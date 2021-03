Invincible su Amazon Prime Video: trama e cast della serie tv

Dal creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman, arriva Invincible, serie animata per adulti e tratta dagli omonimi fumetti della Skybound/Image firmati dallo stesso Kirkman, da Cory Walker e Ryan Ottley. La storia segue quella di un comune adolescente con un padre supereroe. Quando scopre di possedere anche lui quelle stesse doti sovraumane, il giovane capisce che essere supereroe non è così facile come credeva. I primi tre episodi, dalla durata di un’ora ciascuno, debuttano venerdì 26 marzo sulla piattaforma Amazon Prime Video; successivamente, la pubblicazione avverrà con un nuovo episodio a settimana, fino ad arrivare all’adrenalinico finale di stagione, previsto il 30 aprile.

Invincible su Amazon Prime Video: la trama della serie tv

L’adolescente Mark Grayson è un ragazzo come tanti altri della sua età, se non fosse per un particolare: suo padre è il famoso Omni-man, il più potente supereroe del pianeta. Al compimento dei suoi 17 anni, Mark eredita le qualità del suo genitore e inizia anche lui a sviluppare dei super poteri che lo rendono invincibile. Tuttavia, crescendo, il ragazzo fa una scoperta agghiacciante e capisce che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

Invincible su Amazon Prime Video: il cast della serie tv

Steven Yeun (The Walking Dead) presta la voce al protagonista Mark Grayson; l’attore premio Oscar J.K. Simmons doppia invece suo padre Omni-man. Nel cast dei doppiatori di Invincible troviamo anche Sandra Oh (Grey’s Anatomy, Killing Eve) che è la voce del personaggio di Debbie Grayson; Seth Rogen (Facciamola finita) è Allen the Alien; Gillian Jacobs (Community) è Samantha Eve Wilkings/Atom Eve; Andrew Rannells (Black Monday, Girls) è William Clockwell; Zazie Beetz (Deadpool 2) è Amber Bennett;

Mark Hamill (la saga cinematografica di Star Wars) è Art Rosebaum; Walton Goggins (Justified) è Cecil Stedman; Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine) è Rex Sloan/Rex Splode; Mae Whitman (Good Girls) è Fightmaster & Dropkick; Chris Diamantopoulos (Silicon Valley) è Donald Ferguson, Doc Seismic; Malese Jow (The Flash) è Kate Cha/Duplio-Kate; Kevin Michael Richardson (I Simpson) è Mauler Twins e Monster Girl; Grey Griffin (Avengers Assemble) è Shrinking Ray/Amanda; e Max Burkholder (Imaginary Order) presta infine la voce a Oliver Grayson.