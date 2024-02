Maninni è forse il cantante che quasi nessuno si aspettava in gara al Festival di Sanremo 2024 tra i big e ci ha raccontato la sua emozione nel corso di un’intervista. Il cantante, che ieri sera si è esibito come secondo nella scaletta di Sanremo, ha risposto alle nostre domande su quanto ha aiutato l’esperienza ad Amici, talent a cui ha partecipato, e qual è la sua canzone preferita. Vediamo insieme cosa ci ha detto.

Intervista a Maninni, in gara a Sanremo 2024 con ‘Spettacolare’

Noi di SuperGuidaTv, abbiamo intervistato Maninni che sul palco dell’Ariston porta il brano ‘Spettacolare’.

La tua è una canzone molto romantica, cosa è per te Spettacolare?

“Spettacolare per me è una canzone che tratta un tema molto preciso che è quello della vita, più che dell’amore ed è una canzone che vuole incoraggiare soprattutto le persone che che credono nei propri sogni a non mollare mai”.

Sei uno dei ripescati del Festival, raccontacelo.

“Il retroscena è che l’anno scorso dopo la puntata finale di Sanremo Giovani, ci siamo incrociati casualmente io e Amadeus in albergo. Lui aveva delle interviste lì, io alloggiavo lì. Scendo per fare colazione, lo incontro e lui mi fa i complimenti. Io ero inca**atissimo, mi dice: “la canzone che hai presentato per i big mi piace molto, mettila da parte”. Io pensavo fosse una frase di circostanza, la classica pacca sulla spalla, ci rivediamo l’anno prossimo. Poi ho presentato questa canzone direttamente nei big perché non volevo presentare nessun’altra nei giovani, non erano le canzoni giuste per Sanremo Giovani e avevo fatto direttamente questo azzardo e non ho avuto notizie fino al 3 dicembre“.

Questa è la tua prima volta a Sanremo tra i big ma il pubblico già ti conosceva per la tua partecipazione ad Amici, quanto ti ha aiutato quell’esperienza?

“Mi ha aiutato a crescere molto, a sopportare le delusioni e gli ostacoli. È un’esperienza che mi ha dato tanto anche da un punto di vista accademico, ci sono degli insegnanti incredibili lì dentro che ti insegnano tanto e ti fanno crescere molto. La cosa più importante dopo quell’esperienza è stata crescere umanamente”.

Tra i tuoi colleghi in gara chi ti piace di più?

“Mi piace il pezzo di Mahmood“.

Nella serata cover duetterai con Ermal Meta con ‘Non avete fatto niente’, stai lavorando anche a progetti futuri?

“Il mio disco esce domani durante la serata delle cover e sono molto felice di Ermal Meta. Ho pensato ad un’esibizione diversa rispetto a quella originale rimanendo sempre una certa fedeltà alla melodia, al testo, agli accordi e alla struttura. Ci sarà una piccola sorpresa sul palco“.

È anche un omaggio alla vostra terra, la Puglia.

“Siamo entrambi di Bari, mi piaceva l’idea di portare una persona a me vicina come Meta che è un artista splendido, un artista fortissimo, l’ho sempre stimato. Siamo amici, lo stimo artisticamente e in più siamo di Bari. La ricetta era perfetta“.

Qual è il complimento più bello che hai ricevuto dopo la tua prima esibizione?

“In realtà più che un complimento ho ricevuto un messaggio da mia nonna veramente bello, mi ha fatto piangere. Un po’ lungo, perderei tanto tempo a raccontarvelo ma è un bellissimo messaggio. L’altro giorno ha aspettato fino alle due per la mia esibizione“.

In passato hai dichiarato che volevi fare l’attore, hai abbandonato questo desiderio?

“È stata la musica ad avermi scelto. Il mio sogno di fare l’attore è perché ero innamorato dell’attrice del primo Spiderman, Mary Jane, ero molto piccolo però è svanito lì. Mi piacerebbe farlo però, se mi arrivasse una proposta la accoglierei subito a braccia aperte“.

La tua voce quanto è importante per il successo dei tuoi pezzi?

“Sto mangiando tanto cibo sano, sono arrivato a Sanremo che sto mangiando veramente poco, nonostante i bellissimi ristoranti che ci sono qui sul mare. È veramente importante perché la mia canzone si presta ad una tecnica specifica, è molto elaborata, va cantata e interpretata bene. Devo mettermi d’impegno, e lo sto facendo soprattutto questo mese“.