Lo scorso anno aveva annunciato sui social il suo addio all’Isola dei Famosi. L’annuncio di Alvin aveva generato grande delusione nei suoi fan che non vedevano l’ora di rivederlo in tv dopo l’esperienza degli Eurogames. Al suo posto era subentrato Massimiliano Rosolino. Il nuotatore però aveva ricevuto numerose critiche risultando un “pesce fuor d’acqua” in questo ruolo. Forse per questo motivo la produzione ha deciso di richiamare Alvin, l’inviato che ha registrato una maggiore presenza nelle sedici edizioni del programma.

In queste ore è però circolata la notizia della sua positività al covid. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Alvin ci ha però rassicurato sulle sue condizioni: “Sto bene, sto terminando le ultime procedure prima di partire per l’Honduras. Sono pronto per questa nuova avventura”. Una dichiarazione che ci lascia ben sperare e che sembra accantonare l’ipotesi che Vladimir Luxuria debba sostituirlo.

Alvin è felice di poter tornare e a tal proposito ha rivelato: “Non voglio partire prevenuto perché per me è come se fosse la prima volta. Credo che questa sia la ricetta per affrontare al meglio determinate cose. Questi due anni di pandemia ce lo hanno insegnato molto bene. Affronterò questa esperienza come l’ho affrontata la prima volta”.

Alvin ritroverà anche Ilary Blasi con cui condivide un’amicizia da oltre vent’anni. L’inviato dell’Isola ci ha poi fornito anche delle anticipazioni interessanti su questa edizione. Ci saranno delle dinamiche diverse, ci dice, complice anche la scelta di suddividere il cast in coppie e single. Opinionisti di questa edizione saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Alvin “benedice” questa scelta: “Nel 2015 durante la mia prima esperienza all’Isola ho chiamato Vladimir per sapere come fosse la vita in Honduras. Dell’Isola avevo una mia idea ma Vladimir mi ha aiutato raccontandomi tante cose. Con Nicola siamo amici e lui l’Isola la porta nel cuore. Sono molto felice del gruppo che si è formato. Questa è una delle ragioni che mi hanno portato ad accettare di prendere parte all’Isola ancora una volta”.

Alvin aveva condotto assieme ad Aurora Ramazzotti il programma “Mistery Land”. Dopo due puntate però la trasmissione era stata sospesa. Sembrava che Mediaset avesse preso questa decisione per i bassi ascolti registrati dal programma. Alvin però smentisce: “Questa è una fake news. Il programma non è stato chiuso per bassi ascolti. La rete ha rilasciato un comunicato chiarendo che il programma è stato sospeso. I programmi devono essere rimodellati anche a seconda dell’impatto che hanno sul pubblico. La sospensione prevede che ci si lavori ancora. Io però sarò impegnato all’Isola dei Famosi e pertanto non so dire cosa ne sarà del futuro di Mistery Land. Io resto a disposizione perché è un progetto che mi interessa molto”.

Alvin, l’intervista

Alvin, in queste ore è circolata la notizia della tua positività al Covid. Come stai?

Sto bene, sto terminando le ultime procedure prima di partire per l’Honduras. Sono pronto per questa nuova avventura.

Stai per tornare nei panni di inviato all’”Isola dei Famosi”. Sei contento? Cosa ti aspetti da questa avventura?

Ogni edizione dell’Isola dei Famosi regala delle emozioni altalenanti, pazzesche che ti rivoltano come un calzino. Non voglio partire prevenuto perché per me è come se fosse la prima volta. Credo che questa sia la ricetta per affrontare al meglio determinate cose. Questi due anni di pandemia ce lo hanno insegnato molto bene. Affronterò questa esperienza come l’ho affrontata la prima volta.

Lo scorso anno in un post sui social avevi annunciato il tuo addio al programma dicendo che avresti voluto fare altre esperienze. Quando è arrivata la telefonata come hai reagito? Hai accettato subito o ci hai pensato su?

Le mie esperienze le continuo a fare e a portare avanti. Ho avuto tempo di dare sfogo ai miei desideri. La proposta di tornare come inviato all’Isola dei Famosi mi ha fatto piacere. Per me l’Isola dei Famosi è famiglia. Pensa che alla fine di questa edizione festeggio un anno della mia vita in Honduras (ride).

Ritroverai anche Ilary Blasi con cui hai un’amicizia da 20 anni.

Con Ilary mi trovo bene e sono ormai 20 anni che ci conosciamo. Abbiamo affrontato questi anni da amici ma anche guardandoci professionalmente. La prima esperienza che abbiamo vissuto insieme era stata quella di Top of the Pops. E’ bello riuscire a far convergere le strade. Abbiamo lo stesso tipo di ironia, ci capiamo al volo. Ora ci sarà la distanza che è sempre un incognito all’Isola dei Famosi. Quei due, tre secondi sono sempre i più ostici da saper gestire.

