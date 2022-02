Ha affrontato le scale del palco dell’Ariston con rara eleganza. Anna Valle ha sfoggiato un abito rosso che ha messo in risalto la sua bellezza. Sui social in molti si sono scatenati chiedendo a gran voce che l’attrice possa calcare quel palco in una delle prossime edizioni come co-conduttrice. In effetti la Valle è apparsa a proprio agio e non è stata tradita dall’emozione. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Anna Valle sta per debuttare nella nuova serie di Raiuno “Lea un nuovo giorno”.

Nella fiction, che andrà in onda dall’8 febbraio in prima serata, Anna interpreta Lea, una infermiera pediatrica ma anche una donna che deve superare un trauma del passato. Lea ha infatti perso il figlio che portava in grembo e non è riuscita a metabolizzare quel lutto, complice anche l’abbandono del marito che l’ha tradita con la sua migliore amica.

Anna Valle, l’intervista

Noi di SuperGuida TV abbiamo video-intervistato in esclusiva Anna Valle. Partendo da questa interpretazione, le abbiamo chiesto come sia stato da madre approcciarsi alla delicata tematica del lutto perinatale: “Per immedesimarmi in questo dolore, ho guardato più volte su consiglio della regista Isabella Leoni il film “Pieces of a woman”. In quel caso, la protagonista partorisce il bimbo che muore in seguito per un problema. Lea invece nella serie perderà il bambino per una complicazione all’ottavo mese di gravidanza. In entrambi i casi, la storia d’amore tra i personaggi si interrompe per il diverso modo di vivere ed elaborare il lutto. Mi sono immedesimata nel personaggio di Lea senza farmi sopraffare. Non è stato semplice ma appena abbiamo capito quale sarebbe stata la direzione da prendere non l’abbiamo più mollata”.

Anna Valle spiega che il personaggio di Lea le ha dato un grande insegnamento: “Mi ha fatto capire che c’è sempre un nuovo giorno. Nonostante gli ostacoli che la vita le ha messo davanti, Lea dimostra di saper regalare la gioia quotidiana ai suoi piccoli pazienti. Pur portandosi appresso un fardello pesante, dimostra di avere una grande forza. Mi ha colpito molto questo aspetto del personaggio. Lea non smette mai di sorridere”.

Per prepararsi ad affrontare questo personaggio, Anna Valle è stata affiancata da figure mediche: “Le infermiere che mi hanno aiutato sono state molto disponibili. Sul set ci siamo fatte anche qualche risata perché la cosa buffa era che avevamo a che fare con dei bambolotti e non con bambini in carne e ossa. Hanno fatto in modo che le cose che Lea fa nel reparto diventassero delle cose che mi appartenevano”, ha rivelato.

Nella sua carriera, Anna Valle ha interpretato numerosi ruoli. L’attrice ha dichiarato di lasciarsi guidare dall’istinto. Non poteva ovviamente mancare una domanda in merito all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ad Anna Valle abbiamo chiesto se abbia provato più emozione nel scendere le scale dell’Ariston o nel vincere Miss Italia. L’attrice ha sorriso e poi ha risposto: “Vincere Miss Italia. A Sanremo ho raccontato di questo progetto e Amadeus è stato carinissimo e molto accogliente. Non avevo molte responsabilità. Quando invece ho ricevuto lo scettro e la corona di Miss Italia è stata un’emozione molto forte che a distanza di anni è ancora presente”.

E a chi vorrebbe vederla sul palco come co-conduttrice in una delle prossime edizioni, Anna Valle risponde: “Non è un palco semplice. Sono un’attrice e stare sul palcoscenico non mi viene spontaneo. Potrebbe essere però una bella sfida anche se gli aspetti da valutare darebbero tanti. Bisogna vedere con chi lo fai e quali sono i presupposti. Prima di accettare ci penserei su. Non sarei precipitosa insomma”.

Per noi Anna saresti una scelta più che azzeccata.

Eccovi l’intervista video: