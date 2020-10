La sua storia con Pago ha tenuto banco per mesi. Un amore tormentato, durato sette anni, tra alti e bassi e giunto al capolinea alcuni mesi fa dopo che Pago aveva scoperto dei messaggi di troppo sul suo telefono. Una scoperta amara a cui sono seguiti un botta e risposta tra lui e l’ormai ex compagna Serena Enardu. Ora i rapporti tra loro però sono di nuovo sereni ed è rimasto un grande affetto. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Serena ha commentato la vittoria di Pago nel programma “Tale e quale show” con parole molto lusinghiere. Serena poi si scaglia contro Tommaso Zorzi e Francesco Oppini per le offese e gli insulti ricevuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Si aspettava dei provvedimenti disciplinari perché “un’offesa che viene rivolta ad una donna è grave tanto quanto quella che viene rivolta ad un omosessuale o ad una persona di colore“, ha sottolineato. Ha tanti progetti anche se per scaramanzia non vuole parlarne. Esclude che ci siano state altre proposte televisive anche se le piacerebbe partecipare ad un altro reality come “L’isola dei famosi” o “Pechino Express”. Serena non rinnega nulla di quello che ha fatto perché le esperienze negative possono insegnare qualcosa di positivo. Nonostante il passato sia una zavorra pesante, il presente ora le sorride. E’ una donna felice, appagata per il lavoro che svolge e orgogliosa di suo figlio. Manca l’amore ma chissà che presto non bussi alla sua porta.

Intervista esclusiva a Serena Enardu

Serena, nei giorni scorsi Tommaso Zorzi ti ha riservato degli insulti e tu hai deciso di querelarlo. Come mai questa scelta?

In realtà già quest’estate dopo l’episodio della torta con la svastica Tommaso aveva commentato il video dandomi della scema. Non si è preoccupato di verificare come fossero andate realmente le cose. Io non accetto le offese e gli insulti. Ognuno è libero di dire ciò che vuole e di ironizzare ma senza superare certi limiti. Non ho sopportato la sua reiterazione nel tempo di certi comportamenti. Si è permesso insieme ad Oppini e Zelletta di usare dei termini dispregiativi che nessuno dovrebbe mai rivolgere nei confronti di una donna. Sono stata leggera nel mio comportamento ma l’ho ammesso assumendomi la responsabilità. Io non l’ho mai giudicato mentre lui con me si è permesso di farlo. Volevo lasciar perdere ma siccome Tommaso ha continuato ho deciso di querelarlo. Oppini poi ha detto a me che sono finta, arrivista e costruita quando durante la prima settimana ci ha provato all’interno della casa con una concorrente e quando si è sentito scoperto si è subito nascosto. Lo stesso Zelletta che come abbiamo visto ha gli scheletri nell’armadio si è permesso di giudicare me. Mi dispiace che questi comportamenti siano stati tollerati e che non ci sia stata una punizione come è avvenuto in alcuni casi.

Entreresti nella casa per un confronto diretto con Tommaso? Ti aspetti le sue scuse?

Non ho bisogno di confrontarmi con Zorzi perché non lo conosco. E’ sbagliato però far passare il messaggio che si possa insultare una persona. Io sono una donna forte e ho le spalle grosse ma un’altra persona al posto mio l’avrebbe potuta affrontare in modo diverso soffrendo per le sue parole.

Oppini però l’hai graziato decidendo di non querelarlo.

Io ho depositato il video che vede coinvolti Oppini e Zorzi. Bisogna vedere se ci saranno i presupposti per procedere. In passato chi si è seduto nei salotti televisivi straparlando di me oggi non parla più. Vi siete domandati perché? Semplice. E’ stato querelato.

Ti aspettavi una presa di posizione da parte del programma?

Avrei gradito che chiedessero scusa anche a me considerando che si trattava di un’offesa. E un’offesa che viene rivolta ad una donna è grave tanto quanto quella che viene rivolta ad un omosessuale o ad una persona di colore.

In questa querelle è intervenuto anche Pago prendendo le tue difese. Segno che siete rimasti in ottimi rapporti. Confermi?

Sì siamo in buoni rapporti.

Gli hai fatto i complimenti per la sua vittoria a “Tale e quale show”? Conoscevi questo suo talento o è stata per te una sorpresa?

