Torna stasera Io Canto Family 2025 di Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5 con una nuova imperdibile puntate. Cresce l’attesa per il gran finale in quella che si preannuncia una puntata imperdibile per tutti i concorrenti che hanno già superato le prime sfide! Ecco per voi le anticipazioni e i concorrenti che proseguono la loro avventura nella puntata di martedì 8 ottobre 2025.

Io Canto Family 2025 stasera la quarta puntata su Canale 5: cambia lo schema di gioco

Stasera, mercoledì 8 ottobre 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la quarta puntata di Io Canto Family 2025, il talent show musicale di Canale 5 presentato da Michelle Hunziker. Prosegue l’avvincente gara di “Io Canto Family”, ma stasera cambia lo schema di gioco visto che a sfidarsi saranno le due squadre capitanate dai coach. La prima sfida vede Serena Brancale contro Ermal Meta, mentre la seconda sfida Sal Da Vinci contro Giusy Ferreri.

Dieci coppie di concorrenti si sfideranno in emozionanti e spettacolari scontri diretti, pronti a regalare al pubblico momenti di grande energia e divertimento. Attenzione: solo cinque coppie di concorrenti potranno accedere alla prossima puntate, mentre per le coppie “eliminate” ci sarà la possibilità del ballottaggio. Sole tre riusciranno a proseguire il loro entusiasmante percorso, mentre due, purtroppo, saranno definitivamente eliminate.

Io Canto Family 2025, giuria e concorrenti in gara

A decidere il destino dei concorrenti di Io Canto Family 2025 la mitica e inconfondibile giuria composta da Patty Pravo e Noemi pronte a giudicare con il loro stile unico, carisma e sensibilità artistica. Ma non finisce qui, visto che un ruolo determinate spetta anche al pubblico in sala, composto da cento persone appassionate e attentissime, che potrà ribaltare completamente il verdetto con i propri voti. Tutti i concorrenti in gara saranno accompagnati dalla band diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle.

Ricordiamo che durante la finalissima di Io Canto Family solo una coppia potrà aggiudicarsi il montepremi finale di 50 mila euro!

Io Canto Family, gli ascolti delle prime puntate e cambio di programmazione

Come sono andati gli ascolti di Io Canto Family 2025? Il talent show musicale per famiglie condotto da Michelle Hunziker ha registrato al debutto una media di 2.016.000 spettatori con uno share del 15.2%. La seconda puntata ha raccolto 2.233.000 spettatori con uno share del 15,7% in aumento rispetto alla precedente settimana, mentre il terzo appuntamento ha interessato 2.345.000 spettatori con uno share del 15.9% con un incremento del 2%.

Attenzione: cambia la programmazione di Io Canto Family 2025 per le prossime puntate. La semifinale, inizialmente prevista per mercoledì 15 ottobre 2025, slitta a giovedì 16 ottobre 2025. Stessa sorte per la finale che, salvo cambiamenti di programmazione andrà in onda giovedì 23 settembre 2025 sempre su Canale 5.