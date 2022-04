E’ entrato ad “Amici” nel ruolo di insegnante. Dopo il turbolento addio a “Ballando con le stelle”, Raimondo Todaro è ripartito dal talent di Maria De Filippi. Un’esperienza che lo sta riempiendo di soddisfazioni anche se in questi giorni si sussurra che il ballerino potrebbe abbandonare “Amici” nella prossima edizione. Raimondo è riuscito nel talent a conquistare una fascia ampia di pubblico. Il suo carattere forte e le opinioni che tende ad esprimere sempre in ogni situazione, creano delle dinamiche interessanti all’interno dal talent show di Maria De Filippi, soprattutto durante le puntate del serale quando non mancano i battibecchi con Alessandra Celentano.

Intervista a Raimondo Todaro

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Raimondo Todaro in occasione della premiere del film “Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente”. Raimondo spiega che a trascinarlo a vedere il film sono state sua figlia e sua nipote: “Loro sono delle grandi fan. Quando mi è arrivato l’invito ho pensato subito a loro e ho subito accettato. Ne ho approfittato per trascorrere una giornata in loro compagnia e sono felice di essere qui”.

A Raimondo Todaro abbiamo poi chiesto un bilancio di questa sua esperienza nel talent “Amici”. Raimondo è entusiasta: “Sono molto contento. La mia prima esperienza ad Amici sta andando molto bene. Mi piace lavorare con i ragazzi e non posso che ritenermi soddisfatto”.

Il suo futuro ad “Amici” per il momento resta incerto. Immaginiamo però che Maria De Filippi voglia confermare Raimondo Todaro anche per il prossimo anno. E lui però, cosa avrà intenzione di fare? Raimondo chiarisce: “Sono abituato a pensare giorno per giorno. Ancora mancano cinque puntate. Penso intanto a finire questa edizione e poi vedremo”.

Per la conferma di Todaro bisognerà attendere ancora anche se le sue dichiarazioni lasciano ben sperare. A conclusione dell’intervista, Raimondo Todaro ha commentato l’eliminazione di Aisha e Crytical avvenuta nella scorsa puntata del serale di “Amici”. Il professore di ballo ha dichiarato: “Mi dispiace per Francesco. Io che ero in studio mi sono accorto di quanto fosse amato dal pubblico così come Nunzio. E’ stato un ballottaggio complicato. Mi è dispiaciuto che a scontrarsi fossero due beniamini del pubblico ma ormai stiamo arrivando alle fasi finali e sono tutti bravi. Ogni settimana diremo che non era giusto ma prima o poi bisogna arrivare alla fine”, ha concluso.

Raimondo Todaro è un personaggio molto apprezzato dal pubblico televisivo e la sua permanenza potrebbe tramutarsi presto in una certezza.

Intervista video