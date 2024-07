Milly Carlucci è stata una delle protagoniste della presentazione dei palinsesti della Rai 2024/2025. La presentatrice sarà al timone della prossima edizione di Ballando con le Stelle e ai nostri microfoni ha raccontato alcuni retroscena che riguardano il programma.

Intervista alla presentatrice Milly Carlucci

Nella giornata di venerdì 19 luglio sono stati presentati, nella sede Rai di Napoli, i palinsesti dell’emittente pubblica per il 2024/2025. Noi di Superguidatv eravamo presenti e abbiamo ascoltato Milly Carlucci.

Torna Ballando con le Stelle, un programma di successo e di garanzia per la Rai.

Che queste parole siano benedette, che passi l’angelo e dica amen. Ci teniamo ancora una volta, per questa 19esima edizione, ad essere un programma che è una sicurezza per la nostra rete che ci dà budget, fiducia, spendiamo dei soldi che devono servire a intrattenere in maniera superba il pubblico di Rai1.

Ballando inizia a fine settembre, sei felice di questa partenza anticipata?

La partenza anticipata è sempre un po’ complicata perché c’è di mezzo il mese di agosto dove tutto un po’ si ferma. È complicato ma era necessario alle luce delle dodici puntate che faremo quest’anno e quindi di un’edizione extralarge. Ci sono più coppie ed è tutto un lavoro complesso, grande.

La giuria è confermata?

È ancora presto, non parliamo di giuria, stiamo ancora finendo il cast. Finito il cast si parlerà di tutto il resto.

A proposito di cast, qualcuno ha già firmato?

Abbiamo tanti contatti che sono stati avviati e portati ad una fase conclusiva ma mancano ancora le firme perché quelle arrivano quando burocraticamente abbiamo la matricola e quindi possiamo firmarli. Non possiamo ancora dire niente.

C’è un personaggio alla Lino Banfi, un po’ più avanti con l’età che non ci aspettiamo?

Noi cerchiamo tutti gli anni di avere tanti personaggi che il pubblico non si aspetta, tante novità che spingano il pubblico a dire: guarda sono proprio curioso di vedere cosa combina. Altrimenti è finito il tirante del programma.

Quanto c’è di vero nella partecipazione di Belen?

Facciamo interviste a 360 gradi e ci interessiamo di tutto il mondo che si muove intorno allo spettacolo ed è possibile portare in tv. Poi alcune cose riescono, alcune no. Quelle che non escono un anno, magari vengono buone l’anno dopo, due anni dopo, tre anni dopo. L’importante è resistere in modo che negli anni riesci a portare dentro personaggi che cinque anni prima ti hanno detto mai nella vita, chi lo può dire.

Si è parlato di un incontro segreto con Barbara D’Urso. Sei tornata all’attacco anche con lei?

Si sono dette tante cose, a me piace far volare la fantasia dei lettori, dei siti, blog. Questo è anche una parte del nostro gioco, che si chiacchiera e si dicono tante cose. Poi vero o non vero, non domandiamocelo.

Un segreto affinché questo programma dura nel tempo?

È un miracolo che è dovuto in parte alla grande passione che il popolo italiano ha per il ballo e in parte al fatto che è un programma che si rinnova nella sua pelle grazie al cast. Se c’è il personaggio A piuttosto che quello Z cambia completamente la narrazione del programma, si scoprono delle cose nuove, vengono fuori dei percorsi di vita diversi e il programma cambia pelle.

Tante coppie si sono formate a Ballando.

Noi abbiamo avuto lo scorso anno Simona con Giovanni che erano già una coppia, hanno lavorato singolarmente. Tra maestro e concorrente si formano lì, non li cerchiamo da formare sono cose che succedono perché la vita è piena di imprevisti.

Il destino dell’Acchiappatalenti, è in previsione una seconda edizione?

L’Acchiappatalenti è un formato che a me piace molto, che la Rai ci ha chiesto di sperimentare perché voleva mettere in dispensa un prodotto nuovo. Stiamo parlando dei palinsesti dell’autunno-inverno, di questo se ne parlerà a Natale.