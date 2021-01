Il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ha portato un po’ di scompiglio. E’ bastato poco per accendere le scintille con Tommaso Zorzi con cui Sonia Lorenzini aveva già discusso prima di questa esperienza. Ora però tra i due pare tornato il sereno tanto che Sonia è diventata la sua prima fan. In questa intervista, rilasciata in esclusiva per SuperGuida TV, Sonia ci ha raccontato di aver vissuto anche delle difficoltà iniziali dopo il suo ingresso legate all’inserimento nelle dinamiche del reality. Ci tiene a smentire la notizia secondo cui tra lei e Giulia Salemi non corresse buon sangue. Anzi, Sonia specifica di sentirsi molto affine a Giulia che a suo avviso ha avuto un crollo all’interno della casa per la paura del giudizio altrui. Per Sonia è Rosalinda la vera stratega di questa edizione a cui lancia anche un consiglio: “Credo che lei debba lavorare più su se stessa”. Non le è piaciuto infatti il suo comportamento nei confronti del fidanzato che in questi anni le ha sempre espresso amore e vicinanza. Esprime anche un giudizio critico su Tommaso, colpevole di non aver chiarito subito con Stefania aspettando che si innescasse una discussione. A proposito poi di Valentina Paolillo, ex compagna di Mario Ermito, Sonia ci fa una rivelazione scottante spiegandoci di essere stata contattata da lei. “Ho ricevuto anche degli insulti a cui però non ho risposto“, ha voluto precisare. Sul suo futuro professionale, Sonia non esclude la possibilità di partecipare ad un altro reality in particolare all’“Isola dei famosi” e a “Pechino Express”. “Sono un tipo che ama l’avventura”, conclude. Chissà se dopo questo appello qualcuno si farà avanti.

Intervista esclusiva a Sonia Lorenzini, ex concorrente del Grande Fratello Vip

Sonia, com’è stata questa esperienza del Grande Fratello Vip?

E’ stata un’esperienza molto bella e intensa nonostante la breve permanenza. Sono uscita nel momento in cui ero più entrata nelle dinamiche del gioco e mi stavo lasciando andare. I primi giorni sono stati un po’ difficili sotto tanti aspetti. Ero da un po’ che mancavo dalla televisione e mi sono trovata un po’ spaesata. Devo dire che mi sono anche stupita di me stessa perché nella vita di tutti i giorni mi relaziono con le persone senza difficoltà. Immaginavo però che sarebbe stata dura anche se non pensavo così tanto. Penso che anche il mio ingresso abbia destabilizzato gli altri concorrenti che durante i primi giorni stavano più sulle loro.

Prima di entrare hai pensato a come affrontare questa esperienza al meglio? Avevi delle remore?

Non sapevo cosa mi aspettava. Sono una persona che tende a non pianificare e anche in questo caso mi sono buttata. Ho pensato di vivermi al meglio questa esperienza.

Se avessi la possibilità, la ripeteresti?

La ripeterei ma entrando subito e senza aspettare tanto tempo. Le difficoltà sono tante. Ognuno aveva il suo modo di scherzare e magari faceva riferimento a episodi che io stessa non avevo vissuto. Non riuscivo ad entrare nelle loro dinamiche. Devo ammettere che non sono una brava giocatrice. Voglio precisare che non sono stati i ragazzi a mettermi in difficoltà ma era una mia condizione psicologica.

Ho letto che prima del tuo ingresso tra te e Giulia Salemi non correva buon sangue. Cos’era successo?

Ho letto anche io questa notizia che smentisco categoricamente. E’ stata interpretata male una risposta che avevo dato in box sulle mie storie Instagram. Io e Giulia ci eravamo viste in qualche occasione prima del Grande Fratello Vip ma senza mai avere la possibilità di approfondire un rapporto. All’inizio quando sono entrata si era messa sulla difensiva per un’osservazione che avevo fatto sul suo rapporto con Tommaso che lei non voleva affrontare. I primi dieci giorni ci siamo annusate da lontano. Solo dopo, durante una serata, l’ho sentita più predisposta nei miei confronti tanto che glielo feci notare. Da lì è nato uno sketch in cui ci siamo chiamate branzine per un motivo che sveleremo solo prossimamente. L’ho rivalutata molto.

In queste ore abbiamo assistito ad un crollo di Giulia. Cosa ne pensi?

Credo che il crollo che abbia avuto non sia dovuto solo a quello che sta accadendo intorno alla casa e che riguarda la famiglia di Pretelli. Secondo me Giulia si porta dietro un bagaglio pesante dal passato e ha paura del giudizio altrui. E’ qualcosa che accomuna un po’ tutte le persone, soprattutto chi lavora sui social. Anche io per anni ne sono stata vittima tanto che comprendo perfettamente il suo stato d’animo. Sarà libera quando riuscirà a farsi scivolare più le cose addosso. Con Pierpaolo sta nascendo un bel rapporto e lei magari era frenata da perché non voleva avere storie d’amore. Sono stata la prima a dirle di viversela perché le emozioni non si possono soffocare.

Nella puntata di lunedì, Rosalinda ha ricevuto un video di auguri dal fidanzato per l’anniversario. Eppure lei non è sembrata entusiasta tanto che in molti concordano nel dire che lei non proverebbe più nulla nei confronti di Giuliano e che avrebbe perso la testa per Dayane. Tu stessa avevi insinuato che tra loro ci fosse stato qualcosa all’interno della casa. E’ accaduto qualcosa tra loro? La loro è solo un’amicizia?

