Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip la sua carriera ha preso il volo. Pierpaolo Pretelli ha saputo liberarsi dall’etichetta di concorrente di reality dimostrando di avere capacità per lavorare nell’ambiente televisivo. Si è infatti fatto spazio nel programma “Tale e quale show” condotto da Carlo Conti e il pubblico lo ha apprezzato le sue abilità da imitatore.

Ora Pierpaolo Pretelli sta conducendo un programma radiofonico su R101 in onda ogni venerdì dalle 11.00 alle 12.00. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo incontrato in occasione della premiere del film “Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente” e con l’occasione gli abbiamo posto alcune domande.

Intervista a Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ci ha confidato di essere stato un grande fan di Harry Potter: “Ti dico la verità. Ero un grande estimatore di Harry Potter e crescendo ho perso un po’ l’entusiasmo. Sono cambiate le mie priorità e i miei interessi. Il mondo di Harry Potter è molto affascinante e mi incuriosisce ancora”.

In queste settimane, sono circolate numerose indiscrezioni su un progetto in prima serata che vedrebbe Pierpaolo nei panni di conduttore. Pretelli però al momento smentisce: “Mi piacerebbe molto. Il mio obiettivo è quello di condurre un programma. Io sogno il varietà anche se mi accorgo che oggi i tempi sono cambiati. In televisione si dovrebbe dare maggiore spazio all’intrattenimento. Per il momento sto scrivendo uno spettacolo per il teatro anche se un giorno mi piacerebbe poter fare lo stesso in televisione”.

Pierpaolo è stato uno dei concorrenti rivelazione della scorsa edizione di “Tale e quale show”. In occasione della conferenza stampa, Carlo Conti aveva però fatto un appello a Giulia Salemi. La vedremmo come concorrente della prossima edizione? Intanto Pretelli commenta: “Da come canta sotto la doccia in bagno qualche dubbio mi viene. Gli insegnanti però potrebbero fare un miracolo. Anche io ne sarei molto felice”.

Intanto i Prelemi impazziscono dinnanzi all’indiscrezione di un matrimonio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Pierpaolo però per il momento sembra accantonare l’idea e ai nostri microfoni rivela: “Vediamo, piano piano. Tutto può accadere”.

Intanto, la suocera di Pierpaolo Pretelli sarebbe candidata ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip nella prossima edizione. Fariba Tehrani potrebbe varcare la porta rossa assieme a Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. Era stata proprio Giulia Salemi ad annunciarlo: “Possiamo dirlo dai? Non è che porta sfortuna dirlo? Tu potresti partecipare il prossimo anno. Dai concorrente unico Gaia Zorzi e Fariba Tehrani. Mia mamma ragazzi è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei”.

Pierpaolo Pretelli con ironia ha commentato questa notizia: “Ormai ci siamo andati tutti e se ci va anche Fariba non cambia nulla. Siamo tutti domiciliati a Cinecittà. Se dovesse partecipare avrà il sostegno e il supporto dell’intera famiglia. Sono molto curioso”.

Pierpaolo Pretelli è molto amato dal pubblico e continua a ricevere il supporto dei suoi fan che dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip non lo hanno mai abbandonato continuando a sostenerlo in ogni avventura. Bravo Pierpaolo!

Intervista video a Pierpaolo Pretelli