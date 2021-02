Dopo essersi classificata al secondo posto in coppia con Alessandro Santagati nel reality “La pupa e il secchione e viceversa”, Stella Manente è pronta a debuttare alla conduzione. Martedì 23 febbraio alle ore 21.30 andrà in scena su Facebook “Made in Nord”, un comedy show in cui la comicità e la musica dal vivo saranno i protagonisti. Stella sarà affiancata alla conduzione da Francesco Facchinetti e dalla giornalista Romina Minadeo che traghetteranno il pubblico da un comico all’altro ricreando l’atmosfera del teatro e il sapore delle serate dei locali di cabaret.

In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Stella ci ha parlato di questo progetto rivelando che è la prima volta che si misura con la comicità. Stella ha poi ripercorso la sua esperienza ne “La pupa e il secchione” confessandoci di non essere riuscita a seguire per motivi di lavoro la nuova edizione.

Sul presunto scontro tra Francesca Cipriani e Andrea Pucci, Stella ha commentato: “Io resto affezionata alla conduzione di Paolo Ruffini, e penso che Francesca sia “un’istituzione” del programma, lei è la pupa per eccellenza e credo che il pubblico le sia molto affezionato. Nella precedente edizione tra Francesca e Paolo c’era una bella intesa, entrambi si prendevano in giro, scherzavano, e questo era positivo anche per l’atmosfera generale, c’era un buonumore contagioso. Con Francesca ci conosciamo ma non abbiamo avuto occasione di stabilire una relazione di amicizia al di fuori di quella professionale, però posso dire che è una ragazza davvero molto simpatica e dotata di grande autoironia, cosa che apprezzo molto”.

Per il momento Stella è tornata a lavorare nella moda anche se non esclude in futuro un’altra partecipazione ad un reality. Sul fronte privato, si confessa fidanzata pur se non rivela l’identità del suo compagno. Chissà se Santagati approverebbe.

L’intervista esclusiva a Stella Manente: nuova esperienza come conduttrice

Stella, come vivi il debutto alla conduzione? Sapevi di avere anche una vena comica o è stata una scoperta?

Sono davvero contenta. Per me non è la prima volta alla conduzione. Mi sono occupata sempre di eventi legati alla moda, in questo caso mi troverò in un contesto nuovo, quello dello spettacolo. Per me è una grande occasione.

Sono contenta perché in questo periodo i format di intrattenimento sono mancati. Il settore dello spettacolo ha subito una forte battuta d’arresto. E’ importante sperimentare nuove modalità per regalare una risata al pubblico, e in attesa che riaprano i teatri possiamo usare il web e i social.

Lo show, infatti, sarà in diretta Facebook, e tutti coloro che vorranno seguirci potranno interagire in diretta con noi del Cantiere di Made in Nord, con commenti e messaggi che leggeremo e commenteremo in tempo reale. Misurarmi con la comicità per me è una sfida e la vena comica è decisamente una scoperta, ma sono sicura che mi divertirò. È importante non prendersi troppo sul serio e portare un po’ di leggerezza, credo ne abbiamo bisogno tutti.

Di questi tempi è difficile far ridere e portare un po’ di leggerezza. Quale sarà la vostra ricetta? Cosa proporrete?

È troppo tempo che ridiamo troppo poco, perché l’ultimo anno ha portato con sé sofferenza e difficoltà. Il Nord Italia in particolare ha vissuto momenti durissimi, è questo spettacolo vuole essere un segnale di ripartenza, di voglia di sorridere, di ritrovare proprio quella leggerezza. Made in Nord sarà un comedy show, fatto di battute serrate, gag esilaranti e improvvisazione. L’idea è quella di realizzare un concentrato di divertimento puro, per riportare il teatro, che tanto ci manca, nelle case delle persone. Non potendolo fare dal vivo lo faremo attraverso smartphone, tablet e computer. L’ingrediente decisivo della nostra ricetta è la varietà. Abbiamo un cast giovane ed eterogeneo, composto da artisti di cabaret classico, di stand up, e da talent noti sui social.

Sei stata una delle protagoniste della scorsa edizione de “La pupa e il secchione”. Stai seguendo la nuova edizione? C’è una coppia in particolare per cui fai il tifo?

Partecipare a La Pupa e il Secchione per me è stata una bellissima esperienza, quando ci penso sorrido sempre. Devo confessare, però, che quest’anno non ho seguito la nuova edizione. Quando è iniziata mi trovavo all’estero per lavoro e non sono ancora riuscita a recuperare… quindi non ho studiato!

Il mio secchione Santagati mi rimprovererebbe. Però faccio il tifo per tutti, alla fine è un gioco e l’importante è divertirsi.

Il programma ha conosciuto un cambio di rotta con la conduzione di Andrea Pucci. Sembra però che tra lui e Francesca Cipriani ci sia un po’ di maretta dopo che il conduttore ha definito la stessa Cipriani come un cameo. Pensi che il ruolo di Francesca all’interno del programma sia stato ridimensionato? In che rapporti siete rimaste?

Io resto affezionata alla conduzione di Paolo Ruffini, e penso che Francesca sia “un’istituzione” del programma. Lei è la pupa per eccellenza e credo che il pubblico le sia molto affezionato. Nella precedente edizione tra Francesca e Paolo c’era una bella intesa, entrambi si prendevano in giro, scherzavano, e questo era positivo anche per l’atmosfera generale, c’era un buonumore contagioso.

Con Francesca ci conosciamo ma non abbiamo avuto occasione di stabilire una relazione di amicizia al di fuori di quella professionale. Posso dire che è una ragazza davvero molto simpatica e dotata di grande autoironia, cosa che apprezzo molto.

A proposito di reality, sei mai stata contattata in questi anni per partecipare? C’è un reality sul quale ci faresti un pensierino?

A me piacciono i reality, ed è stato bello partecipare a La Pupa e il Secchione, mi piace anche molto Pechino Express e Ballando con le Stelle, e se ne avessi l’occasione ci farei un pensierino, ma per ora non ho in programma di partecipare ad un altro. In quest’ultimo anno son tornata a lavorare con la moda e poi mi sono rimessa a studiare, mi piace sognare il cinema e il teatro. In futuro non escludo che possa ricapitare. Per adesso mi interessa di più concentrarmi su esperienze come quella di Made in Nord, dove posso esplorare la comicità, cimentarmi nella conduzione e mettere in primo piano il talento degli artisti che si esibiscono.

In questo momento sei single o fidanzata?

Sono fidanzata ma non svelerò nulla di più, sono troppo gelosa della mia vita privata.