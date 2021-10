La sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip è durata solo due settimane. Tommaso Eletti non è riuscito a conquistare il pubblico. Un giudizio che però è stato forse condizionato dalla precedente esperienza di “Temptation Island” in cui Tommaso si è trovato al centro di una vera e propria gogna mediatica. Il giovane si era mostrato eccessivamente geloso pronunciando dichiarazioni forti nei confronti della fidanzata Valentina Nulli Augusti.

In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Tommaso ha ripercorso la sua esperienza nella casa tracciando un bilancio personale. Una partecipazione che assomiglia ad un riscatto, come conferma lui stesso. Tommaso è tornato poi a parlare di Valentina anche se rivela che per lui è un capitolo chiuso rivelando l’intenzione di non parlare più dell’ex: “E’ stata lei che ha fatto una figuraccia presentandosi nella casa ad attaccare me e gli altri coinquilini. Lei lo sta facendo solo perché vuole entrare come concorrente. E’ alla ricerca della visibilità. Sinceramente non mi interessa comunque parlare di Valentina. Per me è un capitolo chiuso. Non sarò più io a parlare di lei”.

Tommaso ha poi schivato la polemica sollevata da Selvaggia Roma. Sul flirt nato nella Casa tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, si dice convinto che tra loro ci sia qualcosa. Sulla sua affinità con Soleil Sorge, Tommaso ci confida: “Ci siamo trovati molto bene e avevamo legato molto. Ho percepito che gli stavo simpatico e che gli stavo a cuore. Si era affezionata a me. Poi se quando uscirà dovesse nascere qualcosa ne sarei solo che contento. Non mi faccio troppe illusioni. Non so se sono il suo tipo ma su molte cose siamo simili. Quando ho lasciato la casa, lei ci è rimasta molto male”. Prima del suo ingresso nella casa, era girata l’indiscrezione che voleva Tommaso Eletti prossimo tronista di “Uomini e Donne”. Il giovane con la sua sincerità ammette che ci penserebbe su solo nel caso in cui venisse pagato bene. Eletti dichiara poi che c’è un altro reality a cui gli piacerebbe partecipare, “L’Isola dei Famosi”, e che nel suo futuro potrebbe esserci la recitazione.

Tommaso Eletti, l’intervista

Tommaso, cosa ti ha convinto a partecipare al “Grande Fratello Vip”?

Ho partecipato al “Grande Fratello Vip” per far vedere al pubblico che ero diverso da quello che di me era venuto fuori a “Temptation Island”. In quel caso è uscita un’immagine non molto edificante. Vengo dipinto come manipolatore e matto ma non lo sono affatto.

Mi sembra di capire che questa partecipazione abbia il sapore del riscatto.

L’ho vissuta come un riscatto. All’interno della casa mi sono trovato bene con tutti e anche rispetto alla storia che ho avuto con Valentina loro mi hanno difeso definendola fuori luogo. Prima del mio ingresso, non mi spaventava la convivenza perché sono un ragazzo con uno spirito di adattamento molto forte. Sapevo che da questo punto di vista non avrei avuto problemi.

Ti aspettavi l’eliminazione?

Mi aspettavo di essere eliminato perché fuori c’è molta gente che è invidiosa e che mi odia. Molti sono rimasti fermi all’esperienza di “Temptation Island”. Con Francesca sapevo che sarei uscita sicuro mentre con Davide forse ero sicuro di potermi salvare. C’era qualcosa però che mi diceva che sarebbe toccato a me. I tanti haters che ho mi hanno buttato fuori.

Pensi che questa esperienza al “Grande Fratello Vip” ti abbia aiutato a ripulire l’immagine che ti eri creato a “Temptation Island”?

Credo di sì perché ho parlato sempre bene di Valentina e nella terza puntata ho speso parole belle nei suoi confronti. E’ stata lei che ha fatto una figuraccia presentandosi nella casa ad attaccare me e gli altri coinquilini. Lei lo sta facendo solo perché vuole entrare come concorrente. E’ alla ricerca della visibilità. Sinceramente non mi interessa comunque parlare di Valentina. Per me è un capitolo chiuso. Non sarò più io a parlare di lei.

Ti sei pentito di aver partecipato a “Temptation Island”? La ripeteresti come esperienza?

Non mi sono pentito. E’ stata una scelta sbagliata quella di partecipare pensando di poter risolvere un problema. Sono felice comunque di essere andato perché altrimenti non avrei capito alcune cose. Mi ha rovinato il rapporto con Valentina ma al di là di questo ci sono stati anche dei risvolti positivi.

Anche Selvaggia Roma si è espressa duramente nei tuoi confronti. Ha dichiarato che tu avresti predicato da moralista e agito come un playboy di cartone.

Sinceramente delle cose che la gente dice non mi frega nulla. Ho 21 anni e sono un ragazzo giovane. Devo crescere e fare esperienze. Non mi piace il mondo dei social in tutti parlano e giudicano senza conoscere le persone. A me interessa delle persone che mi vogliono bene e per il resto le critiche non mi toccano. Più parlano di me e più guadagno. Sono loro a sprecare il loro tempo parlando di me.

Nella casa sta facendo molto discutere il flirt tra Lulù e Manuel. Cosa ne pensi?

Lulù è una mia amica da tanto tempo. E’ una ragazza sensibile e si affeziona molto alle persone. Credo che ci sia qualcosa tra loro. Ho parlato anche con Manuel e ho capito subito che era un ragazzo sincero. Vedremo come si evolverà la situazione. Non voglio dare giudizi affrettati.

Hai rivelato di esserti infatuato di Soleil. Credi che lei ti abbia ricambiato?

Soleil è una bellissima ragazza, intelligente, carismatica, dolce ma anche prepotente. Ognuno ha il suo carattere e lei non si fa problemi a mostrarsi per come è. Anche io come lei sono una persona vera e limpida. Ci siamo trovati molto bene e avevamo legato molto. Ho percepito che gli stavo simpatico e che gli stavo a cuore. Si era affezionata a me. Poi se quando uscirà dovesse nascere qualcosa ne sarei solo che contento. Non mi faccio troppe illusioni. Non so se sono il suo tipo ma su molte cose siamo simili. Quando ho lasciato la casa, lei ci è rimasta molto male.

Prima dell’inizio del Grande Fratello Vip era girata voce che tu potessi essere il nuovo tronista di “Uomini e Donne”. Ti era stato proposto? E’ un ruolo in cui ti ci vedresti?

Non mi è stato mai proposto. Sinceramente non lo se mi piacerebbe partecipare a “Uomini e Donne”. Sarei più propenso a partecipare all'”Isola dei Famosi”. Ci andrei subito visto che sono uno sportivo e che ama l’avventura. Sarebbe per me una vera prova. Non ho bisogno di andare in un programma per trovarmi una ragazza. Se mi dovessero chiamare per andare a “Uomini e Donne” ci andrei solo se mi pagassero bene.

Dopo il “Grande Fratello Vip” cosa ti piacerebbe fare?

Sicuramente mi piacerebbe partecipare all'”Isola dei Famosi”. Sarebbe una bella sfida mentale e fisica. Poi mi hanno proposto di lavorare nel cinema però devo studiare. Valuterò man mano le proposte che arriveranno.