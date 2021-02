La vediamo tutti i giorni al fianco di Giancarlo Magalli nel programma “I Fatti Vostri”. Ora Samanta Togni sta per raddoppiare. Infatti dal 13 febbraio 2021 sarà al timone in solitaria del nuovo format di Raidue “Domani è domenica”, incentrato sulla cucina, il tempo libero ma anche sulle bellezze nostrane. Dopo l’addio a “Ballando con le stelle” e l’approdo a “I Fatti Vostri”, Samanta da scommessa si è trasformata in una vera certezza. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Samanta ci ha raccontato com’è nato il suo coinvolgimento in questo progetto. Proprio qualche settimana fa era stata paventata una conduzione a due assieme a Claudio Lippi. Interpellata sull’argomento, Samanta ha rivelato di non sapere cosa sia successo pur spendendo parole di stima nei confronti del conduttore. In questi anni, il ballo le ha insegnato che per raggiungere un obiettivo bisogna faticare. “I Fatti Vostri”, ci racconta, “è per me una palestra quotidiana. Si è creato un ambiente molto bello e sono stata subito accolta. Mi sono sentita in famiglia”. Poi prosegue parlando del suo rapporto con Giancarlo Magalli che definisce una persona meravigliosa e dall’humour pungente. A casa sono tutti molto contenti di questa opportunità, ci ha rivelato la bella conduttrice. Sul finire della chiacchierata, Samanta ci rivela un inedito retroscena: “Prima di partecipare a “I Fatti Vostri” mi era stato proposto di partecipare ad un reality anche se ammetto di non essere mai stata particolarmente interessata”. Dopo “Ballando con le stelle” Samanta ha voltato pagina e con un pizzico di coraggio si è messa in gioco. “Mi piacerebbe che questa fase di vita professionale non fosse solo una parentesi ma l’inizio di un percorso”, ha rivelato speranzosa. Anche noi ci uniamo al suo augurio.

Intervista esclusiva a Samanta Togni

Samanta, dopo “I Fatti vostri” dal 13 febbraio raddoppierai il tuo impegno. Sarai infatti alla guida del programma “Domani è domenica”. Com’è nato il coinvolgimento in questo progetto?

Sono stata coinvolta in questo progetto mentre ero impegnata nella conduzione de “I Fatti Vostri”. Mi ha chiamata un autore parlandomi di questo programma che è slittato poi per via dell’emergenza coronavirus. E’ stata una telefonata inaspettata e io stessa ero incredula. Ero già molto contenta per l’esperienza de “I Fatti Vostri” e ho subito accettato questo nuovo impegno. Sono molto felice.

Con quale stato d’animo ti appresti ad affrontare il debutto alla conduzione in solitaria?

Affiancare un grande della televisione come Giancarlo Magalli è per me una scuola perché ogni giorno imparo qualcosa. Lo considero un privilegio. Mi rendo conto che la responsabilità in questo caso è maggiore anche se la affronto con entusiasmo e con la consapevolezza dell’impegno che andrò a metterci. Il ballo mi ha insegnato che per ottenere qualcosa bisogna faticare molto. Credo che essere se stessi sia una carta vincente.

Nel programma è prevista anche la partecipazione di personaggi dello spettacolo?

Ogni sabato nel programma ci sarà spazio per un’intervista in cui approfondirò con il personaggio cosa gli piace fare nel suo tempo libero. Parleremo delle passioni degli italiani e daremo anche qualche consiglio per passare il tempo, dalla lettura, ai viaggi, al bricolage. E poi parleremo anche di cucina con Angelica Sepe che ogni settimana ci delizierà con la ricetta del piatto preferito dell’ospite che avremo in studio.

Ad affiancarti alla conduzione però ci doveva essere anche Claudio Lippi. Cosa è successo?

L’avevo letto anche io ma in realtà non saprei dire cosa è successo. Sarò da sola in questa avventura.

Il programma è legato alla scoperta delle tradizioni del nostro Paese. C’è un posto del cuore in cui rinnovi sempre il piacere di ritornare?

Sono umbra e il mio posto del cuore è Piediluco che è un laghetto vicino Terni. Appena posso colgo l’occasione di farmi una bella passeggiata intorno al lago. Mi fa sempre piacere tornare a casa.

Intanto stai proseguendo il tuo impegno quotidiano con “I Fatti Vostri”. Un bilancio di questa esperienza?

E’ un’esperienza molto positiva. La diretta è per me una palestra quotidiana perché per tanti anni con “Ballando con le stelle” ho esplorato la prima serata. Si è creato un ambiente molto bello e sono stata subito accolta. Mi sono sentita in famiglia. Lavorare in serenità è fondamentale e c’è un bel feeling con tutto il cast.

In tv si nota una certa complicità tra te e Giancarlo. E’ così anche dietro le quinte?

Giancarlo è una persona meravigliosa ed è anche molto simpatico. Con il suo humour inglese sa essere pungente. Io penso che quando c’è del feeling si percepisce e io e Giancarlo lavoriamo con la massima serenità.

Ti spaventa un po’ l’idea di togliere del tempo alla famiglia? Tuo marito cosa ti ha detto? E’ stato d’accordo?

Mio marito è felice e soddisfatto di questa mia nuova avventura. Quello della conduzione era un sogno che avevo messo nel cassetto ma di cui avevo anche un po’ timore. Ho iniziato a fare l’inviata sette anni fa e il mio obiettivo oggi si sta realizzando. Le persone che mi vogliono bene e che mi amano condividono con me questo traguardo. Sono consapevole che bisogna fare dei sacrifici e comunque mi ritaglierò sempre del tempo per stare con la mia famiglia.

Quale altra sfida ti piacerebbe affrontare in tv? Un reality lo faresti? Te l’hanno mai proposto?

Mi piacerebbe che questa fase di vita professionale non fosse solo una parentesi ma l’inizio di un percorso. Prima di partecipare a “I Fatti Vostri” mi era stato proposto di partecipare ad un reality anche se ammetto di non essere mai stata particolarmente interessata.

“Ballando con le stelle” ti ha tenuto a battesimo facendoti conoscere al pubblico. Ti manca quella pista? In futuro, pensi di tornare?

Sono molto grata a “Ballando con le stelle” perché mi ha fatto conoscere al pubblico televisivo e sono stata accolta in una grande famiglia. Sono convinta della decisione che ho preso. Era arrivato il momento giusto per voltare pagina. Con un pizzico di coraggio e incoscienza, ho deciso di lasciare il programma senza avere nulla in cantiere. Visti i risultati però penso di aver fatto bene.