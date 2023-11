Il nome di Antonio Ricci è legato indissolubilmente a quello di ‘Striscia la Notizia‘. Il papà del tg satirico più irriverente della televisione, ha parlato di presente e futuro. Vediamo insieme cosa ha detto.

Antonio Ricci, telegatto per i 35 anni di Striscia la Notizia

Sono ormai passati 35 anni da quando Antonio Ricci ha ideato ‘Striscia la Notizia‘. Per questo l’autore tv è stato premiato con un Telegatto che si somma ai tanti ricevuti nella sua lunga carriera. Antonio Ricci infatti ha firmato come autore diversi programmi, sia sull’emittente pubblica che privata, come ‘Fantastico‘ e ‘Paperissima‘. Prima però è stato preside e ha insegnato alle scuole medie, un’esperienza che lo formato e gli ha consentito di saper ascoltare gli altri.

In un’intervista a ‘Tv, sorrisi e canzoni‘ ha spiegato cosa lo ha spinto a ideare un programma come ‘Striscia la Notizia‘: insinuare il dubbio e invitare lo spettatore a cercare la verità. Il tg satirico infatti da un lato mostra persone che imbrogliano e approfittano dei deboli, dall’altro una parte sana che lavora e si dà da fare per far andar bene le cose. Al settimanale ha raccontato anche le caratteristiche che devono avere gli inviati, gli autori del programma e i conduttori: “Come in tutte le coppie comiche, l’idea è che ci sia sempre uno che subisce e uno che “prevarica” un po’, così si forma quella dialettica che è fondamentale“.

Non possono poi mancare le Veline che ormai sono delle ballerine professioniste. Sul Gabibbo, ha ammesso di odiarlo: “In dialetto ligure vuol dire straniero, uno che viene da fuori, spesso dal Sud. Ha gli occhi fissi, non ha le orecchie per ascoltare, non parla: rutta. Come ho detto più volte, io odio il Gabibbo“.

I fuorionda e il futuro di Striscia

A ‘Striscia la Notizia’ famosi sono i fuorionda. Difficile dimenticare quello di Emilio Fede, ma recentemente hanno fatto scalpore alcuni video su Andrea Giambruno. Esternazioni che sono costate care al giornalista che è stato lasciato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Sfatiamo una fake news: nessuno mi porta i fuori onda, semplicemente tutti gli studi televisivi sono collegati da una bassa frequenza e noi stiamo in ascolto e spesso la “pesca” è ricca e fortunata. Ed è una pesca assolutamente legale tanto che la Corte europea dei diritti dell’uomo mi ha dato ragione“.

“Striscia la Notizia” continuerà ancora per tanti anni, ad assicurarlo è proprio Antonio Ricci: “È una trasmissione che diverte molto anche chi la fa, perché ti dà dei riscontri immediati. Insomma, a volte non è ancora finita la puntata e già è scoppiato un casino per qualche nostro servizio“.