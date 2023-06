Ad aprile l’annuncio dell’addio a RTL 102.5 aveva lasciato interdetti i suoi fan. Paola Di Benedetto aveva pubblicato una storia Instagram in cui aveva spiegato i motivi che l’avevano spinta a prendere questa decisione: “Ho bisogno però di prendere una pausa per dedicarmi alla mia vita e agli altri progetti”.

Paola Di Benedetto è apparsa raggiante sul palco dell’evento Radio Zeta Future Live Hits a cui hanno partecipato vari artisti della scena musicale italiana. Per la seconda volta la Di Benedetto è stata al timone di questo evento assieme a Jody Cecchetto a Camilla Ghini.

Intervista a Paola Di Benedetto

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo intervistata in esclusiva e le abbiamo chiesto un suo parere in merito alle quote rose nella musica. Al Festival di Sanremo, Marco Mengoni aveva dedicato la sua vittoria proprio alle donne, assenti sul podio. A tal proposito, Paola Di Benedetto ha dichiarato: “Sono assolutamente d’accordo con Mengoni e mi sono ritrovata a parlare di questo tema con le artiste donne. Credo che negli ultimi anni la musica stia sfornando dei grossi nomi femminili che con il tempo potrebbero andare a eguagliare se non superare i nomi maschili. C’è ancora un gap molto forte e dominante. Le donne ancora oggi fanno il doppio della fatica ad emergere e questo vale anche per chi come me lavora nel mondo dello spettacolo”.

Anche Paola Di Benedetto si è trovata a dover lottare contro i pregiudizi. E’ stata lei stessa a rivelarlo: “Nel mondo dello spettacolo c’è il luogo comune che se una ragazza è bella non è intelligente. Come se la bellezza e il cervello non possano andare a braccetto. Ancora oggi dobbiamo sconfiggere alcuni cliché che sono radicati. Lotterò fino alla fine anche a costo di prendere dei pali giganti”.

Sul suo addio a RTL 102.5 Paola di Benedetto ha poi fatto chiarezza: “Sapevo che sarebbe stato un arrivederci. Avevo bisogno di mettere ordine nella mia vita perché essendo un impegno quotidiano è difficile riuscire a mettere insieme tutto. Quando poi mi è stato chiesto di condurre questo evento non ci ho pensato un attimo”. Paola Di Benedetto ci sa davvero fare nella conduzione. Ha uno stile frizzante, dinamico e piace molto ai giovani.

Le chiediamo allora qual è il programma che sogna di condurre: “Mi piacerebbe condurre Le Iene. Anche i programmi musicali sono nelle mie corde”. Nel 2020 Paola Di Benedetto vinse il Grande Fratello Vip. A distanza di tempo, la conduttrice ricorda così quell’esperienza: “E’ stata una parentesi fondamentale per me perché mi ha permesso di essere qui oggi. Ho un ricordo bello ma strano. Era il periodo in cui l’Italia era in lockdown a causa della pandemia e mi ricordo il senso di spaesamento quando sono uscita dalla casa. Ho vissuto alti e bassi ma non ho mai sputato nel piatto in cui ho mangiato. E’ stata una parentesi leggera della mia carriera ma importante per quello che è arrivato dopo”.

E sul futuro chiude la porta ad altri reality: “Per me la parentesi reality è chiusa”. Sul suo conto sono circolati negli ultimi mesi gossip sul suo privato. Prima la storia con Rkomi e poi il sospetto del ritorno di fiamma con Federico Rossi.

Al momento però la Di Benedetto è single. La conduttrice non ha nascosto però di aver storto il naso di fronte ad alcuni titoli di articoli apparsi sul suo conto: “Il gossip è purtroppo predominante rispetto a tutto il resto. Mi capita di lavorare sodo per un programma, per una conduzione televisiva ma poi leggo articoli in cui si fa riferimento a presunte storie o flirt. Ammetto di aver sofferto molto per questo. So che il gossip fa parte dell’altro lato della medaglia. Da parte mia cerco di essere discreta perché sono gelosa della mia vita privata. Conosco poi l’effetto boomerang che certe cose possono avere sulla sfera lavorativa. Finora credo però di aver trovato un buon equilibrio”.