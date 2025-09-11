Grandi novità in arrivo per la nuova edizione di “Io Canto Family 2025“, il talent musicale che fa cantare grandi e piccini condotto da Michelle Hunziker. Scopriamo insieme la data di inizio, ma anche i nuovi coach e giurati!

Io Canto Family, quando inizia la stagione 2025?

“Torna il programma che fa cantare tutta la famiglia e Michelle Hunziker vi aspetta da martedì 16 settembre, in prima serata su Canale 5″. Canale 5 con uno spot pubblicitario ha confermato data e cast completamente rinnovato della nuova edizione di Io Canto Family in partenza da martedì 16 settembre 2025 nel prime time di Canale 5. L’edizione 2025 del popolare talent

Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 con «Io Canto Family», la gara che vede sei squadre e 12 famiglie pronte ad emozionare con le loro voci. Sul palcoscenico ritroveremo le storie di persone comuni pronte a condividere con i telespettatori il loro percorso di vita, ma anche il loro talento. Mediaset conferma così nel suo palinsesto televisivo il talent show diventato oramai da anni un appuntamento fisso ed imperdibile per milioni di telespettatori.

Io Canto Family 2025: giudici, coach e giuria

L’edizione 2025 di Io Canto Family 2025 condotto da Michelle Hunziker torna su Canale 5 con tante importanti novità. A cominciare dai coach che sono completamente rivoluzionati rispetto allo scorso anno, visto che a guidare le famiglie di talenti ci sono: Serena Brancale, Giusy Ferreri, Sal Da Vinci, Ermal Meta. A loro spetta il compito di preparare le esibizioni dei talenti accompagnandoli in questo percorso di crescita personale.

Non solo, novità anche nella giuria visto che Io Canto Family ha deciso di arruolare due nomi di grido del panorama artistico italiano. Si tratta della “divina” Patty Pravo e della “rossa” Noemi: spetterà a loro due giudicare le performance canore e stilare una classifica determinante per la finale del talent.

L’appuntamento con Io Canto Family 2025 e Michelle Hunziker è da martedì 16 settembre in prima serata su Canale 5.