E’ uno dei favoriti per la vittoria a “Ballando con le stelle”. Meglio non farglielo pesare però perché non ama farsi troppe aspettative. Attore amatissimo dal pubblico, l’attore Paolo Conticini stupisce ad ogni puntata tanto da risultare gradito anche alla giuria. Un’avventura cominciata nel migliore dei modi considerando che Paolo riesce sempre a conquistare le prime posizioni in classifica. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Paolo ha commentato la sua partecipazione al programma confessando di avvertire un po’ di pressione. Chi apprezza le sue performance è sicuramente la pungente Selvaggia Lucarelli che di settimana in settimana lo ricopre di complimenti. Paolo si dice lusingato perché “Selvaggia è una bellissima donna“, ammette con il sorriso. A casa invece il suo giudice severo è la moglie tanto che ha confessato di rimanerci male per alcune critiche che a volte gli rivolge. Per quanto riguarda i prossimi impegni professionali, Paolo dichiara di volersi cimentare in un ruolo drammatico. Si complimenta poi con i suoi compagni di avventura teatrale, Sergio Muniz e Luca Ward per le interpretazioni di “Tale e quale show”. Paolo ha tutte le carte in regola per vincere la nuova edizione di “Ballando con le stelle”. Sarà lui a trionfare?

Intervista esclusiva a Paolo Conticini

Paolo, come hai accolto la proposta di partecipare a Ballando con le stelle? Hai accettato subito l’invito di Milly Carlucci o hai esitato prima di dire si?

Con Milly ci siamo sfiorati per diversi anni ma essendo impegnato in altri progetti non ho potuto accettare. Finalmente quest’anno ho potuto far parte del cast. E’ un’esperienza nuova perché non avrei mai pensato di cimentarmi nel ballo. Da ragazzo non andavo neppure in discoteca a ballare perché mi vergognavo. “Ballando con le stelle” rappresenta per me una bella sfida. E’ un privilegio avere l’opportunità di lavorare in questo delicato momento storico ma soprattutto far parte di questo programma.

Che effetto fa essere il favorito per la vittoria? Ti aspettavi tutto questo affetto da parte del pubblico?

Essere favorito fa un brutto effetto perché ti carica di responsabilità e fa fare gli scongiuri. Mi fa piacere ricevere l’affetto del pubblico anche se ho la fortuna di averlo sempre avuto sin dai tempi di “Provaci ancora prof”. In questo momento mi infonde gioia il fatto di portare un po’ di divertimento nelle case. Riconosco che sia un’edizione anomala caratterizzata anche da polemiche. La polemica però è spettacolo e anche quella serve a distogliere l’attenzione del pubblico dai problemi quotidiani.

La scorsa puntata a “Ballando con le stelle” sono volati un bel po’ di stracci in giuria. Secondo te si è esagerato?

Non ho visto in diretta cosa è successo anche se ho capito che ci sono state delle tensioni. Penso che la polemica sia a volte dettata dal fatto di tenere alta l’asticella dello spettacolo. I concorrenti stanno facendo un lavoro durissimo durante la settimana e può capitare che il sabato sera in diretta uno si possa sfogare dopo aver accumulato la stanchezza. C’è chi davanti alle critiche reagisce in un modo alterandosi e chi come me fa un sorriso. Anche l’esagerazione fa parte dello spettacolo.

In una puntata sei stato tirato in ballo da Alessandra Mussolini che in uno scontro con Selvaggia Lucarelli l’ha accusata di averti votato in base all’ormone. Ti senti favorito per la tua bellezza?

Mi fa estremamente piacere che Selvaggia mi abbia fatto quell’apprezzamento perché è una bellissima donna. Ognuno si gioca le sue carte. Ci sta che la Mussolini provochi la Lucarelli e viceversa. Credo che anche questo faccia parte dello spettacolo.

Se dovessi arrivare in finale, con quale concorrente ti piacerebbe “duellare”?

Non saprei proprio perché ogni settimana viene fuori come favorita una coppia diversa. Per esempio, la scorsa puntata Tullio Solenghi ha fatto una grandissima performance. Non bisogna sottovalutarlo perché lui è un artista completo. Non mi piace sentirmi favorito perché mi crea aspettative e finisco per avvertire troppo la pressione.

Come sta vivendo tua moglie la partecipazione a questo programma? Ti giudica un bravo ballerino o ti critica anche?

Tante volte mi critica e quando lo fa confesso che mi brucia un po’ perché so che va a colpirmi su un nervo scoperto. I consigli delle persone che ti vogliono bene però sono i più preziosi perché con sincerità ti dicono dove sbagli. I complimenti riscaldano il cuore ma le critiche costruttive ti portano a migliorare.

A “Tale e quale show” abbiamo invece seguito i tuoi compagni di avventura teatrali Sergio Muniz e Luca Ward. Li hai seguiti? Come se la sono cavata secondo te?

Se la sono cavata molto bene. “Tale e quale show” è un programma bello ma anche molto difficile. Sia Sergio che Luca si sono calati bene nei personaggi che hanno fatto interpretando bene lo spirito del programma. Ho apprezzato molto Luca nei panni di Amanda Lear. Devo dire che era una bellissima donna (ride).

Hai ricevuto nel frattempo altre proposte lavorative?

Mi erano arrivate proposte lavorative anche prima del lockdown. Si sono accumulate e ora bisogna vedere se si potrà fare qualcosa. E’ il governo che deve dare il via. Spero che questo periodo orribile passi perché ci sono adesso tante persone che hanno voglia di lavorare ma che non possono farlo. E’ importante che il governo si impegni a prendere in considerazione quelle categorie che in questo periodo sono state penalizzate e che nonostante si siano poi messe in regola sono state costrette a chiudere. Non capisco perché i trasporti pubblici rimangono aperti mentre i teatri e i cinema che sono luoghi in cui c’è massimo controllo devono stare chiusi. Per alcune categorie questa misura assomiglia ad un lockdown silenzioso. Mi auguro che alcune misure possano essere riviste.

Qual è un tuo desiderio professionale, un qualcosa che ancora non hai fatto e che vorresti fare?

Mi piacerebbe cimentarmi in un ruolo drammatico. Sarebbe qualcosa di nuovo per me perché finora non ne ho mai avuto l’occasione.

A proposito di talent qualche tempo fa era circolato il tuo nome in merito ad una tua partecipazione ad “Amici Vip”. Eri stato contattato?

Era una bufala. Avevo smentito diverse volte ma questa smentita non è mai arrivata.