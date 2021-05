L’Estate in diretta segna il suo ritorno in Rai dopo anni di assenza. Dal 28 giugno Roberta Capua sarà alla conduzione della versione estiva de “La vita in diretta” assieme a Gianluca Semprini. Si dichiara emozionata ma anche lusingata. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Roberta Capua ha parlato anche del suo compagno di avventura Gianluca Semprini. Tra i due c’è un bel feeling professionale, come dichiarato dalla stessa conduttrice. Roberta è soddisfatta della sua carriera e guardandosi indietro non ha rimpianti. Non si pente nemmeno del rifiuto di qualche anno fa a “Ballando con le stelle”. Ormai suo figlio Leonardo ha 13 anni e mamma Roberta prova maggiore serenità nel potersi distaccare dalla famiglia. Ad aiutarla e a supportarla suo marito Stefano. A Roberta chiediamo anche se in quanto fan dei reality le piacerebbe partecipare come concorrente. L’idea però non la alletta: “Come concorrente non sarebbe una situazione che sentirei nelle mie corde. Nella vita, mai dire mai però come idea non mi entusiasma. Seguo i reality. Ci hanno tenuto compagnia durante un periodo in cui avevamo voglia di leggerezza e di evasione. Li trovo divertenti anche se a volte eccessivi”, ha dichiarato. Sul suo futuro professionale, preferisce non sbilanciarsi. Per il momento, Roberta vuole godersi questo nuovo impegno televisivo e chissà che il suo nome non sia una delle novità dei palinsesti autunnali. Magari con un nuovo programma all’orizzonte, chissà!

Intervista a Roberta Capua

Roberta, “Estate in diretta” segna il tuo ritorno alla conduzione in Rai. Emozionata?

Sono emozionata e felice al tempo stesso per il ritorno in Rai e avverto anche un po’ di responsabilità. Si tratta di un programma storico, molto blasonato.

Quale è stato il tuo primo pensiero quando ti è stata proposta la conduzione?

Mi sono sentita lusingata per il fatto che il direttore di Raiuno Stefano Coletta abbia pensato a me.

Conoscevi già il tuo compagno di avventura Gianluca Semprini?

Non lo conoscevo personalmente anche se sapevo che era un bravo giornalista. Ci siamo incontrati e conosciuti in occasione della conferenza stampa. Mi ha fatto davvero un’ottima impressione. Oltre ad essere una persona carina e gradevole, penso che ci avvantaggi il fatto di essere complementari. Saremo in grado di dare un punto di vista diverso rispetto agli argomenti che verranno trattati.

Si tratta di un contenitore rimasto invariato negli anni. C’è una novità che ti piacerebbe introdurre?

La novità è data dal momento storico che stiamo vivendo. Stiamo uscendo da un incubo terribile e il nostro obiettivo sarà raccontare l’Italia della ripresa portando un po’ di ottimismo e leggerezza. Grazie ai vaccini possiamo intravedere la luce fuori dal tunnel.

Hai avuto l’onore di iniziare la tua carriera con Luciano Rispoli. Cosa ti ha insegnato?

Mi ha insegnato tutto. Io ho iniziato a fare i primi passi in questo mondo grazie a lui e la prima conduzione importante è stata con il “Tappeto volante”. Mi ha trasmesso il suo modo di fare televisione.

Ti sei pentita di qualche no?

Non mi sono mai pentita. Nella mia carriera ho sempre fatto ciò che sentivo nelle mie corde e sono stata fortunata a ricoprire dei ruoli che sentivo adatti a me.

C’è un programma a cui ti piacerebbe partecipare? Avevo letto che molti anni avevi rinunciato a “Ballando con le stelle”.

Stavo attraversando un momento particolare perché mio figlio non aveva nemmeno tre anni e non me la sentivo di stare lontana da casa per tutta la settimana. Ad oggi, le cose sono cambiate tanto che vado a condurre un programma che mi terrà impegnata tutti i giorni. “Ballando con le stelle” potrebbe essere una possibilità.

Da mamma, sei riuscita ad organizzarti?

Mi sono riuscita ad organizzare. Ho il supporto di mio marito Stefano che oltre a starmi accanto mi dà una mano con Leonardo. Ne approfitteranno per fare insieme una vacanza e io li raggiungerò nel fine settimana. Leonardo ha 13 anni, è molto più indipendente e possiamo affrontare insieme questa sfida.

Nel 2006 avevi condotto assieme a Marco Liorni il programma “Tutti pazzi per i reality”. In televisione, il reality continua ad imperversare in TV. Sei una seguace anche tu di questi programmi? Parteciperesti mai come concorrente?

Come concorrente non sarebbe una situazione che sentirei nelle mie corde. Nella vita, mai dire mai però come idea non mi entusiasma. Seguo i reality. Ci hanno tenuto compagnia durante un periodo in cui avevamo voglia di leggerezza e di evasione. Li trovo divertenti anche se a volte eccessivi.

Cosa vedi nel tuo futuro televisivo?

In questo momento sono concentrata su questo progetto in cui metterò tutta me stessa, anima e corpo.