Nuovo appuntamento in prima serata con Io Canto Family 2025 di Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5. La gara entra nel vivo e si fa più sempre importante il parere della giuria e il verdetto in vista della finale della prossima settimana. Chi vincerà? In attesa di scoprirlo godiamoci la semifinale di stasera, giovedì 16 ottobre 2025.

Io Canto Family 2025, la semifinale stasera su Canale 5: ospiti del 16 ottobre

Stasera, giovedì 16 ottobre 2025, in prima serata dalle ore 21.20 su Canale 5, appuntamento da non perdere con la semifinale di Io Canto Family, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Una puntata che si preannuncia davvero imperdibile per i concorrenti, ma anche per il pubblico in studio e da casa. Tante emozioni e un grande spettacolo da vivere, visto che sul palco arriverà come ospite d’eccezione il grandissimo Renato Zero. Il cantautore romano, autentica icona della musica italiana, è pronto a regalare momenti indimenticabili duettando con alcuni dei protagonisti di questa edizione del talent show.

Oltre alla presenza come ospite di Renato Zero, la semifinale di Io Canto Family 2025 raggiunge la sua fase decisiva. In gara sono rimaste otto coppie di concorrenti pronte a sfidarsi per conquistare uno dei posti disponibili per accedere alla finale della prossima settimana. Le coppie sono guidate dai coach Serena Brancale ed Ermal Meta, mentre le altre sono affidate a Sal Da Vinci e Giusy Ferreri. Come sempre fondamentale è il voto della giuria composta da Patty Pravo e Noemi. A loro il compito di valutare le performance live dei concorrenti e decidere le coppie che passeranno in finale e quelle che dovranno sfidarsi al ballottaggio. Attenzione: non tutto sarà nelle mani della giuria: il pubblico in studio, composto da cento persone, potrà ribaltare il risultato e cambiare le sorti della serata.

DOMANI la semifinale di #IoCantoFamily #Repost @mediasetinfinity

La SEMIFINALE di #IoCantoFamily sta arrivando… e con lei un ospite d’onore: RENATO ZERO ✨🎶 Ci vediamo giovedì 16 ottobre su #Canale5 e su Mediaset Infinity 🤩#Repost @MedInfinityIT pic.twitter.com/YSA3IQsrEc — ILupiDiErmal (@famedalupi) October 15, 2025

Io Canto Family, gli ascolti e quando va in onda la finale 2025

Durante la semifinale di Io Canto Family 2025 scopriremo anche quali sono le coppie di concorrenti che accederanno alla finale. Al termine della puntata, infatti, due coppie saranno eliminate, mentre le migliori sei approderanno alla finale. Tutte le coppie di concorrenti sono accompagnati dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle e ricordiamo che durante la finale 2025 di Io Canto Family alla coppia vincitrice spetterà il montepremi di 50 mila euro!

Ma passiamo agli ascolti di Io Canto Family 2025? Il talent show musicale per famiglie condotto da Michelle Hunziker al debutto ha raccolto una media di 2.016.000 spettatori con uno share del 15.2%. La seconda puntata ha raccolto 2.233.000 spettatori con uno share del 15,7% in aumento rispetto alla precedente settimana, mentre il terzo appuntamento ha interessato 2.345.000 spettatori con uno share del 15.9% con un incremento del 2%. Infine nella quinta puntata di mercoledì 8 ottobre ha registrato 2.143.000 spettatori (15,2%) in leggera flessione.

Infine ricordiamo che la finale di Io Canto Family 2025 è prevista per giovedì 23 settembre 2025 sempre in prima serata su Canale 5.