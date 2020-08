Un mese fa aveva confessato di avere un problema di salute mettendo in allarme i suoi fan. L’ex tronista Ludovica Valli aveva infatti dichiarato in un post di stare attraversando un momento difficile spiegando così la sua assenza dai social. Nel dettaglio aveva spiegato ai suoi fan: “Sto male, fisicamente e psicologicamente, da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere, dormo poco e spesso male e sebbene mi alleni e faccia uno stile di vita sano ed equilibrato spesso il mio cervello si focalizza solo sul mio attuale stato di salute per ora un po’ precario“. Ora Ludovica però sta meglio anche se non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli in merito alle sue condizioni. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Ludovica ci ha svelato di aver voluto condividere questa notizia con i suoi fan che l’hanno sempre sostenuta manifestandole il loro affetto. A starle accanto anche il compagno Gianmaria nei cui confronti Ludovica ha speso bellissime parole. Per ora il matrimonio non è nei loro progetti anche se l’ex tronista ammette di voler diventare mamma. Intanto si sta mettendo alla prova come zia visto che sua sorella Beatrice è diventata mamma da poco tempo. Un lieto evento che però è stato accolto anche con alcune critiche. Proprio Beatrice infatti era stata presa di mira per qualche chilo in più preso dopo la gravidanza tanto che Ludovica aveva deciso di prendere le sue difese. In merito al futuro televisivo, non esclude una partecipazione ad un reality perché ci ha dichiarato di amare le sfide. E a proposito del rapporto con il padre, Ludovica ci tiene a precisare: “I rapporti non si possono “ricucire”, questo è ciò che penso. Si può però cercare di ricominciare da zero. In maniera super naturale questo è avvenuto sia da parte mia che da parte sua“. Un’assenza quella paterna che è molto pesata nella sua vita tanto che qualche tempo fa Ludovica faceva fatica a parlare di perdono. Noi le auguriamo però che il tempo possa restituirle le carezze perse.

Intervista esclusiva a Ludovica Valli

Ludovica, in tuo post hai aperto il tuo cuore rivelando ai fan di non stare bene. Cosa ti ha spinto a condividere questa notizia? Ad oggi quali sono le tue condizioni? Hai fatto degli accertamenti?

Io devo tanto alle persone che mi seguono e mi sostengono, alcune sono con me da 7 anni e se oggi sono qui è anche grazie a loro. Ho voluto condividere questa “notizia” perché era un periodo di assenza verso la fan base e questa cosa mi rattristava ma allo stesso tempo non stando bene non riuscivo a fare altrimenti. Condivido sempre e solo nel rispetto di me stessa e della mia vita “privata” e questa cosa mi fa sentire anche più tranquilla e meno in dovere di sforzarmi anche quando sto male. Sono molto devota a tutti/e loro e tengo ad ogni singola persona che mi segue, per questo ogni volta che mi assento o sono meno con loro mi sembra quasi di non riuscire a farli star bene (sempre nel mio piccolo ovviamente). È stato un momento particolare ed è stato giusto condividerlo con loro e spiegare loro il perché della mia assenza. Ora sto molto meglio e anche loro lo vedono. Quando sto male, quando sto bene, loro sono sempre le prime persone che si accorgono di questo. Non ho mai finto né mi sono mai mostrata per ciò che non sono. Per questo ho voluto renderli partecipi di alcune situazioni della mia vita.

A sostenerti in questo momento complicato il tuo fidanzato Gianmaria. Un rapporto che è diventato nel tempo sempre più solido. Rispetto agli altri, cosa ti ha conquistato di lui?

Lui è ed è stato bravissimo. Cos’ha di diverso da tutti gli altri? E’ un uomo. Un uomo che sa cosa significa il rispetto verso il rapporto e verso la propria donna e che ha gli stessi miei valori umani e di vita. Trovo che questo sia fondamentale per camminare insieme nella vita e per poter costruire un futuro solido e duraturo.

Come procede la convivenza?

La convivenza procede benissimo, ci siamo conosciuti e siamo andati a vivere subito insieme. Non è mai andata male anzi, ci completiamo tanto in tutto, anche in casa. Vivere con lui è fantastico ma lo è anche vivere con me.

Sei pronta a convolare a nozze? Ti piacerebbe diventare mamma?

Sarei pronta alle nozze anche se al momento non è la nostra priorità. Nella vita però mai dire mai. Diventare mamma è sempre stato uno dei miei piccoli sogni nel cassetto, credo di essere pronta da quando sono nata ovviamente però sono cose che non dipendono sempre solo da noi, quindi, quando sarà, sarà. Noi siamo pronti.

Hai seguito questa edizione di “Temptation Island”?

Purtroppo quest’anno sono riuscita a seguire poco il programma, vivendo qui a Ibiza è davvero complesso stare connessi con il palinsesto italiano. Ad ogni modo non ho mai delle preferenze, quello che per me conta è il rispetto dei sentimenti oltre ogni regola televisiva.

Sei diventata nuovamente zia da poco tempo. Tua sorella Beatrice però è finita nel mirino degli haters e tu hai preso le sue difese. Anche tu qualche tempo fa hai ricevuto critiche sul tuo aspetto fisico. In che modo hai vissuto questi attacchi? Cosa ti ha ferita di più?

Dopo 7 anni che sono sui social mi sono fatta una corazza tale che nulla mi tocca più, se mi sfiora mi arrabbio ma in fondo che possono farmi? Non permetto più a me stessa di incupirmi per persone che non mi conoscono. Mi fanno rabbia perché i social se usati con la testa sono di una potenza disarmante in primis per aiutare il prossimo ma molti ne fanno un uso nefasto. Quando vengono usati con ignoranza e superficialità mi fanno tanta rabbia e tristezza, diciamo che è l’altra parte della medaglia (che a parer mio non dovrebbe esistere, non in questo modo). Se c’è una cosa che non accetto nella vita è la cattiveria, il non rispetto, la maleducazione e la superficialità.

In questi anni ti hanno mai proposto di partecipare ad un reality? Ti alletterebbe l’idea?

Mi piacerebbe ma non in questo momento preciso della mia vita. In futuro non lo escludo perché sono una che ama le sfide e cui piace mettersi in gioco.

Dopo molti anni sei riuscita a recuperare il rapporto con tuo padre. Sei riuscita a ricucire i rapporti? Cosa ti ha spinto a dargli una seconda possibilità?

I rapporti non si possono “ricucire”, questo è ciò che penso. Si può però cercare di ricominciare da zero. In maniera super naturale questo è avvenuto sia da parte mia che da parte sua.

Quali progetti hai per il futuro? C’è qualcosa in particolare che ti piacerebbe realizzare? Vorresti continuare una carriera televisiva?

Televisiva perché no, non escludo nulla. Nel mio lavoro vorrei realizzare tantissime cose e piano piano penso di riuscire nell’obiettivo anche se penso di essermi tolta già tantissime soddisfazioni. Sono fiera di ciò che ho costruito, di ciò che ho fatto e di chi sono oggi. Vedremo cosa accadrà, io non amo mai sbilanciarmi troppo.