Nella finale del Grande Fratello Vip ha sorpreso tutti indossando la stola Pensati libera. Non solo un chiaro riferimento a Chiara Ferragni ma anche una dichiarazione di intenti come hanno insinuato in molti. In questi ultimi giorni, si stanno rincorrendo dei rumors sempre più insistenti sul suo addio come opinionista al reality. Dopo due edizioni, Sonia Bruganelli potrebbe lasciare vuoto il suo posto. La moglie di Paolo Bonolis però non si sbilancia preferendo restare vaga. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Sonia a cui abbiamo chiesto innanzitutto di commentare la vittoria di Nikita Pelizon. L’opinionista ha condiviso il giudizio del pubblico sostenendo che Nikita sia rimasta coerente fino alla fine con la sua persona senza prestare il fianco alle emozioni negative che l’hanno travolta durante il percorso. Su Edoardo Tavassi invece ha dichiarato: “All’inizio ho fatto il tifo per lui. E’ entrato in corsa nella casa e pertanto era già anche avvantaggiato in quanto sapeva chi tra i concorrenti fosse più o meno amato, quale delle coppie funzionasse di più e quale di meno e chi fosse l’anello debole. Ad un certo punto lui ha iniziato in maniera goliardica a prendere in giro Antonella sottolineando come le coppie all’interno della casa non avessero senso e poi pian piano si è fatto prendere dal gioco, dalla voglia di vincere e dalla sensazione che poteva farcela”.

Sulle coppie che si sono formate nella casa del Grande Fratello Vip preferisce non pronunciarsi limitando a dire: “Al momento proveranno a resistere il più possibile poi la vita farà i conti con la realtà e si capirà ciò che era vero e ciò che invece era dettato dall’entusiasmo”. In merito alle ultime indiscrezioni sul suo addio al reality, ha invece dichiarato: “Ritengo sia tutto ancora molto prematuro. Anche l’anno scorso i tempi sono stati diversi. Quando lo saprò lo comunicherò“.

Prima della finale, la Bruganelli è stata ripresa mentre consegnava un regalo a Giulia Salemi. Il video è diventato subito virale in rete ma non sono mancati i commenti maligni di chi l’ha accusata di voler ostentare la sua ricchezza. Nella nostra intervista Sonia ha replicato agli haters. Intanto tornata a lavorare a Ciao Darwin. La nuova edizione del programma dovrebbe andare in onda nel prossimo autunno. Un format che è ancora moderno e al passo con i tempi. A conclusione dell’intervista, Sonia ci ha snocciolato due nomi dello spettacolo che vedrebbe bene per la conduzione dei suoi format. Di chi si tratta?

Intervista a Sonia Bruganelli

Sonia, l’edizione si è conclusa con il trionfo di Nikita Pelizon. Come mai ha attirato così tante simpatie da parte del pubblico?

Nikita Pelizon è entrata nella casa del Grande Fratello Vip dalla partenza dell’edizione e questo è un valore aggiunto perché in un programma che dura sei mesi va premiata anche la resistenza. Lei è rimasta fredda, attenta e non ha mai prestato il fianco alle emozioni negative che l’hanno travolta a partire dalla non meglio definita situazione con Luca Onestini fino ad arrivare al fatto di essersi trovata contro il gruppo degli altri inquilini. Il pubblico l’ha premiata perché è rimasta coerente con la sua persona e soprattutto perché in un’edizione in cui le discussioni l’hanno fatta da padrone è arrivata fino alla fine senza sbraitare troppo.

Hai dichiarato che tra i papabili vincitori avresti incluso anche Tavassi se però fosse rimasto fedele a quello che era quando è entrato nella casa. A cosa ti riferivi?

Ho conosciuto Tavassi quando è entrato nella casa perché non lo avevo seguito all’Isola dei Famosi. Mi è sembrato da subito un personaggio molto divertente ed ero convinta che potesse vincere. All’inizio ho fatto il tifo per lui. E’ entrato in corsa nella casa e pertanto era già anche avvantaggiato in quanto sapeva chi tra i concorrenti fosse più o meno amato, quale delle coppie funzionasse di più e quale di meno e chi fosse l’anello debole. Ad un certo punto lui ha iniziato in maniera goliardica a prendere in giro Antonella sottolineando come le coppie all’interno della casa non avessero senso e poi pian piano si è fatto prendere dal gioco, dalla voglia di vincere e dalla sensazione che poteva farcela. Da quel momento lui è cambiato e nelle sue battute ho iniziato a intravedere un secondo fine come se lui volesse formare un gruppo con altre persone per accattivarsi la simpatia del pubblico.

Qual è stata la vera rivelazione di questa edizione?

Sono stata incuriosita da Antonino Spinalbese. E’ entrato nella casa come padre della figlia di Belen ma poi ha saputo dimostrare di essere altro. Su di lui avevo un pregiudizio e invece mi sono poi ricreduta. E’ un ragazzo con la testa sulle spalle e molto più maturo dell’età che ha. E’ stata una bella scoperta.

Tre sono le coppie che si sono formate, quella di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli e Daniele Del Moro e Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Quale resisterà al tempo?

Non lo so sinceramente perché solo ora hanno iniziato a viversi fuori dalla casa. Al momento proveranno a resistere il più possibile poi la vita farà i conti con la realtà e si capirà ciò che era vero e ciò che invece era dettato dall’entusiasmo.

Durante la finale hai sfoggiato la stola Pensati libera. Era un indizio sul tuo ritorno come opinionista? Possiamo considerarlo ufficialmente come un addio?

