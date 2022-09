E’ stato il protagonista indiscusso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Alex Belli è riuscito ad accendere i riflettori su di sé grazie al triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorge. La sua presenza nel reality ha assicurato ottimi ascolti anche se non sono mancate le critiche sul suo percorso. Alex Belli è arrivato in questi giorni al Festival del Cinema di Venezia catalizzando l’attenzione dei fan e della stampa.

Intervista esclusiva ad Alex Belli

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo videointervistato in esclusiva presso il ristorante Pagoda dove è stato allestito il Salotto delle Celebrità. Per Alex è sempre una grande emozione tornare a Venezia: “E’ sempre una bellissima emozione e non solo perché qui vengono presentati i film ma anche per gli eventi collaterali che ci sono”.

Alex ha poi parlato del suo rapporto con il cinema e a tal proposito ci ha dato un’anticipazione su un suo prossimo progetto: “Faccio parte del mondo attoriale. Ho fatto non solo tv ma anche cinema. Il cinema di oggi è molto interessante perché ci sono bravissimi sceneggiatori soprattutto in Italia. In questo momento sto lavorando ad una serie in cui sono sceneggiatore ma anche attore”.

Tornando alla sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha dichiarato: “E’ stata un’esperienza bella e difficile. Mi porto nel cuore tutti, dalla produzione ad Alfonso Signorini”.

Nelle ultime settimane si era parlato molto di una partecipazione di Alex Belli in coppia con Delia Duran ad un altro reality. Stiamo parlando di Pechino Express. Ai nostri microfoni, Alex Belli ha però smentito confermando l’intenzione di prendersi un anno sabbatico dalla tv: “Sono in anno sabbatico perciò quello che circola è una fake news. Non ho preso accordi con nessuna produzione. Mi voglio dedicare ad altri progetti e in particolare alla mia società di produzione. Penso di aver dato già abbastanza lo scorso anno. Diamo spazio ad altre situazioni”, ha spiegato.

Proprio nella giornata di ieri, Alex Belli è stato travolto dalle polemiche dopo aver stuzzicato Orietta Berti. L’attore aveva dichiarato che sarebbe stato più giusto dare spazio ai giovani. Apriti cielo. Anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo come Anna Pettinelli e Vladimir Luxuria hanno attaccato Alex Belli. L’ex gieffino si è però difeso ai nostri microfoni: “Ho un grande rispetto per Orietta Berti. Sono un provocatore e la stimo come donna e professionista. Ho semplicemente detto che Orietta non ha capito bene l’impegno duro che richiede il Grande Fratello Vip. Poi ho fatto un post in cui auguravo il meglio a tutta la produzione, ad Alfonso e anche ad Orietta a cui voglio bene”.

A conclusione dell’intervista non potevamo non chiedere ad Alex Belli di commentare il gesto di Alessandro Basciano che proprio ieri ha chiesto a Sophie Codegoni di sposarlo. Il gesto è avvenuto mentre entrambi calcavano il red carpet a Venezia. Alex Belli ha detto: “Ormai si critica qualsiasi cosa. Penso che il gesto si possa condividere o meno. Forse magari il red carpet è destinato ad altre cose. Io però auguro il meglio a loro perché ho visto il loro amore nascere. Sono due ragazzi giovani e il claim deve essere che l’amore vince su tutto anche sul red carpet”.

Video intervista ad Alex Belli