Tante emozioni durante la semifinale di Io Canto Generation 2023. Il talent show per giovani talenti condotto da Gerry Scotti ha regalato ai telespettatori una penultima puntata davvero spettacolare. Tante le esibizioni in una serata che ha visto cambiare anche le regole del gioco. Scopriamo la classifica finale e il nome dei finalisti che si contenderanno la vittoria finale nella prossima puntata di Io Canto.

Io Canto Generation 2023, eliminati e classifica della semifinale del 18 dicembre

Durante la quinta puntata, la semifinale di Io Canto Generation 2023, i giovani aspiranti cantanti sono tornati ad esibirsi dinanzi alla giuria composta da Michelle Hunziker, Orietta Berti, Claudio Amendola e Albano. Questa volta però non erano più suddivisi in sei squadre, ma i sedici concorrenti sono stati suddivisi in due team: il primo affidato a Iva Zanicchi, Mietta e Cristina Scuccia e il secondo a Fausto Leali, Anna Tatangelo e Benedetta Caretta. Una semifinale emozionante con tantissimi esibizioni e la piccola Sofia Leto capace di conquistare la giuria con la sua esibizione di “Arrivederci Amore Ciao” che le ha dato quattro 10, un vero e proprio record. Non solo, anche Marta Viola è riuscita con la sua “All by myself” a conquistare quattro 10 dalla giuria.

Dopo le varie manche di puntata a trionfare è la squadra di Leali-Caretta-Tatangelo con 583 punti contro i 575 di Zanicchi-Mietta-Scuccia. Voto confermato anche dal pubblico.

Io Canto Generation 2023, chi sono i finalisti della finale

Ecco i concorrenti finalisti di Io Canto Generation 2023 rimasti in gara che si giocheranno la finale:

Andrea Urru

Samuele Spina

Elia Pedrini

Daniele Mattia Inzucchi

Eric Koci

Sofia Leto

Marta Viola

Eric Koci

Sofia Leto

Marta Viola

Nicole Corrente

Rocco Pepe

Carola Boccadoro

L’appuntamento con la finale di Io canto generation è per mercoledì 27 dicembre 2023 su Canale 5.