Roberto Bolle inaugura il nuovo anno con la sesta edizione di Danza con me. Ad affiancarlo quest’anno Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. L’étoile della Scala darà vita ad uno spettacolo sulla danza, tra innovazione e tradizione, con momenti di intrattenimento insieme ad ospiti provenienti dal mondo del cinema, della musica e della tv. Tra gli ospiti della sesta edizione ci saranno Elio, Virginia Raffaele, Alberto Angela, Claudia Gerini, Edoardo Leo e Paola Minaccioni. Ospiti musicali Blanco, Dardust e Dargen D’Amico.

Intervista esclusiva a Roberto Bolle

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Roberto Bolle. In questa edizione, il popolare ballerino diventerà anche un avatar. A proposito di questo, abbiamo chiesto al ballerino se non c’è il rischio che la tecnologia possa prendere il sopravvento sul corpo. Lui ha risposto: “Come per ogni tecnologia dipende dall’uso che se ne fa e quanta etica e buon senso si utilizza. Noi qui l’abbiamo usato in maniera ludica ma pensiamo a cosa può voler dire nell’ambito dello spettacolo avere la possibilità di vivere in 3D delle messe in scena con protagonisti che non ci sono più. Pensate cosa vorrebbe poter dire per esempio oggi poter assistere ad un’opera come le metteva in scena Shakespeare…se usata bene è una tecnologia che può avere importanti e benevoli effetti in molti campi ma ripeto in tutto ciò ci vuole buon senso e misura”.

A maggio, Roberto Bolle aveva sollevato delle polemiche sui social dopo aver dichiarato di voler escludere dai suoi spettacoli i ballerini russi. Gli abbiamo chiesto come abbia reagito a quelle critiche e se in Danza con me è previsto un coinvolgimento di ballerini russi. Bolle ha chiarito: “I ballerini russi ci sono sempre stati nei miei spettacoli. Quello che avevo dichiarato è che avrei dato la priorità ai ballerini ucraini che non avevano più teatri e la possibilità di lavorare, mentre i ballerini russi, rimasti in Russia, non hanno mai avuto problemi in tal senso. Sullo stesso palco era proibito loro di stare. Anche in questa edizione ci sono balletti della miglior tradizione russa e ci sono ballerini di origini russe. L’arte deve unire e volare alto”.

La situazione della danza in Italia è cambiata oggi? A dicembre dello scorso anno Bolle aveva fatto un discorso alla Camera denunciando la difficile situazione del settore in Italia. Abbiamo chiesto al ballerino se qualcosa si sia mosso: “In questo anno è stato fatto molto. E’ stato costituito un tavolo istituzionale per affrontare le molte questioni aperte. Ora siamo in attesa di essere ricevuti dal nuovo Governo”.

L’appuntamento con Danza con me è previsto per il 1 gennaio in prima serata su Raiuno. La direzione artistica è di Roberto Bolle. Scritto con Pamela Maffioli, la regia è firmata per la prima volta da Fabrizio Guttuso.