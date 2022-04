E’ stato il primo eliminato della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Antonio Zequila non ha convinto il pubblico che l’ha preferito a Floriana Secondi nel televoto flash. Un’eliminazione che però ha lasciato un po’ di amaro in bocca ad Antonio, convinto di poter fare questa esperienza in solitaria come diciassette anni fa. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Antonio Zequila ha tracciato un bilancio di questa seconda esperienza nel reality. Ha poi parlato dei naufraghi e a tal proposito ha lanciato un po’ di frecciatine nei confronti di Jeremias Rodriguez ma anche di Lory Del Santo e del fidanzato Marco Cucolo.

Antonio ha poi parlato anche dello scontro che ha avuto durante la prima settimana con Floriana Secondi. Zequila non è andato però all’Isola dei Famosi per cercare l’amore. E’ stato lui stesso a smentire le varie voci che erano circolate su un suo avvicinamento a Estefania e a Jovana. Il bell’Antonio ci ha poi svelato un retroscena sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. A dicembre, Antonio sarebbe dovuto entrare come concorrente ma qualcosa è andato storto: “Sono stato chiamato da Alfonso Signorini a novembre. Sarei dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip a dicembre. Avevano bisogno di un una persona come me che poteva creare delle dinamiche perché in quel momento il reality era un po’ statico. Poi sono stati fatti entrare Valeria Marini e Giacomo Urtis che hanno portato un po’ di divertimento nella casa. Mi è dispiaciuto per aver perso questa occasione. Alfonso Signorini è un mio caro amico. Mi ha curato il cancro dell’anima che è la depressione. Avevo appena perso mio padre Giovanni e lui mi ha sostenuto. Magari entrerò nella casa nella prossima edizione che inizierà a settembre”.

Poi rivolge un appello a Maria De Filippi. In queste ore si sono fatte sempre più insistenti le voci di un nuovo programma che vedrebbe debuttare come tronisti personaggi dello spettacolo. Tra questi ci sarebbe anche Antonio Zequila che si dice entusiasta: “Mi piacerebbe partecipare. Colgo l’occasione per salutare Maria De Filippi. La conosco da tanti anni e la stimo come conduttrice. E’ una persona di grande umanità con un fiuto per i format. Per me sarebbe un grande onore lavorare con lei. In questo momento sono single e quindi parteciperei volentieri al programma”. Maria De Filippi raccoglierà il suo appello?

Antonio Zequila, l’intervista

Antonio, sei tornato in Honduras diciassette anni dopo l’ultima volta. Cosa ti ha spinto a partecipare di nuovo all’Isola dei Famosi?

E’ stata un’occasione di lavoro e lo dico con sincerità. Mi si è presentata questa opportunità e non potevo rifiutare. Avevo partecipato all’Isola dei Famosi diciassette anni fa ma in quell’occasione ero partito come riserva. Sono un sostenitore dell’Isola dei Famosi, un reality che mi ha sempre appassionato per la sua capacità di mettere a nudo le persone. E’ stata una sfida in cui ho messo a rischio me stesso.

Rispetto alla prima esperienza, come l’hai vissuta stavolta? Ti saresti mai aspettato l’eliminazione?

Avevo 40 anni quando ho partecipato per la prima volta all’Isola dei Famosi. Ero conosciuto ma non ero ancora famoso. Ero disposto a tutto però pur di diventare popolare tanto che mi sono buttato tra le fiamme durante una prova e ho riportato delle ustioni. Ho affrontato questa avventura con la consapevolezza di essere un uomo più maturo. Mi aspettavo però di fare questa esperienza da solo e non in coppia con qualcuno. Questo aspetto mi ha spiazzato. Non avevo compreso da subito il meccanismo perché con il senno di poi non avrei scelto Floriana. La mia scelta sarebbe ricaduta su Roger o su un altro concorrente uomo. Due uomini sono più forti e lo dico senza togliere nulla alle donne. Mi riferisco alla gara fisica.

Sei stato molto criticato dagli altri naufraghi.

Era inevitabile che accadesse perché ero uno dei più famosi. Quelli che hanno parlato male di me sono tutti ragazzi giovani alle prime armi. Quando io facevo il cinema e la televisione, loro non erano neanche nati.

Chi è il concorrente che più ti ha colpito in positivo? E chi invece ti ha deluso?

Mi ha colpito molto Marco Melandri. Un grande campione di motociclismo ma anche un grande papà. Mi parlava sempre di sua moglie e di sua figlia. C’è stata un’affinità elettiva dal punto di vista degli affetti. Ho perso mio papà che si chiamava Giovanni e anche Marco ha perso la mamma, Giovanna. Una sera ci siamo ritrovati a guardare insieme le stelle. In quel momento abbiamo pensato entrambi ai nostri genitori e ci siamo commossi. La persona invece che più mi ha deluso è Jeremias. E’ un ragazzo arrrogante, maleducato e irrispettoso. Quando eravamo a ripararci dentro la casetta per il temporale, noi stavamo parlando. Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto “stai zitto” al padre. Gustavo è poi uscito fuori in lacrime e io l’ho abbracciato. Gli ho chiesto il motivo per il quale Jeremias si fosse comportato in quel modo. Lui mi ha confidato un segreto che però non posso rivelare. Sono rimasto molto dispiaciuto per quell’atteggiamento. Nella mia vita non ho mai mancato di rispetto a mio padre. Jeremias ha inveito anche contro la produzione, contro gli autori. Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella, poi l’avvocato. Parlando dell’Isola ha detto che era un reality di m***a. Mi chiedo allora per quale motivo ha deciso di partecipare. Non mi piacciono poi le persone che nella vita vivono di riflesso, le sanguisughe.

Chi invece è il naufrago più stratega?