Io non ho insinuato che ci fosse stato qualcosa tra di loro. Smentisco anche questa notizia. Tra Dayane e Rosalinda c’è una forte amicizia. Non mi sento di giudicare il passato di Rosalinda anche se sono rimasta sbigottita dalla reazione glaciale che lei ha avuto vedendo il video del fidanzato. Prima ha pianto ripercorrendo la storia con il ragazzo attraverso le foto e poi dopo una settimana metteva in dubbio il suo sentimento. Io non la vedo molto innamorata in questo momento. Da quello che ha raccontato penso che il fidanzato non abbia potuto fare di più rispetto a ciò che ha fatto. Si è lamentata che le è stato vicino più come padre o fratello. Cosa doveva fare questo ragazzo? Gli è stato vicino nel momento della malattia e soprattutto a livello umano. Credo che lei debba lavorare più su se stessa.

Un’altra amicizia sta scricchiolando dentro la casa. Parlo di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Anche tu sei dell’opinione come Mario Ermito che il loro impero stia crollando?

Secondo me non c’è un impero ma ci sono concorrenti più o meno forti. Tommaso e Stefana non si sono mai comportanti come il re e la regina all’interno della casa. Credo invece che siano tutti un po’ stanchi anche se non mi tornano alcune cose. Tommaso in puntata ha detto che Stefania gli avrebbe proposto di fingere una lite. Mi viene da chiedermi perché lui non ne abbia parlato subito e direttamente con lei aspettando che si innescasse una discussione. Ne ha parlato più con Cecilia che con la diretta interessata. Io non ho mai visto una clip in cui Stefania propone di discutere.

All’interno della casa hai mostrato anche dei momenti di debolezza ripensando al tuo ex. Questa esperienza ti è stata d’aiuto oppure ha amplificato un tuo malessere?

Nella vita di tutti i giorni sorrido sempre e affronto la vita con positività nonostante non abbia sempre passato dei bei momenti. Cerco di scappare dalle sofferenze e tendo a mettermi una maschera quando non mi sento bene per non far preoccupare chi ho vicino. Ho capito nella casa che non sarei dovuta più fuggire tanto che mi sono lasciata andare a tutte le emozioni che ho provato. Anche quando è finita la mia relazione più importante sono partita per due mesi per un viaggio. Avevo bisogno di tenere la mente occupata in altro per non sprofondare. Mi è servita molto da questo punto di vista.

A proposito di Mario Ermito, hai dichiarato di aver sentito anche la sua ex. Cosa vi siete dette?

Io e Mario ci siamo sentiti mentre io ero partita per un viaggio dopo la fine della mia relazione. Era il primo ragazzo che si approcciava a me e ho provato a vedere se poteva nascere qualcosa. Durante i primi giorni ci siamo sentiti ed è stato piacevole parlare con lui. Mario ha provato ad invitarmi qualche volta ma io ho declinato. All’interno della casa abbiamo avuto la possibilità di conoscerci ma non è scattato nulla. Quando sono uscita mi sono trovata un messaggio in direct su Instagram della sua ex. Mi aveva scritto che nonostante mi fossi sentita con Mario a lei era dispiaciuto che fossi uscita perché le piacevo come concorrente. Ho deciso lì per lì di non rispondere perché non sapendo quali fossero i loro rapporti volevo starne fuori. Successivamente mi ha mandato un altro messaggio girandomi il link di un video in lui parlava di me e poi di lei invitandomi a capire cosa significasse. Anche a quel messaggio non ho risposto. Poi mi sono trovata taggata da lei in alcune storie che riguardavano un’intervista che lei aveva rilasciato in cui parlava di Mario ma anche di me. In quel momento ho potuto pensare che lei lo facesse per visibilità. Su Instagram ho poi risposto in un box ad una domanda che mi era stata rivolta su di lei da un utente dicendo che speravo che potessero farla entrare per un confronto con Mario. Valentina ha ripostato la mia storia dandomi nell’ordine della falsa, patetica, ridicola e accusandomi di non essere solidale con le donne. Io le ho mandato un messaggio dicendo che non avrei risposto pubblicamente ai suoi insulti anche perché penso che non ne valga la pena. Si poteva risparmiare le offese visto che non l’ho cercata io.

Chi pensi vincerà questa edizione?

Per me ha già vinto Tommaso. E’ un ragazzo brillante e talentuoso. Potrebbe vincere però anche Stefania o,ahimè, anche Rosalinda.

C’è un concorrente che sta facendo strategie all’interno della casa?

Rosalinda. Non è un accanimento nei suoi confronti ma è ciò che ho percepito di lei quando ero nella casa. E un’altra persona che gioca anche se non le riesce bene è Carlotta. La vedo un po’ banderuola.

Proprio qualche settimana fa Selvaggia Roma si è scagliata contro di te dandoti della finta e aggiungendo che hai dimostrato chi sei. Cosa vuoi replicare?

Non ho replicato perché non mi interessava. Abbiamo avuto uno scambio di battute sereno e tranquillo. Mi viene da rispondere però da che pulpito viene fuori questa affermazione.

In futuro ti piacerebbe partecipare ad un altro reality? Dopo questa esperienza ha ricevuto altre proposte?

Per il momento ho dei progetti che spero possano andare avanti. Qualora si presentasse qualche altra opportunità di reality o di trasmissioni televisive la valuterò. In molti hanno riconosciuto in me una vena comica tanto che avevo pensato di seguire una scuola di recitazione. Mi piacerebbe partecipare all'”Isola dei famosi” o a “Pechino Express” perché sono un tipo che ama l’avventura.