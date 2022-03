E’ stato uno dei personaggi più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Antonio Medugno ha conquistato il pubblico con i suoi modi garbati e il suo coraggio. Antonio non si è vergognato di mostrare le sue fragilità e le sue paure. Dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello Vip però Antonio si è ricreduto su alcuni concorrenti. Ha preso visione di alcune clip che lo riguardavano ed è rimasto spiazzato.

In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Antonio Medugno ha raccontato un inedito retroscena che riguarda Barù Gaetani: “Mi ha infastidito molto il modo in cui Barù mi ha definito all’inizio. Sono stato attaccato perché ero l’ultimo arrivato e non potevo difendermi. Barù aveva detto che avevo lasciato sporco il bagno. In quel caso sono stato rispettoso nei confronti di Giucas Casella visto che in quel caso era entrato prima lui al bagno. Ho preferito però stare zitto e mi sono preso la colpa”.

Antonio ha definito sia Barù che Alessandro Basciano delle persone superficiali. Basciano aveva infatti minimizzato i problemi alimentari di cui aveva sofferto Antonio e alla domanda se gli abbia mai chiesto scusa, risponde: “Non mi ha mai chiesto scusa”.

Antonio ha poi fatto chiarezza sul suo rapporto con Clarissa Selassiè: “Con Clarissa ci siamo chiariti. Non avevamo avuto nessun confronto fino a lunedì. In questo momento della mia vita non voglio legami perché ho avuto una delusione molto grande quando sono uscito dalla casa. Preferisco dedicarmi al mio lavoro e vorrei realizzare i miei obiettivi. Con Clarissa c’è un rapporto di amicizia, ci siamo sentiti al telefono. Le voglio bene mi ha aiutato psicologicamente e le devo tanto”.

Antonio ha poi parlato del suo rapporto con Soleil Sorge e con Delia Duran che si era avvicinata a lui: “Delia è una delle donne più belle che abbia mai conosciuto. Fin dal primo giorno in cui sono incontrato ero a conoscenza del suo rapporto con Alex e delle difficoltà che stava attraversando. Ho rispettato lei perché l’ho vista vulnerabile. Quando si è avvicinata a me ho preferito mantenere le distanze. Non rimpiango nulla di quello che ho fatto. E’ stata più Delia a volersi spingere oltre ma in quel caso sarei stato un burattino di entrambi”.

Antonio Medugno ha poi aperto alla possibilità di tornare a “Uomini e Donne” in veste di tronista: “Finora mi affascina di più l’idea di tornare come tronista piuttosto che di partecipare ad un altro reality. E’ un’occasione che coglierei al volo considerando che in questo momento della mia vita non ho neanche dei legami”. Maria De Filippi accoglierà questo appello?

Antonio Medugno, l’intervista

Antonio, che esperienza è stata quella del Grande Fratello Vip? Come mai ha deciso di partecipare?

E’ stata un’esperienza più dura di quanto mi aspettassi. Ho deciso di partecipare perché avevo bisogno di mostrare un lato del mio carattere che sui social non ero riuscito a mostrare. Ho iniziato con Tik Tok e in quell’occasione avevo mostrato il mio lato estetico. In questa avventura ho avuto modo di farmi conoscere a 360 gradi facendo emergere i miei lati positivi e quelli negativi. Sono soddisfatto e l’affetto del pubblico mi sta ripagando di quello che ho dato nella casa.

C’è qualcosa che non rifaresti?

Rifarei tutto. L’ultimo giorno ho avuto un crollo e volevo uscire dalla casa. Non riuscivo a capire quanto stavo dando e temevo il giudizio del pubblico. Infatti in confessionale avevo espresso il mio smarrimento. Tornando indietro, non lo rifarei.

In finale ha trionfato Jessica. Vittoria meritata?

Volevo vincesse Delia perché il rapporto che ho costruito con lei è davvero speciale. Jessica però l’ha meritato. E’ una ragazza che ha avuto una rinascita personale. Sono contento che sia stata premiata e che il pubblico abbia apprezzato il suo lato umano.

Quando sei entrato nella casa hai mostrato un interesse nei confronti di Jessica. Cosa pensi del suo rapporto con Barù?

