Al Festival del Cinema di Venezia ha portato la sua bellezza e la sua eleganza. Serena Autieri non è passata inosservata sul red carpet sfoggiando un abito lungo di Giorgio Armani. Una coda bassa con riga centrale esaltava la sua femminilità. Alla Autieri è andata la menzione speciale “Premio Donne del Cinema Italiano” alla cerimonia di premiazione del Filming Italy Best Movie Award.

Intervista a Serena Autieri

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Serena Autieri. L’attrice è stata soddisfatta di aver ricevuto questo premio e a tal proposito ha dichiarato: “I premi sono sempre riconoscimenti importanti perché ti danno nuovi stimoli, sono gratificanti e ti danno grande forza. Ho sempre fatto questo mestiere con grande passione e entusiasmo”.

Serena Autieri è un’artista completa. Balla, canta, recita ed è anche molto brava a condurre. Non solo. Nell’edizione del 2012 di Tale e Quale Show si dimostrò anche una bravissima imitatrice raccogliendo apprezzamenti e consensi da parte del pubblico. La Rai aveva deciso di affidarle il programma Dedicato ma i bassi ascolti hanno costretto l’azienda a cancellare il programma. Dedicato aveva intercettato una buona fetta di pubblico ma i bassi ascolti non hanno convinto la Rai a rinnovare il programma per una seconda stagione.

Ai nostri microfoni, Serena Autieri ha però fatto un bilancio di questa esperienza: “E’ stata un’esperienza bellissima. La televisione è diversa dal cinema e dalle altre forme d’arte. Nel programma mi sono divertita tanto. La Rai rimane la mia casa, ci sono cresciuta e sono gratificata da questa esperienza”.

Quando però le abbiamo fatto notare che il programma era stato cancellato, Serena Autieri ha preferito non commentare: “Parliamo di cinema”. Una dichiarazione dalla quale intuiamo il suo malcontento per come siano andate le cose. Serena Autieri però ha altri progetti all’orizzonte. Secondo alcune recenti indiscrezioni, l’attrice potrebbe approdare con un nuovo programma nel mezzogiorno di Raidue.

Al momento però non ci sono informazioni al riguardo e non si conoscono i dettagli del programma. Serena Autieri è però una bravissima conduttrice e siamo convinti che l’esperienza di Dedicato non andrà a intaccare la sua brillante carriera. Probabilmente Dedicato non era un programma costruito su misura per Serena Autieri che non ha potuto dare sfoggio delle sue capacità. Speriamo che in futuro la Rai possa pensare per lei un programma che la valorizzi di più.