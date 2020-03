Direttamente da La Pupa e il Secchione e ancor prima da Uomini e Donne, abbiamo incontrato Mariano Catanzaro. Nasce il 15 febbraio del 1983 a Napoli ed è un ragazzo istintivo, genuino, e romantico. Mariano inizia a lavorare all’età di 15 anni, prima in un mercato rionale poi in un centro estetico. Nel 2015 approda in Tv a Uomini e Donne come corteggiatore di Valentina Dallari, e nel 2017 di Desirée Popper. Nella stagione 2017/2018 del programma diventa tronista. Oltre a Uomini e Donne, Catanzaro, prende parte a The Lady, la web serie di Lory Del Santo. Oggi è un influencer avendo all’attivo diverse ospitate in discoteche e locali ed è stato protagonista di una puntata de Le Iene, vittima di uno scherzo con Giulia Calcaterra. Nel 2020 partecipa come “pupo” a” La Pupa e il Secchione e Viceversa”. L’ex corteggiatore, poi tronista del dating show di Maria de Filippi, si è raccontato a 360 gradi in una INTERVISTA ESCLUSIVA : dalla carriera alla vita privata agli affetti più cari.

Mariano Catanzaro ai microfoni di Super Guida Tv, Intervista Esclusiva

Intanto come stai? Come stai vivendo il periodo di “reclusione” imposto dal decreto governativo #iorestoacasa a causa dell’emergenza Corona virus? Sei un ragazzo dinamico a cui piace la palestra oltre che la danza, come passi il tuo tempo in casa?

Qui ci siamo attrezzati: io con mio fratello, mia madre e mia sorella (mio padre lavora fuori) ci siamo attrezzati appunto. Un po’ cantiamo e assieme a mio fratello balliamo anche. Per cui il tempo passa.

Hai partecipato ultimamente a La Pupa e Il Secchione e Viceversa come “Pupo”. Cosa non ha funzionato nel rapporto con la secchiona Genna? In una puntata sei pure andato in crisi litigandoci pesantemente. Cosa le rimproveri, e cosa ti rimproveri?

Innanzitutto chiedo scusa per la mia reazione eccessiva, ma quello fa parte di me, del mio essere napoletano. Diciamo anche che lei non ha avuto i modi giusti: non mi ha saputo prendere. Certo io mi prendo le mie colpe, perché essendo un po’ ignorante, non avendo studiato molto avevo proprio delle difficoltà a comprenderla, e quello che c’era da studiare. Poi il metodo che ha usato lei, non riuscivo ad apprendere perché era un continuo: “Fai così, Fai Così, Fai così…”. Era un po’ troppo “maestrina”.

A dispetto del tuo carattere sanguigno e irruente nascondi invece una grande sensibilità che tendi a non manifestare, come mai?

Beh diciamo che il mio punto debole sono le mie due donne: mia made e mia sorella. Quando parlo di loro oppure mi allontano da loro, mi sento male, mi sento triste. E tendo molto a mostrare il mio carattere vivace. Quindi quando mi trovo in un gruppo, cerco sempre di essere il Leader, ma non perché lo voglia esserlo, ma perché è proprio il mio carattere che mi porta a voler emergere. Poi dipende molto anche da dove sono cresciuto: Napoli. Sicuramente è una bellissima città ma anche molto difficile: ci sono delle realtà per cui impari in fretta ad essere forte. Se ti mostri più debole, c’è sempre qualcuno dietro l’angolo che ti mangia. Quindi è anche una difesa la mia…perché fondamentalmente sono una persona buona per cui quando mi toccano gli affetti vien fuori la mia parte più sensibile.

Mariano Catanzaro alla corte di Maria De Filippi: “Devo tutto a Maria, lei mi ha ‘creato’ “

L’arrivo nel programma di Maria De Filippi come corteggiatore ti apre le porte della Tv e delle serate in discoteche. Come ti ha cambiato la vita la notorietà?