Jessica mi piaceva molto caratterialmente. Mi ha colpito la sua dolcezza. Jessica però ha messo subito le mani avanti spiegandomi il rapporto che aveva con Barù. Poi sono diventato amico di entrambi. A Jessica avevo dato anche dei consigli. Non riuscivo a comprendere però come mai Barù non cedesse alle sue avances. Lui è il tipico uomo che lancia il sasso e nasconde la mano. Per questo a Jessica avevo cercato di aprire gli occhi. Le avevo detto che doveva essere lei a capire se valeva o meno la pena. Ad oggi, penso che loro non si frequenteranno fuori la casa. Non è un problema di telecamere. Non c’è l’interesse a far nascere qualcosa.

Ad oggi, quali sono i tuoi rapporti invece con Clarissa? Lei ha dichiarato di sentirsi delusa da te e che non hai rispettato determinate promesse.

Con Clarissa ci siamo chiariti. Non avevamo avuto nessun confronto fino a lunedì. In questo momento della mia vita non voglio legami perché ho avuto una delusione molto grande quando sono uscito dalla casa. Preferisco dedicarmi al mio lavoro e vorrei realizzare i miei obiettivi. Con Clarissa c’è un rapporto di amicizia, ci siamo sentiti al telefono. Le voglio bene mi ha aiutato psicologicamente e le devo tanto.

Durante la finale molti hanno notato una complicità sospetta con Soleil Sorge. C’è solo amicizia?

C’è un’amicizia bellissima e un rispetto reciproco. Soleil è una di quelle poche persone che mi hanno capito tra le righe. Prima di dare un giudizio, è sempre venuta da me per confrontarsi. Ho apprezzato molto questo suo lato del carattere. Spero di saldare questo legame anche fuori la casa. E’ una ragazza carismatica, vera. Purtroppo si è trovata ad essere usata come pedina nella storia tra Delia e Alex. Non vedo l’ora di lavorare con lei. abbiamo dei progetti insieme.

E’ vero che vi conoscevate già prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip?

Ci siamo visti una volta a Capri ed eravamo entrambi con le nostre famiglie. In quell’occasione però ci siamo solo visti.

Tra i concorrenti chi ti ha deluso di più?

Mi aveva deluso molto Gianluca. Dopo però ci siamo chiariti. Sto scoprendo solo ora alcune cose che dicevano alle mie spalle. Sono state dette tante cattiverie e cose non vere. Sto pesando le persone in base a quello che sto vedendo. Mi ha infastidito molto il modo in cui Barù mi ha definito all’inizio. Sono stato attaccato perché ero l’ultimo arrivato e non potevo difendermi. Barù aveva detto che avevo lasciato sporco il bagno. In quel caso sono stato rispettoso nei confronti di Giucas Casella visto che in quel caso era entrato prima lui al bagno. Ho preferito però stare zitto e mi sono preso la colpa.

Alessandro Basciano aveva minimizzato i tuoi problemi alimentari. Ti ha chiesto poi scusa?

Non mi ha mai chiesto scusa. Né lui e né Barù. Ho scoperto solo ora che entrambi hanno minimizzato sul mio problema. Ho visto una clip proprio l’altro giorno. Di mattina mi facevo uno skake proteico e più di una volta Alessandro mi ha fatto qualche sfuriata in camera per il rumore del frullatore. Io ho cercato di fargli capire la mia problematica. Solo persone superficiali si potevano approcciare al mio problema in questo modo.

Sei apparso in sintonia nella casa con Delia Duran. Hai sperato che il vostro rapporto si trasformasse in qualcosa di più di un’amicizia?

Delia è una delle donne più belle che abbia mai conosciuto. Fin dal primo giorno in cui sono incontrato ero a conoscenza del suo rapporto con Alex e delle difficoltà che stava attraversando. Ho rispettato lei perché l’ho vista vulnerabile. Quando si è avvicinata a me ho preferito mantenere le distanze. Non rimpiango nulla di quello che ho fatto. E’ stata più Delia a volersi spingere oltre ma in quel caso sarei stato un burattino di entrambi.

Nel 2019 avevi partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore. Ti piacerebbe tornare in veste di tronista? Ti è stato proposto?

Magari. Finora mi affascina di più l’idea di tornare come tronista piuttosto che di partecipare ad un altro reality. E’ un’occasione che coglierei al volo considerando che in questo momento della mia vita non ho neanche dei legami.

Ad un altro reality parteciperesti?

Fisicamente e mentalmente non riuscirei ora come ora a sopportare un’esperienza come l'”Isola dei Famosi”. Avevo pensato solo a “Uomini e a Donne” e al “Grande Fratello Vip”.