Le strategie prima o poi vengono smascherate dal pubblico. Più che di strategia parlerei di determinazione. Lory Del Santo fa un po’ l’insegnante di etica morale anche se finisce per diventare stucchevole. Il suo fidanzato è un bravissimo ragazzo ma non ha personalità. Vive di riflesso a Lory Del Santo. Il naufrago più determinato è Nicolas Vaporidis. Da attore sta applicando il metodo Stanislavskij al reality. Mi dispiace solo che sia martoriato dai mosquitos. La sua condizione è anche preoccupante perché si gratta dalla mattina alla sera.

Appena sbarcato sull’isola c’è stata un’accesa discussione tra te e Floriana. Cosa ti ha più infastidito del suo comportamento? Pensi che il suo atteggiamento sia dettato dal fatto di volere più popolarità?

Non è una questione di popolarità. Alcune persone nascono con dei caratteri e non guardano in faccia la realtà. All’Isola io e Ilona siamo stati gli unici ad avere il coraggio di lanciarci dall’elicottero mentre gli altri sono arrivati sulla barca. Per questo motivo, erano prevenuti un po’ tutti nei miei riguardi. Poi chiaramente c’è il gioco da parte degli autori di stuzzicare i naufraghi. Per quanto riguarda Floriana le ho dato la possibilità di accedere all’Isola in coppia con me. Non ho pensato però che avremmo dovuto giocare insieme e da quel punto di vista sono stato ingenuo. Il fatto di essere legato a lei da una cintura è stata un’esperienza divertente per il pubblico ma castrante per me. Io volevo nuotare ma Floriana non poteva a causa di problemi alla schiena. Poi Floriana parla dalla mattina alla sera a differenza mia che preferisco il silenzio della natura. Le discussioni non mi sono mai piaciute.

Hai dichiarato che la storia tra Estefania e Roger sia finta e che lei sia interessata a Jeremias. Vladimir Luxuria aveva fatto notare che Jeremias si era innervosito quando ti aveva visto corteggiare Estefania. Sei d’accordo? Pensi che lui sia interessato a lei e che era geloso di te?

E’ una grande bugia. Io non ho mai corteggiato Estefania. Quando io dovevo fare la scelta tra le tre donne c’era anche lei. Se io avessi voluto corteggiarla avrei fatto una scelta diversa. E’ un clichè di donna che a me non interessa. Nella mia vita ne ho conosciute tante modelle che arrivano in Italia, morte di fama e di fame. La donna la valuto prima di tutto dal cervello e poi dal corpo. Estefania ha detto chiaramente che Roger non le piaceva e che era un bambino. Poi ha aggiunto che le interessava Jeremias e che era un peccato che lui era fidanzato. E’ anche possibile che a Jeremias piaccia Estefania. Sull’Isola può succedere di tutto.

C’è una concorrente dell’Isola con cui poteva invece nascere un feeling?

Assolutamente no. Non ho vissuto l’Isola dei Famosi come un’agenzia matrimoniale. Nella mia vita non ho mai avuto questi problemi. Sono dispiaciuto per non aver vissuto questa esperienza come singolo. Purtroppo sono stato penalizzato da Floriana quando è stata nominata da Nicholas. Ne ho pagato le conseguenze. Ho perso il televoto flash contro Floriana all’una di notte, orario molto discutibile. Il pubblico però è sovrano e quindi probabilmente piace lo stile di Floriana.

Mentre eri all’Isola alla Cerimonia degli Oscar è successo che Will Smith ha dato uno schiaffo a Chris Rock. Sui social il pensiero è corso subito allo scontro tra te e Pappalardo di qualche anno fa. Tornando indietro, lo rifaresti? Ha fatto bene Will Smith a reagire in quel modo?

Non c’è nessuna analogia. Quando è successo la lite con Pappalardo io ho difeso quello che per me rappresenta il patrimonio dell’Unesco, mia madre. Non c’è nessun premio che possa equipararsi all’amore di una madre. Io in quell’occasione avevo difeso mia madre che era stata volgarmente insultata da un essere umano. E’ stata l’unica volta in cui ho litigato in televisione.

A proposito di reality, si vocifera che saresti dovuto entrare anche nella casa del Fratello Vip. Ci sei rimasto male?

Sono stato chiamato da Alfonso Signorini a novembre. Sarei dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip a dicembre. Avevano bisogno di un una persona come me che poteva creare delle dinamiche perché in quel momento il reality era un po’ statico. Poi sono stati fatti entrare Valeria Marini e Giacomo Urtis che hanno portato un po’ di divertimento nella casa. Mi è dispiaciuto per aver perso questa occasione. Alfonso Signorini è un mio caro amico. Mi ha curato il cancro dell’anima che è la depressione. Avevo appena perso mio padre Giovanni e lui mi ha sostenuto. Magari entrerò nella casa nella prossima edizione che inizierà a settembre.

Intanto si fanno sempre più insistenti le voci che ti vedrebbero tra i tronisti di “Uomini e Donne Vip”. Sei stato contattato? Ti piacerebbe partecipare?

Mi piacerebbe partecipare. Colgo l’occasione per salutare Maria De Filippi. La conosco da tanti anni e la stimo come conduttrice. E’ una persona di grande umanità con un fiuto per i format. Per me sarebbe un grande onore lavorare con lei. In questo momento sono single e quindi parteciperei volentieri al programma.

Finora ha vissuto sempre i reality come concorrente. E da opinionista invece? Ti è stato mai proposto?

Non mi è stato mai proposto. Non so però se sarei bravo a vestire i panni di opinionista. Mi piacerebbe però questa scommessa anche se al momento mi solletica più l’idea di partecipare a “Uomini e Donne Vip”.