Beh mi fa tanto piacere quando una persona mi riconosce, ma quello che mi gratifica è che io rimanendo me stesso, e quindi non cambiando la persona, o meglio il personaggio si è vero che un attimino più accentuato, ma sono rimasto comunque me stesso. Quindi essere apprezzati per quello che si è, è una cosa meravigliosa. Per cui sono felice se una persona mi riconosce: se io riesco a far sorridere una persona per il mio modo di essere posso solo che esserne felice. Quindi se ridono con me e ridono di me, va bene lo stesso. L’importante è far sorridere le persone.

A Uomini e Donne sei stato una ventata di aria fresca: simpatico frizzante e con la battuta sempre pronta. Come si suol dire, eri proprio sul pezzo. Ma all’improvviso arrivano le critiche per il tuo modo di esprimerti in napoletano, e il tuo fare melodrammatico. Chi ti è stato vicino in quei momenti?

Guarda io sono napoletano e ne vado fiero, e sperando di continuare a fare tv, qualsiasi cosa farò le mie origini di certo non le rinnego. Non devo avere vergogna di essere quello che sono, anzi! Io oggi sono consapevole di chi sono, so chi sono so quanto valgo e so cosa voglio. E se oggi sono consapevole è anche grazie alle persone che hanno fatto parte del mio passato. Se dovessi incontrare le persone che hanno fatto parte dei miei trascorsi non avrei nulla da rimproverare a nessuno perché in un modo o nell’altro hanno contribuito a farmi essere ciò che sono. Anzi gli direi grazie, perché è anche grazie a loro che oggi sono la persona che sono. Un grande Grazie naturalmente a Maria De Filippi, che non finirò mai di ringraziare per il suo esserci aldilà di tutto e perchè “mi ha creato” da un punto di vista televisivo.

Sei stato due volte corteggiatore e una volta tronista. Quale percorso ti ha rappresentato di più? Torneresti nel programma di Maria? E con che ruolo?

Ah bella, questa mi piace: io sono molto corteggiatore, mi piace di più che farmi corteggiare, quindi Tronista. In genere mi piace corteggiare la donna e trovo il modo per arrivare ad instaurare con lei un rapporto. Come tronista ero un po’ impacciato, perché trovandomi appunto dall’altra parte facevo un po’ fatica. Certo era comodo, e comunque la parte simpatica di me è uscita, tuttavia da corteggiatore mi sono trovato meglio. E mi sono divertito anche di più!! Quindi se Maria dovesse richiamarmi mi piacerebbe mettermi di fianco a Tina e Gianni, come opinionista (ride). Certo se Maria dovesse chiamarmi, ma fossi fidanzato mi piacerebbe partecipare in coppia a Temptation Island anche perché mi ci sento, non con Maria, ma con la redazione (di Uomini e Donne n.d.r.) e si creano dei rapporti. Però ecco mi farebbe piacere partecipare.

Mariano Catanzaro: l’amore e la carriera

La storia con Valentina Pivati non ha funzionato: ti sei dato una spiegazione? Non eri pronto oppure la tua donna ideale deve avere altri requisiti?

No ma la Storia è finita perché io mi son comportato male, e c’è da dire una cosa che non ho mai detto: io sono stato sempre presente, lei lo può confermare, ma non solo lei anche i familiari, perché io in due mesi e mezzo che è durata la Storia sono sempre stato su da lei. Io facevo Napoli – Varese, perché lei è di Varese ed ero sempre io ad andare su. Lei è venuta a Napoli sono per tre giorni- tra l’altro per una ricorrenza di un matrimonio di mio cugino- e poi non è mai venuta. Ad ogni modo, è stata la mia fidanzata per cui le auguro ogni bene, e tra l’altro mi ha mandato anche un sms di auguri per il mio compleanno lo scorso 15 febbraio. Ho ringraziato e le ho chiesto come stesse, ma non ho ricevuto risposta. Vabbè, mi dispiace perché ad ogni modo io ci sono sempre stato per lei, ma è andata così…

Sei un amante del ballo: della Salsa e della Bachata. Hai mai pensato di volare dall’altra parte del mondo e tentare una carriera in America Latina? I bei ragazzi italiani vanno a ruba da quelle parti!!

