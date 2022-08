Flor De Luna è il suo nuovo singolo. Dopo il successo di Origami, Tommaso Stanzani ha deciso di puntare sul ritmo latino. Si tratta di una bachata latin pop dal ritmo sensuale e appassionato che ha già conquistato tantissime persone. Sui social sono fioccati commenti positivi e apprezzamenti. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, abbiamo chiesto a Tommaso Stanzani di raccontarci com’è nata l’idea per questo brano.

Tommaso, è uscito da pochi giorni il tuo nuovo singolo Flor De Luna. A cosa ti sei ispirato per scrivere questo brano? Com’è nata l’idea?

L’idea del brano è venuta a me e agli autori quando ci siamo messi seduti in studio a lavorare. Appena abbiamo sentito il ritmo della bachata ci siamo guardati e abbiamo pensato subito potesse essere una bella idea. Il ritmo latino piace non solo ai giovani ma abbraccia tutte le fasce d’età. Mi ricordo che quando ero piccolo accompagnavo i miei nonni alle sagre di paese a ballare e quando era il momento della bachata ballavamo tutti. Nel brano Flor De Luna parlo di un amore estivo. Per questo ho utilizzato la metafora del fiore di luna che sboccia durante la notte come un amore che nasce sotto un chiaro di luna.

Flor De Luna arriva dopo il successo di Origami. Nel futuro, ti vedremo più cantante e meno ballerino? Hai intenzione di privilegiare una carriera piuttosto che un’altra?

In realtà il mio obiettivo è di riuscire a portare avanti entrambe le discipline. Quando sarò pronto mi piacerebbe fare uno spettacolo in cui canto e ballo. Per ora preferisco continuare a studiare il più possibile.

Per il secondo anno consecutivo sei stato nel cast di Battiti Live. Com’è andata quest’anno e come ti sei trovato con gli altri ragazzi di Amici?

Quest’anno è stata un’esperienza diversa perché lavorando al tour di Andrea Bocelli sono riuscito a lavorare solo per tre puntate. Appena mi ha chiamato la coreografa confermandomi l’impegno anche per quest’anno ho fatto i salti di gioia. Ho avvertito maggiori difficoltà perché rispetto allo scorso anno c’erano più coreografie.

Anche con Elisabetta Gregoraci c’è ormai un’amicizia consolidata. I social sono impazziti quando lei ti ha dato un bacio al termine della coreografia.

Elisabetta è davvero molto carina. Con Tommaso la vediamo spesso e l’ho conosciuta grazie a lui. Elisabetta è sempre solare. In quel caso avevamo montato la coreografia e l’abbiamo modificata all’ultimo. Ci siamo guardati, siamo scoppiati a ridere insieme e lei mi ha dato un bacio.

Questi sono stati giorni difficili per te perché nonno è venuto a mancare. Immagino che lui sia stato il tuo primo fan. C’è un ricordo in particolare che conservi? Un episodio?

Fino a poco tempo fa mi reputavo la persona più fortunata del mondo perché avevo ancora tutti e quattro i nonni. Perdere il mio primo nonno non è stato facile. Lui era il pilastro della famiglia. Aveva costruito la nostra casa ed era il più anziano di tutti. Porto con me tantissimi ricordi di mio nonno, dei giri in bicicletta che facevamo sempre assieme. Abbiamo pedalato insieme pochi giorni prima che venisse a mancare. Lui a 96 anni prendeva la sua bici tutti i giorni. Ho avuto la fortuna di stare a casa gli ultimi giorni. Sentivo il bisogno di tornare dai miei affetti visto che ero stato in giro per impegni di lavoro e gli ultimi tre giorni li ho passati insieme a lui.

Non solo cantante e ballerino ma anche attore. Di recente hai recitato in un cortometraggio con Raimondo Todaro.

Quando sono stato chiamato per il cortometraggio ho subito letto la sceneggiatura e il significato del corto Passi di danza. Ho accettato subito. Sono un ragazzo particolarmente sensibile e attento a determinate tematiche e quando è possibile cerco di dare un contributo. Il corto è particolarmente attuale perché ancora oggi ci sono genitori contrari a far fare danza ai loro figli maschi. La parte musicale del corto è stata curata da Beppe Carletti dei Nomadi. E’ stata per me un’emozione conoscere un componente dei Nomadi, che è il gruppo preferito dei miei genitori e nonni. E’ la prima cosa che gli ho detto appena l’ho conosciuto.

Tu sei uscito dal talent di Amici. A distanza di tempo, che ricordi conservi di quell’esperienza? Ti piacerebbe tornare come professionista o insegnante di ballo?

Di quell’esperienza nel talent conservo tantissimi bei ricordi, sia durante le lezioni con i professori che in casetta con i miei compagni. Non so se sarei pronto per fare il professionista di Amici o se è quello che mi aspetto per la mia carriera. Sono sicuro che ho ancora bisogno di studiare.

Con Maria De Filippi hai mantenuto un buon rapporto? Vi siete più sentiti?

Con Maria ci siamo sentiti perché ci tenevo a ringraziarla per quello che ha fatto per me. Lei è come una seconda mamma. Mi ha risposto che è contenta del percorso che sto facendo.

Qualche tempo fa si era vociferato di un tuo probabile ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. E’ vero che avevi sostenuto un provino? Ti piacerebbe partecipare ad un reality?

In realtà ero stato contattato per un colloquio. Non mi precludo mai niente e ho deciso di andare a parlare. Poi però a quella chiacchierata non è seguito più nulla da entrambe le parti. Sono stato abbastanza chiaro fin da subito. Ho subito fatto presente di non sapere se fossi stato in grado di fare un reality. So benissimo che Amici era un contesto totalmente diverso e in quello mi ci vedevo. In altri contesti non mi sentirei a mio agio e avrei anche timore che il privato venisse spiattellato al pubblico. La mia relazione con Tommaso è pubblica ma non condivido più di tanto della mia relazione. Preferisco la riservatezza.

In una recente intervista a Verissimo, Tommaso ha confidato di pensare al matrimonio. E’ sicuramente un traguardo importante. Anche tu ci pensi?

Ora come ora non ci penso. In futuro mi piacerebbe sposarmi e costruire anche una famiglia. Io e Tommaso siamo ancora giovani e siamo agli inizi delle nostre carriere. Io sto iniziando a fare ora i primi passi e pertanto prima di fare un passo così importante bisogna sistemarsi.

Altri progetti? Ce l’hai un sogno nel cassetto?

Il percorso musicale che ho iniziato mi piace molto e mi fa star bene. Mi piacerebbe proseguire su questa strada e tra alcuni mesi spero di poter uscire con un nuovo brano che faccia cogliere di me un’altra sfumatura.