Al via la nuova stagione di “Io Canto Family 2025“, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Scopriamo insieme le anticipazioni, le novità, coach e giudici della prima puntata in onda stasera, martedì 16 settembre 2025.

Io Canto Family 2025, quando inizia: stasera la prima puntata su Canale 5

Stasera, martedì 16 settembre 2025, dalle ore 21.31 appuntamento con la prima puntata di Io Canto Family, il talent show musicale di Canale 5 presentato da Michelle Hunziker su Canale 5. Un’edizione nuova di zecca che si preannuncia ricca e ancora più spettacolare con una nuova giuria, nuovi coach e tanti super ospiti. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, l’edizione 2025 si presenta completamente rinnovata con 24 coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Ogni settimana i concorrenti si sfideranno sul palco per mettere in mostra il proprio talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie.

Tutti i concorrenti protagonisti della nuova stagione di Io Canto Family saranno accompagnati dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. Un ritorno molto atteso dal pubblico di Canale 5 (e non solo), visto che il programma si è sempre confermato uno dei più seguiti del piccolo schermo.

Io Canto Family 2025 concorrenti, novità e dove vederlo in tv e streaming

Il segreto del successo di Io Canto Family è proprio nel format del talent show che riporta in tv il calore delle famiglie italiane, mettendo in luce il legame unico che si crea tra i loro componenti attraverso la passione per la musica. Anche quest’anno i concorrenti si sfideranno di settimana in settimana fino alla rosa dei finalisti che, durante la finale, si contenderanno il montepremi finale di 50 mila euro.

Ma passiamo alle novità di questa edizione di Io Canto Family. Se la conduttrice Michelle Hunziker è confermata, novità in giuria con l’arrivo di due grandi voci della musica italiana. Da un lato c’è la divina Patty Pravo e dall’altro Noemi reduce dal grandissimo successo di “Se ti innamori muori”. Alle due giudici spetterà il compito di valutare le performance e stilare le classifiche che, sfida dopo sfida, decreteranno il vincitore. Novità anche nel gruppo dei capisquadra con l’arrivo di Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Artisti di primo piano che metteranno a disposizione la loro esperienza per guidare e sostenere i concorrenti in ogni fase del percorso, accompagnandoli nelle loro esibizioni.

L’appuntamento con Io Canto Family 2025 è il martedì in prima serata su Canale 5. Attenzione: il talent è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.