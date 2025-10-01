Io Canto Family 2025 di Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 con una nuova imperdibile puntate. C’è già aria di finale, visto che stasera mercoledì 1 ottobre 2025, si entra nel vivo con la semifinale. Scopriamo le anticipazioni e i concorrenti che proseguono la loro avventura!

Io Canto Family 2025, la terza puntata su Canale 5

Stasera, mercoledì 1 ottobre 2025, dalle ore 21,40 va in onda la terza puntata di Io Canto Family 2025, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Il programma, sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, prosegue la sua corsa verso la finale con la gara che si fa sempre più avvincente tra nuovi partecipanti e nuove eliminazione. Sin dalla prima puntata, infatti, ci sono state delle eliminazioni che proseguiranno in modo avvincente anche durante la terza serata. Sul palcoscenico si esibiranno otto nuove coppie, ma solo quattro conquisteranno il passaggio allo step successivo, affidandosi alla guida dei coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri.

A giudicare e valutare le performance canore dei partecipanti i giudici Patty Pravo e Noemi che, anche questa sera, avranno anche la possibilità di premiare una coppia con l’accesso diretto alla finale. Al termine della puntata, il pubblico conoscerà tutte le coppie che hanno superato la fase di selezione: due già finaliste e dieci pronte a sfidarsi ancora. Tutti i concorrenti sono accompagnati dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

Matteo e papà Mario emozionandoci totalmente 🥹💙 #IoCantoFamily pic.twitter.com/J5fiYHqcfd — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) September 24, 2025

Io Canto Family 2025, partecipanti e concorrenti in gara

Ma passiamo a scoprire quali sono le coppie di concorrenti che hanno superato gli scontri diretti durante la seconda puntata di Io Canto Family 2025. Ecco le coppie di concorrenti rimasti in gara:

Martina Garghentin e la mamma Manuela con la coach Serena Brancale ;

con la coach ; Matteo e papà Mario per Ermal Meta ;

per ; Alice e papà Gianvito con Sal Da Vinci ;

con ; Samuele e mamma Maria per Giusy Ferreri.

Io Canto Family, gli ascolti delle prime puntate

Come sono andati gli ascolti di Io Canto Family 2025? Il talent show musicale per famiglie condotto da Michelle Hunziker ha registrato al debutto una media di 2.016.000 spettatori con uno share del 15.2%. Durante la seconda puntata, il programma di Michelle Hunziker ha coinvolto 2.233.000 spettatori con uno share del 15,7% in aumento rispetto alla precedente settimana. Il cambio programmazione dal martedì al mercoledì sembra aver giovato al popolare talent show che si appresta ad entrare nel vivo con la semifinale.

L’appuntamento con Io Canto Family 2025 è il mercoledì in prima serata su Canale 5.