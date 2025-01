I Finley sono tornati. La band pop punk che ha fatto ballare e cantare milioni di giovani, è pronta a stupire tutti con un nuovo album dal titolo ‘Pogo Mixtape – Vol.1‘ che contiene 14 duetti con artisti italiani e internazionali. Ai nostri microfoni, due componenti della band (il cantante Pedro e il batterista Dani) ci hanno raccontato del loro nuovo singolo ‘Bomber’, uscito il 24 gennaio, e dei loro progetti futuri che comprendono nei mesi estivi ‘Tutto è possibile in tour’ in giro per l’Italia. Vediamo insieme cosa ci hanno rivelato i Finley anche su una possibilità di partecipare a Sanremo in futuro.

Intervista alla band i Finley

Cosa è cambiato, a livello musicale e nel vostro rapporto, dal disco d’esordio ‘Tutto è possibile’ di circa 20 anni fa ad oggi?

Pedro: “Dal punto di vista musicale, devo dire la verità, mi piace ancora di più fare musica. All’inizio era una pura urgenza anche un po’ qualcosa di incosciente, era pura passione musicale. Adesso c’è proprio maggiore consapevolezza e piacere nel creare e nel far crescere con te una canzone“.

Dani: “Sì, sicuramente siamo anche più consapevoli di quello che facciamo con dei mezzi, dopo quasi vent’anni, anche personali, di studio superiori“.

Pedro: “Si è acquisita una certa qualità nel fare le cose a differenza dell’inizio però le prime cose sono di solito sempre belle per la loro purezza“.

Dani: “È vero, vero anche questo“.

Di cosa parla il vostro ultimo singolo Bomber?

Dani: “È in qualche modo autobiografico se vogliamo ma non solo per noi, crediamo per tanti ragazzi e ragazze di provincia che sono nati e cresciuti in provincia, un luogo che spesso sta stretto specialmente durante l’età adolescenziale“.

Pedro: “Tante volte la provincia viene considerata come un ridimensionamento delle proprie ambizioni. Noi non l’abbiamo mai vista così, anzi, la distanza dalla città e dai sogni, ha fatto crescere in noi forse il desiderio di andarci a prendere le cose e secondo me di questo parla Bomber. Parla di mancate possibilità, parla di storie che magari non sono andate per forza nel verso giusto e magari di piccole realtà che hanno realizzato qualcosa di impossibile“.

Nel 2008 avete partecipato come Finley a Sanremo con ‘Ricordi’. Vorreste ritornarvi magari in un duetto con qualche Bing in gara quest’anno?

Pedro: “Un artista del panorama italiano che ti dice: ‘Boh, non lo so se andarci, vediamo se c’è l’opportunità’, è pura ipocrisia. Tutti ci vorrebbero andare a Sanremo, ovviamente con il brano giusto che possa far risaltare le caratteristiche della tua band e in cui ti puoi rispecchiare al meglio“.

Dani: “Se parliamo di quelli che sono in gara quest’anno… diciamo un nome a testa“.

Pedro: “Non è facile perché sono tanti, tanti e molto validi. Io dico Achille Lauro“.

Dani: “Ok, io dico Olly e sono 2, cioè li apprezziamo molto“.

Pedro: “Hanno tutte e due una grande attitudine punk e quindi questa cosa ci piace moltissimo“.

Qual è il vostro brano che ricordate con maggior affetto e quali sono i progetti futuri?

Pedro: “Questa è difficile di domanda perché vorrei evitare il retorico: ‘Ognuno è figlio nostro’, di conseguenza, sono legato a tutte le canzoni“.

Dani: “Sicuramente i singoli del primo disco perché sono stati scritti senza alcuna aspettativa, quando eravamo adolescenti e si scriveva per divertirsi senza veramente alcun tipo di pianificazione. Poi quello che è successo li ha resi dei gioielli che ci hanno portato ancora oggi a riempire i club“.

Pedro: “Dani parla delle hit. Io dico una canzone che si chiama ‘Sempre solo noi’, una canzone passata sotto traccia perché era in un momento in cui non c’era un vero e proprio cono di luce su di noi. Però rappresenta la nostra storia che in questo caso, 10 anni dopo, perché ne son passati 20 nel frattempo, abbiamo ripercorso in Bomber. Sono 2 brani che secondo me hanno più o meno le stesse vibes“.

Dani: “Sui progetti futuri è appena uscito il nuovo singolo Bomber e sono in preparazione altri nuovi brani, siamo in tour tutta l’estate quindi andate pure sui nostri social e veniteci a trovare dal vivo!“.

Pedro: “Sarà un gran 2025. Si partirà dall’Inghilterra, il 3 marzo suoneremo a Londra e poi ci saranno tante tappe in giro per l’Italia: Rocky a Roma, poi Padova, Catania, Brescia, per chiudere a Carroponte a settembre. Passate a trovarci perché saranno delle feste incredibili“.

Qual è il vostro sogno più grande?

Pedro: “Continuare a fare quello che stiamo facendo. Siamo in un ottimo momento in cui forse stiamo ottenendo anche un riconoscimento non solo da parte del pubblico ma quasi un plebiscito, cosa che non c’era capitata magari in passato. Vogliamo continuare a fare musica nuova perché di idee ne abbiamo“.

Dani: “Potrei accontentarmi dopo quell’assaggio di Forum a Milano a ottobre, mi basterebbe un tour dei palazzetti ogni anno…”.

Pedro: “Ah mi basterebbe!” (ride, ndr).

A far parte dei Finley, band nata nel 2002, sono anche Ka alla chitarra e Ivan al basso. Queste invece le date di ‘Tutto è possibile in tour’ del 2025:

24 GIUGNO – ROCK IN ROMA

25 GIUGNO – BONSAI – BOLOGNA

25 LUGLIO – ESTE MUSIC FESTIVAL – ESTE (PD)

2 AGOSTO – WAVE SUMMER MUSIC – ZAFFERANA ETNEA (CT)

6 SETTEMBRE – EPICENTRO FESTIVAL – BRESCIA

13 SETTEMBRE – BACK TO SCHOOL – CARROPONTE (MI)

