Anna Falchi ha da poco dichiarato di vivere un periodo magico. Dopo la riconferma al fianco di Beppe Convertini nel programma “Uno weekend” in partenza il prossimo 3 luglio su Raiuno, sarà il nuovo volto de “I Fatti Vostri”. Un bel passo in avanti dopo gli impegni estivi tanto che la bella conduttrice ci ha rivelato di stare ancora metabolizzando la notizia: “Devo ancora metabolizzare la notizia. E’ un regalo del destino ed è arrivato in un momento inaspettato”. Nell’intervista rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Anna ci ha rivelato le sue sensazioni in vista del debutto a “Uno Weekend” dichiarandosi felice per aver ritrovato il suo compagno di viaggio, Beppe Convertini con cui l’anno scorso aveva condotto “C’è tempo per”.

Alla chiusura del programma in molti avevano parlato di flop tanto che alla nostra domanda in conferenza stampa al direttore Stefano Coletta sullo spostamento del nuovo format nel weekend era stato chiarito che non si trattava di un angolo punitivo. Oggi, ai nostri microfoni, Anna Falchi ha replicato a quelle voci.

Anna non si dice in ansia per lo share ma guarda piuttosto al gradimento del pubblico. Sul fronte privato anche li le cose sembrano procedere a gonfie vele. E’ da poco andata a convivere con il suo compagno Andrea Ruggieri. Tifosa sfegatata della Lazio, si è detta entusiasta per l’arrivo dell’allenatore Maurizio Sarri e curiosa di seguire il lavoro che farà con la squadra. In conclusione, le chiediamo cosa direbbe alla Anna degli esordi. Una risposta che ci fa capire quanto nella vita sia importante non sgomitare ma saper pazientemente attendere il proprio turno. Cara Anna, ora è arrivato il tuo.

Anna Falchi, l’intervista

Anna, dal 3 luglio sarai assieme a Beppe Convertini al timone di “Uno weekend”. Com’è nata l’idea di questo format?

Siamo partiti dall’idea di raccontare l’Italia che riparte attraverso i mercati da sempre conosciuti come un luogo di incontro. Parleremo con le persone comuni per cercare di capire le loro preferenze e più in generale affronteremo vari argomenti. Vogliamo portare allegria nelle case degli italiani.

Quali sensazioni e stati d’animo provi a distanza di un anno rispetto al tuo approdo a “C’è tempo per”?

Sono molto contenta di essere stata riconfermata in coppia con Beppe Convertini perché vuol dire che siamo riusciti a centrare il nostro obiettivo che è quello di intrattenere in modo elegante e divertente. Con Beppe vado molto d’accordo e siamo diventati amici. Rispetto all’anno scorso ci sono delle differenze perché conosciamo meglio la materia che è stata protagonista in questo anno e mezzo. Bisogna però continuare a fare attenzione perché con la salute non si scherza.

La domenica lo studio si trasformerà in un ambiente familiare in cui si preparerà il pranzo e si metterà a tavola la famiglia. Ti vedremo cucinare nel corso della trasmissione? Che tipo di cuoca sei nella vita privata?

Per me il pranzo della domenica è un vero e proprio rituale. E’ una tradizione che mi accompagna da quando sono piccola. Mi piace sperimentare e andare il sabato a fare la spesa in vista del pranzo della domenica. Al primo piano per me ci sono sempre la famiglia e gli affetti. Nel programma parleremo anche delle regole del galateo da seguire per imparare a stare in tavola ma anche di alcuni trucchi per impiattare le pietanze. Oltre alle persone comuni ci saranno anche vip.

Tra le ospiti della prima puntata ci sarà anche Lorella Cuccarini al suo ritorno in Rai ad un anno di distanza. Avete subito puntato su un ospite forte.

Con Lorella faremo un omaggio a Carla Fracci e chi meglio di lei poteva farlo visto che è stata una grande ballerina e professionista del settore. E’ un onore averla con noi.

L’anno scorso con “C’è tempo per” in molti hanno invocato al flop. Come hai vissuto le critiche?

Non si è trattato di un flop ma di una trasmissione di grande successo. Purtroppo la situazione è cambiata quando abbiamo dovuto estendere il programma per altre due settimane perché era slittata la partenza del programma che doveva prendere il nostro posto in quella fascia. Non avevamo i mezzi per poter tenere testa in quella fascia oraria ma buttare all’aria due mesi di duro lavoro per due settimane non venute benissimo di cui non ci sentiamo responsabili è un vero peccato. Quando ci è stata fatta la richiesta da parte della rete noi ci siamo sentiti in dovere di accettare visto che ci era stata data fiducia. Per il resto sono solo chiacchiere e distintivo (ride).

Hai l’ansia dello share o non ti interessa?

A me interessa il gradimento delle persone. Sono felice quando andando in giro incontro persone che mi fanno il buffetto alla guancia chiedendomi del ritorno in video perché sono riuscita a fare loro compagnia. Credo che al di là dello share ciò che conta sia la risposta del pubblico.

E’ un periodo magico per te. In autunno ripartirai con i nuovi Fatti vostri. Cosa ti aspetti da questa nuova esperienza?

Devo ancora metabolizzare la notizia. E’ un regalo del destino ed è arrivato in un momento inaspettato. Ero già felicissima per “Uno weekend” ma di questo nuovo impegno tornerò a parlarne in un momento più opportuno.

Anche la vita privata procede a gonfie vele. Sei da poco andata a convivere con il tuo compagno dopo dieci anni di relazione. Alla fine hai ceduto. Cosa ti ha spinto a fare questo passo?

Quando due persone si incontrano e vanno d’accordo non ha senso stare lontani. Siamo rimasti separati durante il lockdown ma abbiamo deciso di affrontare la vita tenendoci mano nella mano. Laddove dovesse accadere qualsiasi cosa abbiamo la sicurezza di farci compagnia a vicenda senza dover rinunciare a vedersi. E’ stata dura e ci siamo resi conto che dopo tanti anni era giusto prendere questa decisione. Ormai siamo una coppia rodata.

Come vive tua figlia Alyssa il fatto di vivere in una famiglia allargata? E’ sempre stata serena?

Lei è cresciuta in una famiglia allargata ed è serena. Ci sono rapporti meravigliosi con il papà e con il mio compagno. Siamo una famiglia allargata ma non troppo. Ci si rispetta, ci si vede ma senza per forza condividere le vacanze assieme.

Sei grandissima tifosa della Lazio, che ne pensi dell’arrivo di mister Sarri?

Sono felicissima. Sono una grande estimatrice di Sarri e non vedo l’ora di vederlo all’opera per capire come si approccerà la squadra al suo modulo e alle sue idee. E’ un grandissimo allenatore.

Se potessi dire qualcosa alla Anna degli anni 80/90 cosa le diresti?

Le direi che ha seminato bene e che ora sta raccogliendo i frutti della sua semina.