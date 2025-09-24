Io Canto Family 2025 di Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5, ma in una collocazione diversa rispetto alla settimana scorsa. Stasera, mercoledì 24 settembre 2025, appuntamento con la seconda puntata di Io Canto Family: ecco le anticipazioni e i concorrenti che proseguono la loro avventura!

Io Canto Family 2025, la seconda puntata su Canale 5

Stasera, mercoledì 24 settembre 2025, dalle ore 21.46 appuntamento con la seconda puntata di Io Canto Family 2025, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Dopo il debutto della scorsa settimana al martedì sera, Canale 5 ha modificato la programmazione spostando il talent show musicale al mercoledì sera. Non cambia il format del programma che, sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, è entrato già nel vivo durante la prima puntata con una serie di scontri diretti tra le coppie di concorrenti. Le eliminazioni, infatti, hanno già preso il via nelle prime fasi della puntata e proseguiranno per tutta la serata, rendendo la sfida ancora più avvincente.

Nella seconda puntata di Io Canto Family 2025 sul palcoscenico ci saranno otto nuove coppie di concorrenti, ma attenzione solo quattro accederanno allo step successivo. Le coppie eliminate dovranno lasciare il programma. A giudicare le performance live delle coppie di concorrenti Patty Pravo e Noemi, che avranno anche la possibilità di premiare una coppia con l’accesso diretto alla finale. Le coppie al momento qualificate sono affidate alla guida dei coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Tutti i concorrenti sono accompagnati dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

Io Canto Family 2025, i concorrenti in gara

Ma passiamo a scoprire quali sono le coppie di concorrenti che hanno superato gli scontri diretti a Io Canto Family 2025. Durante la prima puntata di Io Canto Family le coppie di ogni coach hanno dovuto sfidarsi in emozionanti duetti giudicati da Patty Pravo e Noemi. Ecco le coppie di concorrenti rimasti in gara:

Nina Ferrini e mamma Jessica con la coach Serena Brancale ;

con la coach ; Lia Forroia e mamma Nicoletta per Ermal Meta ;

per ; Melissa e mamma Roberta per la coach Giusy Ferreri ;

per la coach ; Flavia e mamma Barbara per Sal Da Vinci.

Io Canto Family, gli ascolti della prima puntata

Come sono andati gli ascolti di Io Canto Family 2025? Il talent show musicale per famiglie condotto da Michelle Hunziker ha registrato al debutto una media di 2.016.000 spettatori con uno share del 15.2%. Un buon risultato, ma al di sotto di quanto raccolto dalle repliche de Il Commissario Montalbano che hanno incassato 2.475.000 spettatori e il 16.4%. Una sfida non facile per la showgirl e conduttrice svizzera che ha spinto Mediaset ad un cambio di programmazione spostando il talent show musicale dal martedì al mercoledì sera. Chissà che il pubblico di Canale 5 non possa premiare questa scelta.

L’appuntamento con Io Canto Family 2025 è il mercoledì in prima serata su Canale 5.