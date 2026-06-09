Sono Carolina Crescentini per ‘Mrs Playmen‘ e Luca Argentero per ‘Avvocato Ligas‘ i premiati ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 rispettivamente come ‘Miglior attrice protagonista’ e ‘Miglior Attore protagonista’. Noi di SuperguidaTv eravamo presenti alla manifestazione che si è svolta al Teatro San Carlo e abbiamo chiesto ai due attori cosa ne pensassero di questo prestigioso riconoscimento.

Intervista a Carolina Crescentini, migliore attrice protagonista ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026

Come è stato interpretare il ruolo di Adelina Tattilo in una serie (Mrs Playmen) che parla tanto di emancipazione femminile.

“È stato un onore, emozionante e bello. Mi ha fatto riflettere molto su quante cose sono ancora troppo simili al 1967: ci dichiariamo libere ma ci sono ancora tantissime cose con cui combattere. Quindi è stato bello e motivante”.

Ci troviamo a Napoli dove le è stato consegnato questo premio. E Napoli è il set che l’ha vista protagonista di ‘Mare Fuori’ dove ricopriva il ruolo di direttrice del carcere minorile.

“Napoli mi ha battezzato! Anche la prima posa della mia vita fu qui per La Squadra. Nella mia vita ritorna sempre Napoli ed è molto bello”.

Ai Nastri c’è anche Maurizio de Giovanni, si parla di un ritorno de ‘I Bastardi di Pizzofalcone’. Lei che progetti futuri ha?

“Ho girato un’opera prima e ora devo capire alcune cose che a breve saprò ma non posso ancora dire”.

Intervista a Luca Argentero, migliore attore protagonista

Dato il successo di ascolti, ci sarà una seconda stagione de ‘L’avvocato Ligas?’

“Non lo so nemmeno io che novità ci saranno sulla seconda. Però ti posso dire che ci sarà una seconda stagione”.

Lei è passato dall’essere Dottore in Doc con Andrea Fanti ad Avvocato con Ligas.

“Tutte e due sono carriere ad altissimo grado di responsabilità: dal tuo lavoro dipendono le vite degli altri. Io ho scelto di fare il mestiere al più basso grado di responsabilità, cioè l’attore e dal mio operato non dipende l’esistenza di nessuno”.

Qual è la serie che l’ha fatta più ridere quest’anno?

“Io ho avuto la fortuna di farla ed è stata ‘Call my agent’, ho recitato in uno degli episodi della stagione e mi sono divertito molto. Viene premiata come Miglior Commedia ed è appunto la serie più divertente dell’anno”.