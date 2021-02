E’ passata dagli scranni del Parlamento al piccolo schermo. Un salto coraggioso e non privo di polemiche quello compiuto da Nunzia De Girolamo che dal 13 febbraio farà il suo esordio nella seconda serata di Raiuno con il programma “Ciao maschio”. Un programma che rappresenta una vera e propria novità nel palinsesto televisivo visto che gli uomini saranno gli unici protagonisti. Non solo personaggi televisivi ma anche politici perché, come racconta la conduttrice, l’intento è di far conoscere le persone mettendole a nudo con le proprie fragilità ed emozioni. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Nunzia ci ha raccontato com’è nato questo progetto svelandoci qualche curiosità in merito agli ospiti. Tra gli ospiti della prima puntata, Stefano De Martino e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Nunzia però avverte: “Considerando che in questo programma voglio conoscere le persone e non i personaggi non tratterò mai il gossip con i miei ospiti e non parlerò di politica quando interverranno figure politiche. In ogni puntata interverrà un uomo politico e il mio intento è di farlo conoscere al di là del schieramento politico o delle idee che rappresenta. E’ quello che è successo poi a me con “Ballando con le stelle. All’inizio ero vista come una donna politica antipatica di centrodestra ma poi piano raccontando qualcosa di me e della mia vita il pubblico si è affezionato. Non mi interessa l’uomo da copertina o l’uomo della conferenza stampa”.

Nunzia ci rivela che nei prossimi giorni rivolgerà anche un invito al Governatore della Campania Vincenzo De Luca: “Spero che accetti il mio invito perché mi piacerebbe conoscerlo al di fuori del suo ruolo istituzionale”, ha puntualizzato. Nunzia ha voluto poi smentire le voci di un rimprovero da parte della Rai per il servizio fotografico realizzato assieme a Massimo Giletti.

La De Girolamo ci confessa di aver seguito la scorsa edizione di “Ballando con le stelle” e di aver trovato coraggiosa e ironica Alessandra Mussolini. Un’impressione avallata anche dalla figlia che dopo l’esperienza della madre è rimasta una fan del programma. Sul finire della conversazione, oltre a chiederle un’impressione sulla crisi di governo, le abbiamo chiesto se ha pensato ad una seconda edizione del programma, declinato questa volta al femminile. La sua risposta ci ha fatto ben sperare. In bocca al lupo Nunzia!

Intervista esclusiva a Nunzia De Girolamo

Nunzia, dal 13 febbraio debutterà alla conduzione di “Ciao Maschio”. Come mai la scelta di abbandonare la politica per la televisione?

Non ho fatto una scelta ma l’ho subita. Ho colto questa occasione per reinventarmi e fidarmi di una professione nuova con la quale avevo avuto già a che fare considerando che sono stata per anni il volto televisivo del mio partito. Ho sfruttato l’attitudine che mi era stata riconosciuta anche dal mio capo di partito, Silvio Berlusconi, e così ho iniziato prima a scrivere per i giornali diventando giornalista pubblicista, poi intervenendo nel programma di Giletti. Successivamente “Ballando con le stelle” mi ha fatto conoscere ancora di più al pubblico televisivo. Dopo questa esperienza mi sono state fatte una serie di proposte che però non ritenevo adatte alla mia personalità. Ho scritto poi questo programma assieme ad Annalisa Montaldo e il direttore Coletta ha dato il suo parere favorevole. Il nostro è un lavoro di squadra. Oltre a me e Annalisa sta lavorando a questo progetto anche Alberto Di Risio. E’ una novità nel palinsesto televisivo perché rappresenta un harem al contrario in cui i protagonisti raccontano sé stessi mettendosi a nudo, con le loro fragilità ed emozioni. Mi è piaciuta molto questa idea perché permette di sdoganare la concezione del superuomo.

Il programma viene presentato come un viaggio nell’universo maschile. Cosa ha capito in più degli uomini?

Cercherò di capirlo assieme al pubblico che mi seguirà da casa. Le diversità sono un grande valore però ci sono sentimenti ed emozioni che non conoscono differenze di genere. Noi donne magari tendiamo ad esprimerle di più e gli uomini di meno.

Finora c’è stato qualcuno che ha declinato l’invito? C’è invece un ospite che le piacerebbe avere?

Ci sono state delle persone che hanno declinato l’invito ma c’è da mettere in conto il fatto che stiamo vivendo un periodo non facile. Alcuni hanno avuto dei vincoli a livello professionale, altri credo che siano curiosi di vedere il programma e di capire meglio di cosa si tratta. Siccome sono coerente, ribadisco che mi piacerebbe intervistare Fiorello. In ogni puntata ci sarà anche Drusilla Foer che con la sua intelligenza e ironia sarà sempre molto pungente nei confronti degli ospiti senza risparmiare qualche stoccata.