Che edizione sarà? Tra le coppie quale ti incuriosisce particolarmente? E tra i single invece?

Che domandona (ride). Sarà un’edizione mai vista. Ci saranno delle dinamiche diverse e questo mi entusiasma particolarmente. E’ chiaro che noi snoccioleremo le cose pian piano. Di tutti i personaggi sono molti quelli che mi incuriosiscono. Le prime due settimane sono sempre le più difficili per i naufraghi. Poi però dopo che il fisico si è ambientato alla mancanza di fame arriveranno gli scossoni psicologici. Ognuno reagisce in modo diverso. Io stesso ho fatto delle ipotesi su alcuni naufraghi che poi però sono state sovvertite completamente. Ho bisogno di almeno due/tre settimane per capire di che pasta sono fatti. Ilona Staller al momento è il personaggio che più mi incuriosisce. Penso di parlare a nome anche del pubblico. Credo che siano interessanti anche Floriana ma anche Nicolas Vaporidis. Carmen di Pietro e il figlio ci stanno regalando già un cinema. Ho avuto modo di vederli insieme e sono simpaticissimi. Ho avuto modo di conoscere anche Lory Del Santo quando è venuta ospite a Bring The Noise. I concorrenti sono tutti dei vasi di Pandora e speriamo che regalino delle belle sorprese.

Sui social è scoppiata una polemica in merito alla partecipazione di Marco Melandri dopo le due dichiarazioni su covid e green pass. Un’esperienza di questo tipo potrà riabilitarlo agli occhi dell’opinione pubblica?

L’Isola è magica. Parlando anche con i concorrenti delle scorse edizioni ho avuto modo di capire quanto questa esperienza possa essere travolgente. Quando ti trovi sull’isola il cielo stellato diventa il tuo unico compagno. A parte gli altri naufraghi con cui convivi, ti puoi interfacciare solo con te stesso. Inevitabilmente si tratta di un’esperienza che può cambiarti in meglio o in peggio.

Intorno all’Isola stanno circolando numerose indiscrezioni. E’ vero che nel kit di sopravvivenza ci sono anche i preservativi?

E’ un dilemma che si ripresenta ogni anno e che scatena sui social l’ironia. In questa edizione ci sono anche mogli e mariti. Credo che ci si debba scandalizzare per altro sinceramente.

Nicola Savino e Vladimir Luxuria saranno gli opinionisti. Scelta azzeccata?

Devo ammettere di essere di parte. Nel 2015 durante la mia prima esperienza all’Isola ho chiamato Vladimir per sapere come fosse la vita in Honduras. Dell’Isola avevo una mia idea ma Vladimir mi ha aiutato raccontandomi tante cose. Con Nicola siamo amici e lui l’Isola la porta nel cuore. Sono molto felice del gruppo che si è formato. Questa è una delle ragioni che mi hanno portato ad accettare di prendere parte all’Isola ancora una volta.

Durante questa esperienza, rimarrai lontano dalla tua famiglia. La distanza da tua moglie e dai tuoi figli ti spaventa ancora?

Mai come in questo periodo. Il primo anno che sono partito per l’Honduras non c’era internet e i miei figli erano piccoli. E’ stato molto difficile riuscire ad accorciare le distanze. Poi però grazie a Internet questa difficoltà è stata risolta. Quest’anno è una grande incognita in generale. I miei figli però sono più grandi e sono contenti che io vada a fare l’Isola dei Famosi.

In questi anni, il tuo nome è spesso circolato come naufrago. Hai mai pensato di partecipare come concorrente? Ti affascina la vita selvaggia?

Nel 2019 avevo partecipato per una settimana come naufrago. Sono molto legato al mondo divulgativo e avventuriero. Anche l’esperienza con Mistery Land è stata meravigliosa perché ho avuto modo di interfacciarmi con un mondo che non conoscevo. Mi affascina la vita selvaggia ma non so se riuscirei a stare su un’isola.

Mistery Land è stato chiuso per bassi ascolti solo dopo due puntate. Serviva più tempo secondo te?

Questa è una fake news. Il programma non è stato chiuso per bassi ascolti. La rete ha rilasciato un comunicato chiarendo che il programma è stato sospeso. I programmi devono essere rimodellati anche a seconda dell’impatto che hanno sul pubblico. La sospensione prevede che ci si lavori ancora. Io però sarò impegnato all’Isola dei Famosi e pertanto non so dire cosa ne sarà del futuro di Mistery Land. Io resto a disposizione perché è un progetto che mi interessa molto.