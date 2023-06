Il matrimonio è al centro del sequel di “Una famiglia mostruosa”. Il regista Volfango De Biasi ha indagato sui delicati equilibri di coppia mettendo in contrapposizione la famiglia dei mostri a quella degli umani. Nel cast di “Un matrimonio mostruoso” ritroviamo i personaggi del primo film ma non mancano le new entry. Tra questi, l’attore romano Ricky Memphis che interpreta Remo.

Intervista a Ricky Memphis, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo e Emanuela Rei

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva gli attori Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei e Ricky Memphis. Nel film, Ilaria Spada e Ricky Memphis si divertono a fare i Bonnie e Clyde della situazione. Per evitare spoiler in merito alla trama possiamo dirvi che i due architetteranno un matrimonio che però per dirla con le parole di Don Abbondio non si farà. Entrambi si sono divertiti molto sul set: “I ruoli da delinquente mi divertono molto. I panni di mamma romana di borgata mi donano. E’ stata un’occasione bellissima”.

Anche Ricky Memphis concorda: “Mi è piaciuta l’ambientazione ed è stata una bella occasione”. Il personaggio di Ilaria Spada si rivela particolarmente cinica. Nel sequel, Stella non dà valore ai sentimenti ma piuttosto al denaro: “Per lei contano i soldi. E’ qualcosa che ha respirato in famiglia tanto da essersi radicato in lei. Anche il padre ragiona allo stesso modo. C’è un momento in particolare nel film in cui Remo dice alla figlia che di fronte ai soldi il resto non ha nessun valore”.

Cristiano Caccamo ed Emanuela Rei, rispettivamente Adalberto e Luna, devono invece trovare un equilibrio di coppia dopo la nascita dei loro figli. Ci riusciranno?. Ai nostri microfoni, gli attori ci hanno rivelato che durante le riprese del film hanno riflettuto a lungo su questo: “Io vorrei avere dei figli e sicuramente il film non ha messo in discussione questo mio desiderio. Riconosco però che i figli possono creare degli attriti in una coppia”.

Emanuela Rei nel frattempo scherza e battibecca con Cristiano: “Nel primo film, Adalberto e Luna sono una coppia affiatata e innamorata. L’arrivo di due bambini però destabilizza la loro unione. Credo che sia qualcosa che succeda un po’ a tutte le coppie”. Al termine del film, una frase pronunciata da Maurizio Mattioli suona come profetica: “Le persone cambiano dopo il matrimonio”.

Cosa ne pensano gli attori? Ilaria Spada, sposata con Kim Rossi Stuart, dice: “Sento cambiato il rapporto dopo il matrimonio. Nel mio caso posso dire che il matrimonio ha aggiunto qualcosa. La relazione si è abbellita”.

Ricky Memphis colpisce con la sua vena ironica: “A Roma si dice che dopo i confetti arrivano i difetti. Penso che dopo il matrimonio si abbia più tempo per scoprire i pregi e difetti di una persona”.

Cristiano Caccamo non ha alcuna idea di sposarsi e a conclusione dell’intervista ne nasce un divertente siparietto con Ilaria Spada: “Ora gli faccio cambiare idea”. Ci sarà riuscita?