Era un’esortazione per me e i ragazzi nella casa del Grande Fratello Vip che dopo mesi di reclusione erano finalmente liberi, per gli autori e per Alfonso Signorini che ha dedicato sette mesi della sua vita al programma. Un inno alla vita insomma.

Te lo chiedo perché in questi giorni sono circolate delle indiscrezioni sempre più pressanti sul tuo addio come opinionista.

Ritengo sia tutto ancora molto prematuro. Anche l’anno scorso i tempi sono stati diversi. Quando lo saprò lo comunicherò.

Un’edizione del Grande Fratello Vip che è stata definita trash. Non sono mancati anche i richiami da parte di Mediaset. Il politically correct è davvero possibile in un reality o in questa edizione si è realmente passato il segno?

In questa edizione i concorrenti sono stati abbastanza provocatori. Dopo tanti mesi di permanenza nella casa è anche normale che si allentino i freni inibitori. Penso che il web sia stato un elemento aggiuntivo al reality che talvolta abbia indirizzato il concorrente a comportarsi come voleva il pubblico, anche sbagliando e esagerando. Nikita e Milena sono state un’eccezione in questo senso perché non si sono mai comportale male. Rispetto agli altri anni, il cambiamento è avvenuto a un mese dalla fine del reality. Mi è dispiaciuto ad esempio che Donnamaria abbia detto delle cose non belle su di me. Non me la sono presa però perché mi sono resa conto che era un ragazzo che era rimasto chiuso per cinque mesi e che aveva asserito di aver perso la lucidità.

Non c’è il pericolo che questa politica così stringente possa essere adottata anche per altri programmi? Di recente ad Avanti un altro una barzelletta è stata tagliata.

Ho perso un po’ il filo su Avanti un altro perché il sabato e la domenica vengono mandate in onda puntate vecchie mentre dal lunedì al venerdì vanno in onda puntate inedite. Ovviamente si tratta di scelte editoriali su cui nessuno può mettere bocca. I nostri figli vivono in una società in cui tutto viene raccontato attraverso il web e spesso si alzano non solo i toni ma anche i contenuti per attirare l’attenzione. Per evitare di rimanere indietro, la televisione cerca di avvicinarsi sempre di più al web.

Prima della finale è stato pubblicato sui social un video diventato poi virale in cui hai omaggiato Giulia Salemi con un vestito. A molti è sembrato un passaggio di testimone. E’ così? Cosa ti ha spinta a fare questo gesto?

Semplicemente Giulia mi aveva invitata al suo compleanno ma io alla fine non sono potuta andare. Il giorno della puntata le ho portato il regalo che le avevo fatto…tutto molto semplice.

Un gesto che ha suscitato anche le reazioni di alcuni haters. In molti infatti ti hanno accusata di voler ostentare la tua ricchezza.

Faccio i regali in base a quello che mi piacerebbe ricevere. Giulia mi ha anche portato le sue creme abbronzanti visto che sono in partenza. E’ stato un gesto carino. A fare la differenza poi non è il valore di un oggetto perché quel vestito potrebbero anche avermelo regalato ma è il gesto che conta. Le persone che giudicano l’ostentazione sono quelle che la patiscono e che la considerano tale perché c’è un marchio e una firma. La ricchezza logora chi non ce l’ha.

I tuoi figli sono venuti a trovarti in studio. Per chi facevano il tifo?

Silvia voleva all’inizio che vincesse George e poi ha fatto il tifo per Nikita. Adele invece è venuta solo per il giorno del mio compleanno ed è stato un gesto meraviglioso. Lei odia tutto ciò che è sentimentalmente esasperato e vede pochissima tv forse anche per reazione ai genitori. Davide era un fan di Attilio Romita.

Alcuni hanno ipotizzato che la Fiordelisi potrebbe diventare la nuova Bonas di Avanti un altro. Ci hai fatto un pensierino? Come la vedresti?

Alcuni pensano che siccome è successo debba succedere di nuovo. Non ci ho pensato devo dire la verità ma credo che non abbia senso. Non faccio l’opinionista al Grande Fratello Vip per comprare le bonas o i bonus.

Intanto però sono stati aperti i casting di Ciao Darwin. Quando tornerà in onda la nuova edizione? Ci saranno delle rivoluzioni importanti o non dobbiamo aspettarci grossi cambiamenti?

Sarebbe una follia pensare di cambiare il format. Ciao Darwin è un programma che continua ancora oggi ad essere moderno e al passo con i tempi. Probabilmente ci saranno delle novità dal punto di vista della grafica. Saranno diverse le Madri Natura anche perché la bellezza è mutata nel tempo e non può essere uguale a quella di 20 anni fa. Le squadre interpreteranno quelle che possono essere considerate le antinomie di questi anni.

Stai lavorando anche a nuovi format. Cosa ci puoi anticipare?

Paolo fa parte della Sdl da ormai due anni e siamo una coppia professionale collaudata. Lui mi aiuta nel dietro le quinte e magari un giorno riusciremo a fare qualcosa insieme.

Paolo ha indicato come suo erede Stefano De Martino. Sei d’accordo?

Io indico come mia erede Belen(ride).

Ancora oggi si dice che la tv snobbi i giovani e che alla conduzione ci siano gli stessi volti. Se dovessi reclutare un conduttore giovane per un tuo format chi sceglieresti?

Mi piace molto Tommaso Zorzi. Ha preso una bella direzione e lo vedo in gamba. Anche Stefano De Martino è molto simpatico.