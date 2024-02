Alex Belli, Delia Duran, Mirko Gancitano e Guenda Goria sono solo alcuni dei tanti vip che in questi giorni sono a Sanremo per vedere il Festival 2024. La kermesse musicale, giunta alla 74esima edizione, vede trenta cantanti in gara esibirsi sul palco dell’Ariston ma tra le vie della città ligure non mancano le sorprese. Abbiamo chiesto ai quattro chi sono i loro cantanti preferiti e cosa pensano del Grande Fratello. Vediamo insieme cosa ci hanno detto Alex Belli, Delia Duran, Mirko Gancitano e Guenda Goria durante un’intervista.

Intervista ad Alex Belli, Delia Duran, Mirko Gancitano e Guenda Goria: “i nostri cantanti preferiti a Sanremo 2024”

Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato due coppie, Alex Belli e Delia Duran, e Mirko Gancitano e Guenda Goria che hanno deciso di fare un salto a Sanremo in occasione della festa della nota rivista Novella 2000. Se Angelina Mango ha aperto una noioteca, Geolier una pizzeria, Dargen un’edicola, alcuni vip hanno deciso di assistere al più importante evento musicale dell’anno. E così può capitare di incontrarne qualcuno tra il lungomare e le strade del centro.

In particolare Alex Belli ha scherzato con Guenda Goria che a febbraio ha annunciato di essere incinta ed aspettare un bambino. Avvicinandosi alla sua pancia ha chiesto: “Qual è la tua canzone preferita?“.

Risponde la Goria: “La canzone preferita della mamma è Fiorella Mannoia, lui secondo me canta quella che fischia di Alfa, gli piace il fischiettino“.

Per Delia Duran: “Per me Annalisa con Sinceramente perché parla dello spirito libero e di essere se stessi“.

Mirko Gancitano: “Loredana Bertè con Pazza, vincitrice assoluta del Festival“.

Alex Belli: “A me piace quella de Il Volo, il capolavoro. Del resto è un capolavoro. Troppo facile dire la Bertè, ti piace vincere facile“.

Grande Fratello, chi vince e cosa pensano del triangolo amoroso

Non poteva mancare una domanda sull’attuale edizione del Grande Fratello a due grandi protagonisti delle passate edizioni. Chi è la vostra preferita del reality di Canale 5?

Delia: “A me piace Beatrice, è una grandissima giocatrice, è la mia preferita spero vincerà questa edizione“.

Alex Belli: “È una protagonista assoluta, è veramente il suo Gf. Siamo tutti con Bea“.

Sul triangolo tra Perla-Mirko-Greta qualcuno fa notare che ricorda quello tra Delia-Belli-Soleil.

Parla Delia: “No, è troppo noioso“.

Alex Belli: “Le carte copiative non sono mai come le originali“.