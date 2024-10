E’ tornato al Foro Italico dall’11 al 13 ottobre Tennis & Friends – Salute e Sport con l’obiettivo di veicolare la cultura della prevenzione attraverso lo sport e i corretti stili di vita. Alla manifestazione hanno preso parte tanti ospiti del mondo della tv e dello spettacolo che sono scesi in campo per la prevenzione.

Intervista ad Albano Carrisi al Tennis & Friends

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Albano. Ai nostri microfoni, il cantante ha spiegato come mai ha deciso di partecipare al Tennis and Friends: “Perché curarsi è indispensabile. Qui non solo ti curi ma puoi anche farti visitare in modo del tutto gratuito. Prevenire è sempre cento volte meglio che curarsi”. Poi ha parlato del suo rapporto con la prevenzione e la cura del corpo: “Se non aggiustiamo questa macchina quotidianamente non si va da nessuna parte. Bisogna avere la perfezione nel corpo per avere altrettanta perfezione nella testa”.

Intanto, pare che per il prossimo Festival di Sanremo, Carlo Conti voglia puntare sulla reunion di Albano e Romina. Ovviamente l’eventuale ritorno in gara di questa coppia amatissima sarebbe avvolto con grande entusiasmo dal pubblico. Albano ha così commentato questa indiscrezione: “Perché tutti sapete tutto e io non ne so niente? Datemi una risposta che ne ho bisogno”.

Nella casa del Grande Fratello è entrata intanto da poche settimane, Amanda, sorella di Loredana Lecciso. In merito a questa partecipazione, Albano ha dichiarato: “E’ una donna che ha studiato e lavorato tanto per anni e adesso è arrivato il momento per lei di divertirsi. Ben venga”.