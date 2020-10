Dopo aver partecipato ai reality ha deciso di farsi conoscere al pubblico nella veste di imitatore. E ci sta riuscendo alla grande considerando che è uno tra i favoriti per la vittoria. Stiamo parlando di Pago, uno dei concorrenti del programma “Tale e quale show”. Spesso al centro del gossip per la sua travagliata storia d’amore con Serena Enardu, ora Pago preferisce concentrarsi sulla sua vita professionale. E direi che non ha tutti i torti considerando che dopo un’iniziale diffidenza il pubblico è rimasto colpito dal suo grande talento. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Pago ci ha parlato di questa nuova esperienza e del suo approccio all’interpretazione di Fabrizio Moro che gli è valsa non solo la vittoria la scorsa puntata ma anche i complimenti del cantautore. Non pensa alla vittoria perché il suo obiettivo è poter fare al meglio ogni personaggio. Quando torna a casa trova suo figlio, il suo primo fan. In queste ore – poi – è circolata la notizia di una sua partecipazione al reality “L’isola dei famosi”. Interpellato al riguardo, Pago ha smentito qualsiasi contatto con la produzione specificando poi che sarebbe una bella avventura. Eppure noi pensiamo che il suo prossimo passo sarà il Festival di Sanremo. E’ stato proprio lui a confessarcelo:”Al Festival di Sanremo ci ho pensato più di una volta. Dopo “Tale e quale” mi dedicherò all’uscita del nuovo singolo. Sicuramente proverò anche con il Festival di Sanremo perché salire su quel palco sarebbe un’emozione indescrivibile“. Sarà il Festival di Sanremo la sua prossima sfida?

Intervista esclusiva a Pago (Pacifico Settembre)

Pago, cosa ti ha convinto a partecipare a “Tale e quale”?

Mi ha convinto a partecipare il fatto che si parlasse di musica. “Tale e quale” al momento è uno dei più importanti e interessanti programmi musicali. Non vedevo l’ora di partecipare visto che lo seguivo già. Volevo sperimentare un diverso modo di stare sul palco. Non ci ho pensato due volte ad accettare.

Un programma che ti ha permesso di valorizzare il tuo talento. E il pubblico a casa è impazzito per te. Come la stai vivendo? E’ per te una rivincita?

Non la vivo come una rivincita. La sto vivendo benissimo ed è un bellissimo momento. Sono concentrato sul programma e sulla parte professionale. Se il pubblico mi sta apprezzando vuol dire che quello che sto facendo e l’impegno che ci sto mettendo stanno arrivando. Mi sto impegnando molto per affrontare al meglio tutti i personaggi che mi vengono proposti.

Con l’esibizione di Fabrizio Moro hai vinto la scorsa puntata. Come ti sei trovato ad imitare un cantante che oggi è molto popolare e come hai affrontato questa nuova sfida? Hai avuto modo di sentire poi Fabrizio Moro?

Ho sentito Fabrizio Moro sia prima che dopo l’esibizione. Lui era convinto che io lo potessi fare al meglio nonostante a differenza sua non sia un fumatore. Dopo l’esibizione mi ha detto “ammazza, hai fatto una grande interpretazione”. Non posso che essere stato felice del suo complimento perché far felice chi rappresenti è motivo di orgoglio. Io affronto sempre tutti i personaggi in modo professionale facendo tesoro di quello che ho imparato in questi vent’anni di gavetta e dei consigli dei coach. E’ stato difficilissimo imitare Fabrizio Moro però alla fine sono riuscito a raggiungere il risultato che volevo. Questa settimana devo interpretare Tony Hadley che per altri versi è anche più difficile perché ha una voce molto pulita rispetto a quella di Fabrizio che è più sporca. Il salto è molto lungo. Sono preoccupato anche stavolta.

Sei tra i favoriti per la vittoria. Sei scaramantico?

A volte sì e a volte no. Per me non si può gareggiare in musica. In questo programma anche gli altri concorrenti stanno dimostrando le loro doti e la loro bravura e io non sono così presuntuoso di sentirmi preferito rispetto agli altri. Mi fa piacere ovviamente essere tra i favoriti per la vittoria ma non la desidero a tutti i costi. Il mio obiettivo è riuscire a fare al meglio ogni personaggio.

Con i tuoi compagni d’avventura è nata qualche amicizia?

Devo dire che è nata un’amicizia con tutti i concorrenti, nessuno escluso. E credo che anche gli altri siano del mio stesso parere. Sono molto impegnati su loro stessi e concentrati sulla gara. Pierfrancesco Paolantoni è l’allegria in persona e quando arriva mette il buonumore. Ci troviamo tutti molto bene tanto che ci frequentiamo anche al di fuori del programma dandoci anche dei consigli sui personaggi.

C’è un personaggio in particolare che ti piacerebbe imitare?

Ce ne sono tanti che mi piacerebbe imitare. Sinceramente non te lo posso dire perché so che lo imiterò.

Immagino che a casa tuo figlio sia il tuo primo fan. Ti sta seguendo? Cosa ti ha detto? Conosceva già questo tuo talento o è stata una scoperta anche per lui?

E’ stata una scoperta non solo per lui ma anche per me. Non avrei mai pensato di riuscire ad interpretare così bene alcuni personaggi che mi sono capitati. Mio figlio mi ha sempre sentito cantare e ora dopo avermi visto a “Tale e quale” mi dice che sono pazzesco. E’ la terza volta che me lo ripete. Mi ha fatto emozionare.

Gli è piaciuta qualche imitazione in particolare?

E’ impazzito letteralmente per l’imitazione di Francesco Gabbani.

In questi giorni è circolato il tuo nome come prossimo concorrente de “L’isola dei famosi”. Sarà questa la tua prossima sfida dopo “Tale e quale”?

Sinceramente è la prima volta che sento questa notizia. Mi era sfuggita(ride). Non ne so proprio nulla e non sono stato contattato da nessuno per partecipare. Posso però dire che sarebbe una bella avventura.

Considerando il successo che stai riscuotendo pensi che i reality ti abbiano pregiudicato oppure no? Ti sei mai pentito?

Non mi sono pentito anche perché ho partecipato ai reality in un momento in cui ero fermo a livello discografico. Sicuramente qualsiasi cosa si faccia con passione e impegno ripaga. Che si tratti di reality o di altri programmi. Di questo ne sono convinto.

Dopo “Tale e quale” cosa c’è nel tuo futuro? Hai mai pensato a Sanremo?

Al Festival di Sanremo ci ho pensato più di una volta. Dopo “Tale e quale” mi dedicherò all’uscita del nuovo singolo. Sicuramente proverò anche con il Festival di Sanremo perché salire su quel palco sarebbe un’emozione indescrivibile.