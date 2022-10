Il suo nome è sempre più in ascesa a Mediaset. Simona Branchetti ha dato prova delle sue abilità tanto che l’azienda avrebbe pensato a lei come nome di punta per il futuro della rete. Nel corso dell’estate Morning News ha conquistato ottimi ascolti e secondo alcuni quelli di Simona potrebbero essere piccoli passi verso una presenza in video sempre più intensa. Simona ha partecipato agli Italian Tv Awards, evento collaterale organizzato presso lo spazio Roma Film Commission alla Festa del Cinema di Roma. In questa occasione, Simona ha ricevuto un importante riconoscimento.

Intervista esclusiva a Simona Branchetti

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Simona Branchetti e parlando del premio ci ha detto: “Per chi come me fa questo mestiere da 20 anni credo che sia un riconoscimento importante che mi fa capire di aver raggiunto il gradimento del pubblico oltre che la stima dei colleghi”.

Le abbiamo poi chiesto se ci sono novità sul ritorno di Morning News, programma molto apprezzato dal pubblico. Da indiscrezioni sembra che Mediaset avesse l’intenzione di riproporre il programma in autunno oltre che farne una versione speciale nel weekend. Abbiamo chiesto a Simona Branchetti se la notizia corrisponda al vero: “Al momento ci si augura che Morning News possa tornare in onda. Sarebbe per me prestigioso poter continuare perché mi sono divertita molto a farlo. Morning News è partito come un esperimento e si è trasformato poi in un’avventura dai numeri importanti. Se si trasformasse in nuovo progetto ne sarei ben felice”.

In questi anni si sono sprecati i pettegolezzi su una presunta rivalità con Federica Panicucci. Gli ottimi ascolti di Simona Branchetti avrebbero fatto tremare la Panicucci e in Mediaset si erano fatte insistenti le voci di un possibile cambiamento alla conduzione di Mattino Cinque. Abbiamo chiesto a Simona Branchetti di commentare la notizia: “Io dico sempre che con Federica abbiamo in comune solo il fatto che siamo bionde. Al di là di questo non saprei”.

Simona Branchetti poi fa un appello a Milly Carlucci. La giornalista vorrebbe approdare a Ballando con le stelle: “Ho una passione sfegatata per il ballo e ho un insegnante personale con cui mi diverto da matti. Tra i vari programmi parteciperei a Ballando con le Stelle”. Milly prendi appunti per il prossimo anno!

Intervista Video