Momento d’oro per Simona Ventura che si sta dividendo tra gli impegni di Ballando con le Stelle, dove è concorrente insieme al suo compagno Giovanni Terzi, e Rai 2. La conduttrice è infatti al timone, per la terza stagione di fila, di Citofonare Rai 2 insieme a Paola Perego. La Ventura dopo essere andata ospite a Domenica In da Mara Venier era sul red carpet della prima di Shukran, il film diretto da Pietro Malegori. Noi l’abbiamo intervistata, ecco cosa ci ha raccontato.

Intervista alla conduttrice Simona Ventura

Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato in esclusiva Simona Ventura. La conduttrice si trovava alla prima di Shukran, film diretto da Pietro Malegori e ispirato al romanzo di Giovanni Terzi, che si è tenuta alla Festa del Cinema di Roma. Il libro racconta la vera storia del cardiochirurgo siriano Tammam Youssef che ha salvato migliaia di bambini tra cui Mohamed, figlio di un terrorista che ha ucciso suo fratello. Da questo è stato tratto il film che vede un cast internazionale farne parte.

“È un film purtroppo straordinariamente attuale, è bello per lui perché io trovo che sia meritatissimo e tratto da un libro molto, molto intenso. Un regista giovane e un cast internazionale, con una bellissima presentazione qui alla Festa del Cinema di Roma. Secondo me non manca nulla per poterci emozionare”.

A Ballando con le Stelle sei stata la seconda più votata dalla giuria. Te lo aspettavi?

“Mia nonna diceva: impara l’arte e mettila da parte. Io ho ballato tanto quando ero ragazza perché mia madre essendo io molto timida, mi voleva far socializzare e mi iscriveva a qualunque tipo di sport e di danza. Io davanti a casa mia a Chivasso avevo la scuola di danza classica, ho iniziato dai 3 ai 9 anni a farla, poi ho fatto danza moderna. Tutto questo poi ho smesso quando sono cresciuta, ho fatto altro nella vita però è un retaggio della mia memoria che evidentemente è venuto fuori“.

In passato c’erano stati degli screzi con Mara Venier, oggi a Domenica In vi siete abbracciate. Un gesto che è diventato virale sui social.

“Io sono molto felice, è un momento di pace e voglio pace con tutti. Anche perché succedono delle tali belle cose per noi e delle tali brutte cose in giro che non vale proprio la pena essere in lotta con nessuno”.

Sei la favorita a Ballando con le Stelle?

“La favorita è Wanda Nara, assolutamente. Sbagliate a dire che sono io. Noi facciamo la nostra corsa, ci piace ogni puntata far vedere ogni cosa di diverso. Io seguo il mio maestro Samuel Peron e vedremo cosa tiriamo fuori. Sempre grande divertimento“.

Il pubblico ti sta riscoprendo, è un occasione per così dire di rilancio?

“Di rilancio no. Sono tre anni che faccio un programma di cui vado molto fiera che è Citofonare Rai 2, sono due anni che sono al tavolo di Fabio Fazio e c’è Ballando. Sono molto contenta, ho fatto 75 programmi nella mia vita e non chiedo proprio niente. Ho tantissimo da dimostrare e mi piace fare cose nuove, e siccome ne sono rimaste poche che non ho fatto mi piace cimentarmi in queste. Non è un rilancio assolutamente perché non ho mai mollato”.