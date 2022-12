Ieri si è tenuta la finalissima di Ballando con le Stelle. Tra le coppie arruolate per l’ultimo appuntamento c’era anche quella composta da Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Primo concorrente a ballare con un ballerino gay, Alex si è fatto apprezzare dal pubblico per le sue capacità interpretative. Il nuotatore è stato ospite dello spettacolo Bulli Stop-Christmas Show in scena all’Auditorium della Conciliazione.

Intervista ad Alex Di Giorgio

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo intervistato in esclusiva. A proposito della sua partecipazione all’iniziativa contro il bullismo, Alex ha dichiarato: “Sono stato felice di partecipare perché il bullismo l’ho vissuto sulla mie pelle. Tramite il ballo ho deciso di raccontare quello che ho vissuto. E’ stato un vero film dell’orrore e ancora oggi mi porto appresso dei traumi”.

Nella scorsa puntata, il padre di Alex Di Giorgio ha fatto una sorpresa al figlio e in quell’occasione ha dichiarato che il ballo è servito per farlo uscire dal tunnel e a ridargli il sorriso. Abbiamo chiesto ad Alex cosa intendesse dire il padre con quelle parole: “Ho attraversato degli anni bui dovuti al fatto che il contesto non mi aiutava a far uscire la parte migliore di me. Avevo difficoltà ad esprimermi in acqua e mi sono sentito schiacciato. Quando ho iniziato Ballando con le Stelle ero pieno di dubbi perché stavo andando a fare qualcosa di diverso. Ho capito però che non ci sono persone pronte a trasmettere solo energie negative. Avevo la percezione che la tv fosse qualcosa di finto e costruito ma mi sono ricreduto”.

Negli ultimi mesi era circolata l’indiscrezione che Alex Di Giorgio avesse partecipato a Ballando con le stelle dopo aver rifilato un due di picche al Grande Fratello Vip. Alex conferma: “Mi era stato proposto. Il Grande Fratello Vip è un esperimento che dura ormai da 20 anni e che è un successo. Ho preferito fare un altro tipo di percorso. Mi sono sempre chiesto cosa potesse suscitare in me il ballo non avendolo mai praticato prima e effettivamente ora l’ho capito. Sono riuscito in questi mesi ad esternare quello che avevo dentro”.

In conclusione gli abbiamo chiesto se dopo un talent avrebbe voglia di cimentarsi in un reality. La sua risposta è chiara: “Non parteciperei ad un talent. Vorrei fare un altro tipo di percorso. Mi sono laureato al Dams e pertanto vorrei intraprendere magari un percorso nella recitazione”. Chissà come la prenderà Alfonso Signorini che tanto ci aveva sperato!