Conoscevo il suo talento e gli ho fatto i complimenti per la vittoria. E’ stato davvero bravissimo ma io non avevo dubbi. Ho apprezzato tanto l’impegno che ci ha messo e ho percepito da parte sua l’entusiasmo di una persona che a differenza del passato sta facendo quello che gli piace. Il suo talento è stato palese per me ma ha avuto poche possibilità di poterlo mostrare e di mettersi alla prova. Oggi Pago è una persona più forte e secondo me questa esperienza l’ha anche migliorato. Gli auguro che questo possa essere l’inizio di una lunga carriera perché si merita il successo che ha.

Escludi un ritorno di fiamma?

Del mio rapporto con Pago preferisco non parlarne.

Sui social in molti sono convinti che tu abbia ritrovato il sorriso grazie ad un nuovo amore. Il tuo cuore batte per qualcuno?

La più grande forza nella vita me l’ha data mio figlio. Le bufere mediatiche che mi hanno travolto sono state ben poca cosa rispetto al mio passato di cui non parlo e che preferisco tenermi stretto. Oggi il mio unico pensiero è rivolto a mio figlio e alla mia famiglia. Mi reputo una donna fortunata perché faccio quello che mi piace.

In una recente intervista, Antonella Elia ti ha menzionato come sua amica. Vi sentite spesso? Ti piace nel ruolo di opinionista di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip?

Con Antonella ci sentiamo anche se non spesso. E’ l’unica persona con cui ho instaurato un rapporto di amicizia che è proseguito nel tempo. Nella casa del Grande Fratello lei e Paola di Benedetto hanno voluto conoscermi senza lasciarsi condizionare dal pregiudizio che mi aveva accompagnata lì dentro. Con Paola non ci siamo più sentite anche se ho avuto dei bei confronti con lei. Antonella è una donna profonda, che va oltre le apparenze. Ci confrontiamo anche sul lavoro. Mi piace molto nella veste di opinionista perché dice sempre la sua senza avere paura del giudizio altrui.

Nel frattempo a livello televisivo hai ricevuto altre proposte?

Al momento non ho ricevuto altre proposte. Nel caso del “Grande Fratello” mi era stato richiesto di partecipare. Forse farei il provino per “L’isola dei famosi” anche se confesso che mi piacerebbe partecipare anche a “Ballando con le stelle”. Sono negata nel ballo ma mi divertirebbe cimentarmi in una sfida di quel tipo. Un reality lo farei mentre non andrei mai in un programma a criticare persone che non conosco e a giudicare situazioni che non mi appartengono. Non sono un animale da palcoscenico tanto che le diverse esperienze che ho fatto sono capitate per caso.

A proposito di Temptation Island, con il senno di poi ripeteresti quella esperienza o ti sei pentita?

Non rinnego nulla di quello che ho fatto. Anche le esperienze che apparentemente possono sembrare negative hanno un risvolto positivo. Io rifarei tutto e non ho paura a dirlo.

In un post pubblicato qualche giorno fa su Instagram hai scritto: “Oggi capita, guardandomi intorno, di vedere nelle vite altrui ciò che tanto avrei voluto, ciò che ho sognato da piccola”. Cosa sognavi? Hai qualche rimpianto?

Quando ero piccola sono stata cresciuta con l’ideale del matrimonio e della famiglia come se quella fosse stata l’unica strada per inseguire la felicità. Ho scoperto con il tempo che bisogna affrontare la vita per come viene in qualsiasi sua sfaccettatura. Arrivi a capire che non sei sbagliato facendo introspezione. In passato anche io ho desiderato delle cose che non appartenevano ad un mio volere ma che mi erano state inculcate. Ho fatto un grande lavoro su me stessa e oggi apprezzo la mia vita. Se dovessi accontentare Serena bambina direi che è troppo tardi e che non ce l’ho fatta. Sono felice però perché non so cosa mi riservi la vita.

Sei la perfetta regina della casa e infatti in queste ore in molti ti hanno scritto chiedendo addirittura di sposarti. Hai mai invece ricevuto proposte indecenti?

Mi capita di ricevere qualunque immagine. Mi limito però a farmi una risata e a bloccare chi mi manda contenuti di un certo tipo.

Cosa vedi nel tuo futuro?

Ho dei progetti ma sono scaramantica e preferisco non parlarne. Nel mio sangue scorre uno spirito imprenditoriale che ho ereditato da mia madre. Mi piace trasmettere alle ragazze il messaggio di riuscire a farcela con le proprie forze senza dipendere da nessuno. Mi dovevo trasferire a Milano per approfondire delle situazioni lavorative ma al momento con l’emergenza sanitaria in corso non so cosa fare. Vedremo.