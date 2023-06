Il ritorno di Io Canto 2023 su Canale 5 è ufficiale. Al timone ritroveremo Gerry Scotti, ma quali saranno i coach della nuova edizione? A distanza di mesi dal debutto previsto per il prossimo autunno si parla già dei possibili capi delle squadre in competizione.

Io canto 2023, chi ci sarà tra i coach?

Cresce l’attesa per il ritorno di “Io Canto” su Canale 5, il fortunatissimo talent show dedicato a giovani cantanti. Dopo uno stop durato 10 anni, il talent show è pronto a tornare su Canale 5 dal prossimo autunno. Alla conduzione Gerry Scotti, padrone di casa delle prime quattro edizioni. La scelta di Mediaset di riproporre “Io canto” è arrivato poco dopo il grandissimo successo di “The Voice Kids”, la versione “giovani” del talent show condotto da Antonella Clerici su Rai1.

Al momento non è dato sapere la data di messa in onda della nuova edizione del talent show musicale, anche se il programma sarà nel palinsesto Mediaset in autunno visto che sono aperti i casting per la formazione del cast. Intanto circolano già i primi rumors ed indiscrezioni sui coach della nuova edizione. Nell’ultima edizione del 2013 tra i coach c’erano Flavia Cercato, Claudio Cecchetto e Mara Maionchi. Al loro posto quest’anno potrebbero arrivare Albano, Marcella Bella e Orietta Berti, reduce dall’esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip. Saranno davvero loro i coach della nuova edizione di Io Canto? Il nome della Berti è tra i più accrediti visto che la cantante ha siglato un contratto di due anni con Mediaset. Al Bano, invece, è dato quasi per certo e rappresenta una garanzia per l’azienda del Biscione. Per Marcella Bella, invece, si tratterebbe della seconda volta come coach visto che in passato ha ricoperto tale ruolo nel talent “Ora o mai più” di Amadeus su Rai1.

Io canto 2023, come partecipare al casting

In attesa di scoprire la data di messa in onda di Io Canto 2023 e il nome dei tre coach della nuova edizione, sono ufficialmente aperti i casting.

I casting sono aperti a tutti i giovani cantanti di età compresa tra i 10 ed i 14 anni e sono gestiti da SDL, società di produzioni televisive situata a Roma che si occupa di altri programmi di successo come “Avanti un Altro” e “Ciao Darwin”. Per partecipare al provino, i genitori dei giovani cantanti possono:

inviare una mail e-mail all’indirizzo : [email protected];

: [email protected]; compilare un modulo online disponibile sul sito della società SDL dove inserire i dati anagrafici del bambino e dei genitori. Non solo, bisogna allegare anche un video della durata massima di 2 minuti e 30 secondi con la presentazione del giovane cantante e una cover della durata di 1 minuto.

L’appuntamento con Io Canto 2023 è in autunno in prima serata su Canale 5.