(ride di gusto) No no, non ci ho mai pensato: però potrebbe essere un’alternativa. Come ho detto pocanzi, mia sorella studia canto e non ti nego che sono andato anche io e la sua insegnante mi ha fatto i complimenti per il timbro graffiato, per cui sto valutando.

Prima che iniziasse il Grande Fratello Vip hai dichiarato che avevi avuto dei contatti con la produzione ma poi non se n’è fatto nulla. Ti sei chiesto come mai non sei stato scelto come concorrente?

Eh lo devo dire? (ride) beh perché avevo un’esclusiva con “La Pupa e il Secchione e Viceversa”. Perché ho firmato prima con la “Pupa e Il secchione, e viceversa”. Almeno che io sappia si, perché erano molto interessati e poi a parte Endemol mi chiamò una persona che lavora in Mediaset, e quindi quasi di fronte ad una certezza. Ma io in maniera molto giusta per non creare problemi ho subito detto che avevo firmato per la Pupa e il Secchione e mi risposero: va bene, Mariano noi dobbiamo valutare, e poi non si è fatto nulla perché mi hanno spiegato che una persona non può essere in due programmi contemporaneamente.

Ma con il senno di poi, avresti preferito fare il GFVIP oppure la pupa e il secchione è andato bene?

La Pupa e il Secchione poteva andare moto meglio un po’ per colpa mia un po’ per colpa della secchiona, ma va bene così. A Napoli si dice che nella vita se una cosa deve accadere, accadrà! (noi glielo auguriamo, perché Mariano è una persona simpatica e potrebbe dare molto in un reality) Guarda io sto seguendo e non mi pare che siano molto dinamici, io organizzerei degli scherzi, perchè a parte i litigi tra Antonella Elia e Valeria Marini cosa stanno mostrando? Nulla! La gente ha bisogno di sorridere, inventerei delle cose carine e simpatiche…

Con l’esperienza che hai adesso se tu dovessi parlare al Mariano di 15 anni che per aiutare la famiglia è andato a lavorare, cosa gli diresti?

Gli direi di continuare a farlo perché la famiglia ha un valore inestimabile ed è a la cosa più importante. Io ti ho parlato delle mie due donne, mia madre e mia sorella: per loro mi farei uccidere. Quindi qualsiasi cosa tu faccia per la famiglia non è mai sprecato. E’ una cosa che ti rimane e ti riempie…

Quali progetti hai per il futuro? Tv, Moda Cinema o altro?

Ci sono dei progetti, anzi mi spiace tantissimo la cosa del corona virus perchè non solo ha messo in ginocchio un Paese, ma ha rallentato anche dei progetti di lavoro. Prima che succedesse tutto ciò che sappiamo c’era un progetto che necessariamente dovrà essere rinviato. C’erano delle cosine una dietro l’altro da fare e che dovranno attendere, sono state messe in stand By. Poi io sono napoletano sono scaramantico e non voglio dire nulla, comunque tornerò a far sorridere in tv!!

C’è una domanda che non ti ho fatto e che vorresti che ti facessi? Cosa vuoi dire ai tuoi Followers?

Allora, una prima cosa che voglio dire che hanno fatto anche altri miei colleghi è di seguire quello che ha detto il Premier Conte #Iorestoacasa. Ragazzi mi raccomando, rimanete a casa, non uscite, rispettiamo tutti il decreto del governo e tutti insieme ce la faremo.

Eccovi anche un video messaggio di saluti di Mariano Catanzaro

Mariano, Si è rivelato un ragazzo generoso, disponibile e solare. In bocca la lupo per la tua vita!