Tra gli ospiti della prima puntata ci sarà anche Stefano De Martino. Anche lei cavalcherà l’onda del gossip?

Considerando che in questo programma voglio conoscere le persone e non i personaggi non tratterò mai il gossip con i miei ospiti e non parlerò di politica quando interverranno figure politiche. In ogni puntata interverrà un uomo politico e il mio intento è di farlo conoscere al di là del schieramento politico o delle idee che rappresenta. E’ quello che è successo poi a me con “Ballando con le stelle”. All’inizio ero vista come una donna politica antipatica di centrodestra ma poi piano raccontando qualcosa di me e della mia vita il pubblico si è affezionato. Non mi interessa l’uomo da copertina o l’uomo della conferenza stampa.

Ci sarà anche il sindaco di Napoli, De Magistris. E’ ormai risaputo il suo conflitto con De Luca. Inviterà anche lui?

Ci ho pensato e sarà un ospite al quale rivolgerò l’invito nei prossimi giorni. Ora mi sono concentrata più sulle prime puntate. C’è la curiosità di conoscere De Luca al di fuori del suo ruolo istituzionale e spero che accetti il mio invito.

In queste settimane ha fatto molto parlare il servizio fotografico realizzato con Massimo Giletti. E’ vero che è stata “bacchettata” dalla Rai?

Non sono stata “bacchettata” dalla Rai anche perché non sono una donna che per carattere si lascia “bacchettare”. Penso che la spiegazione data dal direttore Coletta sia stata molto chiara. Il servizio fotografico voleva essere un gioco, una provocazione, e con Massimo ci siamo divertiti. Quella foto voleva essere uno scherzo a mio marito e l’abilità di Signorini e del fotografo è stata quella di immortalare quel momento. All’inizio sia io che Massimo siamo rimasti smarriti ma poi ci abbiamo riso su. Massimo è un amico di famiglia e considerando l’esperienza che ho condiviso con lui nel programma “Non è l’Arena” era l’amico giusto con cui lanciare una provocazione sugli uomini.

Considerando la vostra amicizia e anche la stima professionale, c’è la possibilità di vedervi insieme in un programma tv in futuro? Ne avete mai parlato?

Siamo entrambe due persone che vivono alla giornata e che non amano pianificare. La nostra vita è stata caratterizzata dalla consapevolezza che tutto possa finire all’improvviso. Massimo è uscito in modo traumatico dalla Rai, io dalla politica. Mi piacerebbe continuare a lavorare con lui in un futuro, non so dove e non so quando.

Il suo sbarco in televisione è stato accompagnato anche da qualche polemica. In che modo ha vissuto in questi anni il pregiudizio? Ha sentito di dover dimostrare di più solo per il fatto di essere la “moglie di”?

La cosa che più mi ha sconvolto è il fatto che io ho ricoperto la carica di ministro prima di mio marito e mai nessuno si è sognato di dire che lui fosse “marito di”. Questa è la dimostrazione di quanto lavoro ci sia ancora da fare a livello sociale e culturale. Faccio mia la battuta di Amadeus su Sanremo.

A “Ballando con le stelle” ha ottenuto un grande successo personale. Qual è il risultato più importante che pensa di aver raggiunto?

A “Ballando con le stelle” sono riuscita a farmi conoscere per quella che ero. Sono contenta che a casa le persone abbiano conosciuto Nunzia e non la De Girolamo.

Nella passata edizione di “Ballando con le stelle” un’altra politica è scesa in campo. Ha seguito l’exploit di Alessandra Mussolini? L’ha convinta come ballerina?

Mi è piaciuta molto. L’ho trovata coraggiosa e ironica. Ci siamo scritte spesso durante la sua partecipazione al programma. Mia figlia è rimasta affezionata al programma e continua ad essere una telespettatrice. Anche lei era divertita dalla presenza di Alessandra. Sono contenta di essere stata la prima a a spianare la strada ai politici. All’inizio non tutti erano felici della mia mia presenza ma poi evidentemente si sono convinti.

Qualche tempo aveva definito la politica una parentesi rosa tra un reality e Ballando con le stelle. Ma lei ad un reality parteciperebbe mai?

Penso di no anche perché i reality prevedono un isolamento e io non potrei stare neanche un quarto d’ora senza vedere mia figlia.

Anche se i tempi sono prematuri, ha pensato ad una seconda edizione del programma tutta al femminile ovvero “Ciao donna”?

Devo ammettere che al momento non ci ho pensato. Un po’ di scaramanzia ci vuole. Ne riparleremo.

Oggi si è svolta la votazione di Rousseau sul governo. Cosa succederà secondo lei?

Credo che il voto sarà sì e che ci sarà il governo Draghi. Poi non so quale sarà lo schema finale. Ho un grande rispetto delle istituzioni e del Presidente della Repubblica.