Dai social al grande schermo e ora al teatro. Tommaso Cassissa è una giovane stella sempre più in ascesa e ora è pronto a debuttare nel musical “Prova a prendermi” in scena al Teatro Brancaccio di Roma dal 19 marzo. Tommaso veste i panni di Frank Abagnale Junior, ruolo che nel film omonimo era interpretato da Leonardo Di Caprio. Quello del musical è un rischio che però Tommaso corre con grande piacere. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva e ai nostri microfoni, Tommaso ha parlato di come si sta approcciando a questa esperienza.

Tommaso Cassissa, intervista all’attore del musical “Prova a prendermi”

Una dimensione del tutto nuova per lui che non è però vergine di canto e ballo: “Ho sempre ballato, recitato e ho fatto anche qualche musical all’oratorio del paese da cui provengo ma ovviamente non è la stessa cosa perché qui il livello è più alto. Sono circondato però da professionisti e questo mi dà molta energia, adrenalina. Sto studiando e lavorando tanto ma mi sto anche divertendo e questa è la chiave”. Sul paragone con Leonardo Di Caprio e sul film, Tommaso ha dichiarato: “Avevo visto il film ed è uno dei miei preferiti. L’avrò visto otto volte anche perché prima di iniziare le prove ero in ansia. Il musical racconta la stessa storia ma da altri punti di vista, analizza rapporti che nel formato cinematografico era impossibile trattare. Con Leonardo Di Caprio però non sento il paragone anche perché è un Frank che mostra altre sfaccettature”.

Oltre a questo impegno, Tommaso sarà concorrente di Lol 5, lo show comico di Prime Video: “L’avventura di Lol 5 è incredibile e non voglio fare spoiler ma è stato molto complicato sotto altri punti di vista. In quel caso non c’è il pubblico e si cerca di far ridere gli altri concorrenti senza però tradirsi. E’ una bella sfida”. Un’edizione che sarà condotta da Alessandro Siani che è stato il regista del film “Io e te dobbiamo parlare” che ha visto tra i protagonisti proprio Tommaso Cassissa: “Siani e Pieraccioni sono due mostri sacri della comicità. E’ stato molto formativo, loro sono molto dediti all’ascolto e questa è una qualità rara. Ho imparato molto anche a livello umano”.