, la prima puntata di “Io Canto Generation” il programma condotto da Gerry Scotti. Sei appuntamenti dove ventiquattro ragazzi e ragazze, tra i 10 e i 15 anni, suddivisi in sei squadre si affronteranno in una gara canora ad eliminazione per aggiudicarsi la vittoria finale. Il talent show vede, oltre alla conduzione di Scotti, anche la presenza di una giuria e di capisquadra.

“Io Canto Generation” ha appassionato fin da subito il pubblico. Il format è caratterizzato dalla presenza di sei squadre capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. La giuria è invece composta da Orietta Berti, Michelle Hunziker, Albano e Claudio Amendola.

“Io Canto Generation”, gli ascolti Tv a confronto con “Io Canto”

Analizzando gli Ascolti tv della puntata di ieri andata in onda in prima serata su Canale 5 vediamo che a seguire il programma condotto da Gerry Scotti sono stati 3.191.000 spettatori pari al 21.5% di share. Analizzando i dati Auditel, si evince che il 20.3% era formato da un pubblico di età 15-64 anni, il 28.4% da 15-34 anni, il 21.4% da +55 anni.

“Io Canto Generation”, è un format che prende spunto dal più celebre “Io Canto” sempre condotto da Gerry Scotti, e che è andato in onda per quattro stagioni in prima serata s Canale 5. La prima puntata dell’ultima edizione di “Io Canto”, andata in onda l’8 settembre 2013, ebbe un seguito di 3.216.000 spettatori e il 17.1% di share.

Le squadre e i partecipanti

Squadra di Cristina Scuccia

Davide Di Domenico 11 anni,

Aurora Castellani 13 anni,

Rocco Pepe 14 anni,

Ashley Bocar 12 anni

Squadra di Fausto Leali

Nicole Malizia di 13 anni

Andrea Urru 13 anni,

Sophia Marino di 13 anni

Samuele Spina di 14 anni

Squadra di Benedetta Caretta

Eric Koci 12 anni,

Maria D’Amato 14 anni

Sofia Leto 14 anni

Marta Viola 14 anni

Squadra di Anna Tatangelo

Andrea Carpinteri 13 anni

Lorenzo Sebastiano 14 anni

Carola Boccadoro 13 anni

Laura Pizio 13 anni

Squadra di Iva Zanicchi

Nicole Corrente 12 anni,

Pietro Agnello 14 anni,

Lorenzo Zambolin 12 anni,

Giulia Murrai 14 anni

Squadra di Mietta