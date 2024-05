Dopo il successo di Io Canto Generation, arriva Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker. Si tratta di una gara dove quattro giurati, sei squadre e 12 famiglie saranno pronte a far emozionare il pubblico in studio e quello da casa con le loro voci. Scopriamo insieme quando andrà in onda.

Io Canto Family con Michelle Hunziker: quando in tv

Appuntamento da non perdere con Io Canto Family. Si tratta di una versione rinnovata dello show Io Conto Generation condotto da Gerry Scotti, dove i protagonisti saranno giovani cantanti dai 10 ai 15 anni che si esibiranno insieme ad un loro parente stretto. Sul palco infatti saliranno insieme ai nonni, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, raccontando la loro storia famigliare e non solo. La prima puntata è prevista per lunedì 20 maggio 2024 in prima serata su Canale 5.

A condurre Io Canto Family è Michelle Hunziker che dalle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, ha svelato alcune anticipazioni di quella che è sì una gara (si vincono 50 mila euro) ma si basa sulle emozioni e sui legami tra le persone:

“La cosa speciale è che i parenti sono tenerissimi, si impegnano per realizzare il sogno di loro figlio o del loro nipote. In base al vissuto di ognuno si empatizza per forza. Io il mio papà l’ho perso quando avevo 20 anni, quindi molto presto. Quando vedo cantare insieme le figlie con i loro papà mi emoziono. Anche ora a raccontarlo”.

Capitani e giudici del programma

A Io Canto Family, ci saranno sei squadre capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. A questi si aggiungono i quattro giudici: Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. Durante il programma ci saranno anche dei “terzetti” intergenerazionali con Iva Zanicchi e Fausto Leali che canteranno brani attuali come quelli di Ultimo. Uno spettacolo da non perdere che ci farà compagnia per 5 prime serate con la direzione artistica di Roberto Cenci.