Il futuro della Rai ha un nome, ed è quello di Stefano De Martino. Il conduttore sarà alla guida di Affari Tuoi ma sono diverse le trasmissioni che lo vedranno come protagonista. Ai nostri microfoni ha raccontato cosa prova a prendere il posto di Amadeus.

Intervista al conduttore Stefano De Martino

Noi di Superguidatv eravamo presenti alla presentazione dei palinsesti della Rai per la stagione 2024/2025. Nella conferenza uno dei più attesi era Stefano De Martino che ha parlato di Affari Tuoi e non solo.

Che emozione provi a condurre Affari Tuoi?

Ragazzi, affari tuoi parte il due settembre, data atipica perché di solito si comincia sempre a metà settembre, quando si ricominciano le scuole. Noi vogliamo far compagnia agli italiani appena lasciano le valigie sulla porta, ancora con la sabbia nelle scarpe e si ricomincia. Si ricomincia subito perché non vedo l’ora di mettermi al lavoro perché è un programma tutto da fare dal punto di vista mio, perché è un programma che si si impara facendolo e si personalizza facendolo. Non ci sono premeditazione, quindi grandi stravolgimenti non ci sono. Ritornano i pacchi di carta, per chi è interessato. Non è una grande novità, ma semplicemente li ho visti accantonati nello studio. Mi piacevano tantissimo. È un programma che guardo da quando ero semplicemente uno spettatore e non immaginavo neanche di fare il conduttore.

Quando li ho rivisti qualcosa dentro di me si è mosso e ho detto forse, forse è giusto insomma riesumarli. Questa è l’unica novità. Per il resto rivedrete i concorrenti che devono ancora gareggiare dalla stagione scorsa. Si ricomincia il due, andremo in onda tutti i giorni ed la sfida più grande è proprio questa: misurarmi su un quotidiano, perché da quando faccio questo mestiere non mi è mai successo e credo sia la cosa più bella quella di accompagnare i telespettatori durante tutto l’anno, ed è la cosa più emozionante per me.

Quanto quanto è bello essere Stefano De Martino e quanta responsabilità c’è?

Questa è una risposta che qualsiasi risposta risulterebbe megalomane. Ma guarda, è bellissimo. Tutti vorrebbero essere me (scherza, ndr). In realtà non lo so. Lo dovremmo chiedere a qualcuno che non è Stefano De Martino. Io ho solo sta versione della vita, quindi devo dire che non mi lamento.

Cosa dicono a casa di questo successo?

Sono tutti molto felici, anche perché il programma fa parte proprio del costume di quest’epoca ma anche di quelle passate, è molto, molto centrale. Per loro è un’emozione, sai perché? Per per quelli come noi che fanno questo mestiere, la dimensione familiare è sempre un pò strana. Immagina per un genitore vedere il figlio in onda tutti i giorni che cosa vuol dire? Penso che sia una goduria infinita e quindi io sono sono felice di dargli questa soddisfazione.

Stasera tutto è possibile?

Ricomincia in primavera.